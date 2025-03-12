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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「商業金融提供者」是企業金融領域不可或缺的一部分，包括提供各種金融服務以支援企業營運的各種組織和個人。這些提供者提供貸款、財務援助、財務風險管理和各種其他形式的支援等產品和金融服務，以幫助企業增強資本和有效管理財務。
提議新的應用程式
Revolut
revolut.com
Revolut是一款綜合性財務應用，提供付款、支出管理、貨幣轉換、儲蓄及投資功能，並注重安全性和用戶數據保護。
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business是一個全面的財務管理工具，支持多幣種帳戶和安全付款，幫助企業有效管理財務與支出。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
ANZ Australia
anz.com.au
ANZ Australia應用程序允許用戶數字管理帳戶、進行資金轉移和付款，並提供安全的交易跟踪和通知功能。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
ANZ New Zealand應用程序提供安全的財務管理功能，包括帳戶監控、交易跟踪和支付服務，讓用戶可隨時隨地訪問其資金。
Carta
carta.com
Carta是一個股權管理平台，為初創企業和私人公司提供股票管理、估值和合規性工具，簡化籌款和所有權結構管理。
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一個連結企業與財務自由專業人士的平台，提供專業財務服務並支持有效的合作與項目管理。
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio是一個社會交易平台，用戶可分享和跟隨交易策略，輕鬆發現投資機會並學習市場趨勢。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
沃爾特·克魯維爾應用程序提供醫療、法律和金融等行業的專業解決方案，幫助用戶提高生產力和效率。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd是一個投資平台，專注於提供初創企業和替代資產的投資機會，並提供資訊和社群互動。
Holvi
holvi.com
Holvi是一個專為自營業者設計的綜合金融平台，提供銀行、開票和會計功能，簡化財務管理。
Lendio
lendio.com
Lendio是一個免費的在線貸款市場，幫助小型企業獲得多種融資選擇，並提供個性化的申請支持。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一個由AI驅動的財務平台，提供簿記、會計、稅務和CFO服務，幫助初創企業管理財務事務並獲取實時財務見解。
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube是一個股權眾籌平台，幫助初創企業與投資者連接，提供透明的投資機會和企業股票。
Checkflo
checkflo.com
Checkflo 是一款簡化支票處理、打印和郵寄的應用程序，幫助企業自動化財務流程並提高效率。
Fincent
fincent.com
Fincent是一個全面的財務管理平台，提供簿記、稅務報告、發票及付款追踪等功能，幫助企業簡化財務流程。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供小型企業快速、靈活的融資選項，最高可達 15 萬美元，幫助企業滿足現金流需求。
Minveo
minveo.de
Minveo 是一款數字財富管理應用，利用AI技術幫助用戶投資，並自動重新平衡投資組合以符合風險和目標。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors應用程序提供稅務準備和計劃服務，幫助個人和企業有效管理稅務義務，確保準確性和合規性。
Pilot
pilot.com
Pilot 是美國最大的初創企業會計公司，提供記帳、CFO 和稅務服務，專注於為小型企業建立財務基礎。
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax 是一款簡易的報稅軟體，專為早期創業公司設計，幫助用戶在10分鐘內申請研發稅優惠，並支付回款的10%。
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank應用程序提供全面的數字銀行服務，包括帳戶管理、交易跟蹤和付款功能，幫助用戶管理財務。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare是一個私募股權投資平台，幫助零售及機構投資者以較低的最低額參與優質基金。
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter 是提供個性化貸款報價的金融平台，用戶可透過該平台進行貸款申請，且不影響信用評分。
Moula
moula.com.au
Moula是一個貸款應用，幫助企業在24小時內獲得資金，通過結合理性與情感評估好生意。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一個借貸市場，私人及專業投資者能直接向信用良好的公司貸款，對雙方皆有利。
Hedonova
hedonova.io
Hedonova 是一個受 SEC 監管的替代投資基金，允許用戶透過一個基金投資於 12 種以上的替代資產，如葡萄酒、藝術、初創企業等。
Clara
clarafinds.com
Clara 協助個人和小型企業尋找與比較金融科技軟體及硬體，幫助用戶輕鬆找到最佳產品解決方案。
KPMG Spark
kpmgspark.com
畢馬威（KPMG Spark）是一個在線簿記平台，提供自動化帳務、稅務準備、發票、付款及費用追蹤等功能，並有專門的帳戶團隊支持。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一款會計和財務軟體，提供小型企業會計、稅務及工資管理服務，幫助簡化財務流程和提高合規性。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo 應用專業分析師的知識，結合大數據，打造定制股票投資組合，目標是超越市場表現。
StackSource
stacksource.com
StackSource 是一個科技驅動的商業房地產貸款平台，幫助開發或購買商業物業的投資者與銀行、保險公司及私人貸款機構連接融資選項。
Kriya
kriya.co
Kriya應用程式提供機密的發票折扣服務，適合需定期現金流的企業，並以所有未支付的發票作為擔保。
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough是一個提供即時資金的在線平台，幫助企業通過未支付的發票獲取運營資金，以解決現金流問題。
Kiva
kiva.org
基瓦（Kiva）是一個點對點貸款平台，讓用戶支持全球小型企業，並跟踪貸款進展，促進金融包容性和社會影響。
Rehmann
rehmann.com
Rehmann應用程序提供全面的財務管理工具，幫助用戶組織和優化財務任務，包括財務計劃、審計和數據管理。
Crowe
crowe.com
Crowe應用程式提供會計、諮詢及科技服務，透過深入了解客戶行業及挑戰，協助客戶創造價值。
Seedrs
seedrs.com
Seedrs 是一個股票眾籌平台，幫助初創公司與潛在投資者聯繫，以籌集種子和天使投資。
Bench Accounting
bench.co
Bench Accounting 是一款會計應用程式，提供專業的會計服務，為小型企業整理帳目並提供每月及年終財務報表。
Vouch
vouch.us
Vouch是一款針對創業公司的保險應用程式，專為創始人設計，重新設計了商業保險的各個方面，旨在加速業務運作。
TaxHub
gettaxhub.com
TaxHub是一款稅務管理應用，幫助用戶簡化個人及企業稅務準備，實時追踪申報表，管理文檔與財務資料，確保遵守稅務規定。
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot 是一款自動化研發稅收抵免計算的軟件，簡化索取流程，提供報告與審核支持，無附加費用。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital是一個為小型企業提供快速、靈活融資的平台，幫助企業獲得營運資金，通常在24小時內完成。
Equitise
equitise.com
Equitise是澳大利亞的股權眾籌平台，幫助創業公司吸引資本，並簡化投資者與企業之間的互動流程。
Anaxago
anaxago.com
Anaxago是一個眾籌平台，連結投資者與創新公司，專注於房地產和初創企業的投資機會，促進經濟發展和創新。
Invesdor
invesdor.com
Invesdor是一個連接投資者和希望籌資的企業的平台，專注於促進創新和技術驅動的投資機會。
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting 應用程式專注於為設備金融行業提供租賃和貸款軟體解決方案、軟體自訂及諮詢服務。
American Century Investments
americancentury.com
American Century Investments應用程序提供一個平台，幫助用戶管理投資，探索各種資產類別並整合可持續性因素。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant是美國最大的虛擬會計公司，提供小型企業簿記、稅務、工資等服務，簡化財務管理。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins＆Co應用程式提供安全的雲端財務文件管理和共享，幫助用戶高效協作和保護敏感信息。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 提供全面的財務管理功能，幫助高增長的初創企業進行會計、稅務和財務服務，並生成財務報告以支持決策。
Foundy
foundy.com
Foundy 是歐洲頂尖的一體化併購平台，幫助創始人和企業收購者在30天內完成收購。
Embroker
embroker.com
Embroker是一個數字平台，簡化商業保險的獲取和管理，提供全面的在線保險購買和文件管理功能。
ProjectionHub
projectionhub.com
投射Hub是一款幫助企業進行財務預測和計劃的工具，提供損益表、資產負債表及現金流量表的創建和分析功能。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket是一款線上稅務準備應用，幫助個人和企業管理稅務義務，跟蹤費用，生成報告，並確保納稅申報的準確性。
Collective
collective.com
Collective 是一個線上後台平台，專為獨立商業人士設計，提供公司設立、會計、記帳和稅務服務等功能。
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible是一個SaaS平台，幫助會計師快速識別並提供州及聯邦商業稅收優惠，簡化稅收抵免流程，提高效率，服務客戶。
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax是一個線上平台，幫助企業簡化研發稅收抵免的申請過程，並與工資單系統集成，確保獲得最大稅收優惠。
Clarus R+D
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Clarus R+D應用程序自動化研發稅抵免申請過程，幫助各類企業更輕鬆地獲取稅收優惠和資金支持。
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