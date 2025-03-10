商業金融提供者 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「商業金融提供者」是企業金融領域不可或缺的一部分，包括提供各種金融服務以支援企業營運的各種組織和個人。這些提供者提供貸款、財務援助、財務風險管理和各種其他形式的支援等產品和金融服務，以幫助企業增強資本和有效管理財務。
提議新的應用程式
Revolut
revolut.com
Revolut是一款綜合性財務應用，提供付款、支出管理、貨幣轉換、儲蓄及投資功能，並注重安全性和用戶數據保護。
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business是一個全面的財務管理工具，支持多幣種帳戶和安全付款，幫助企業有效管理財務與支出。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
ANZ Australia
anz.com.au
ANZ Australia應用程序允許用戶數字管理帳戶、進行資金轉移和付款，並提供安全的交易跟踪和通知功能。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
ANZ New Zealand應用程序提供安全的財務管理功能，包括帳戶監控、交易跟踪和支付服務，讓用戶可隨時隨地訪問其資金。
Carta
carta.com
Carta是一個股權管理平台，為初創企業和私人公司提供股票管理、估值和合規性工具，簡化籌款和所有權結構管理。
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一個連結企業與財務自由專業人士的平台，提供專業財務服務並支持有效的合作與項目管理。
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio是一個社會交易平台，用戶可分享和跟隨交易策略，輕鬆發現投資機會並學習市場趨勢。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
沃爾特·克魯維爾應用程序提供醫療、法律和金融等行業的專業解決方案，幫助用戶提高生產力和效率。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd是一個投資平台，專注於提供初創企業和替代資產的投資機會，並提供資訊和社群互動。
Holvi
holvi.com
Holvi是一個專為自營業者設計的綜合金融平台，提供銀行、開票和會計功能，簡化財務管理。
Lendio
lendio.com
Lendio是一個免費的在線貸款市場，幫助小型企業獲得多種融資選擇，並提供個性化的申請支持。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一個由AI驅動的財務平台，提供簿記、會計、稅務和CFO服務，幫助初創企業管理財務事務並獲取實時財務見解。
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube是一個股權眾籌平台，幫助初創企業與投資者連接，提供透明的投資機會和企業股票。
Checkflo
checkflo.com
Checkflo 是一款簡化支票處理、打印和郵寄的應用程序，幫助企業自動化財務流程並提高效率。
Fincent
fincent.com
Fincent是一個全面的財務管理平台，提供簿記、稅務報告、發票及付款追踪等功能，幫助企業簡化財務流程。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供小型企業快速、靈活的融資選項，最高可達 15 萬美元，幫助企業滿足現金流需求。
Minveo
minveo.de
Minveo 是一款數字財富管理應用，利用AI技術幫助用戶投資，並自動重新平衡投資組合以符合風險和目標。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors應用程序提供稅務準備和計劃服務，幫助個人和企業有效管理稅務義務，確保準確性和合規性。
Pilot
pilot.com
Pilot 是美國最大的初創企業會計公司，提供記帳、CFO 和稅務服務，專注於為小型企業建立財務基礎。
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax 是一款簡易的報稅軟體，專為早期創業公司設計，幫助用戶在10分鐘內申請研發稅優惠，並支付回款的10%。
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank應用程序提供全面的數字銀行服務，包括帳戶管理、交易跟蹤和付款功能，幫助用戶管理財務。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare是一個私募股權投資平台，幫助零售及機構投資者以較低的最低額參與優質基金。
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter 是提供個性化貸款報價的金融平台，用戶可透過該平台進行貸款申請，且不影響信用評分。
Moula
moula.com.au
Moula是一個貸款應用，幫助企業在24小時內獲得資金，通過結合理性與情感評估好生意。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一個借貸市場，私人及專業投資者能直接向信用良好的公司貸款，對雙方皆有利。
Hedonova
hedonova.io
Hedonova 是一個受 SEC 監管的替代投資基金，允許用戶透過一個基金投資於 12 種以上的替代資產，如葡萄酒、藝術、初創企業等。
Clara
clarafinds.com
Clara 協助個人和小型企業尋找與比較金融科技軟體及硬體，幫助用戶輕鬆找到最佳產品解決方案。
KPMG Spark
kpmgspark.com
畢馬威（KPMG Spark）是一個在線簿記平台，提供自動化帳務、稅務準備、發票、付款及費用追蹤等功能，並有專門的帳戶團隊支持。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一款會計和財務軟體，提供小型企業會計、稅務及工資管理服務，幫助簡化財務流程和提高合規性。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo 應用專業分析師的知識，結合大數據，打造定制股票投資組合，目標是超越市場表現。
StackSource
stacksource.com
StackSource 是一個科技驅動的商業房地產貸款平台，幫助開發或購買商業物業的投資者與銀行、保險公司及私人貸款機構連接融資選項。
Kriya
kriya.co
Kriya應用程式提供機密的發票折扣服務，適合需定期現金流的企業，並以所有未支付的發票作為擔保。
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough是一個提供即時資金的在線平台，幫助企業通過未支付的發票獲取運營資金，以解決現金流問題。
Rehmann
rehmann.com
Rehmann應用程序提供全面的財務管理工具，幫助用戶組織和優化財務任務，包括財務計劃、審計和數據管理。
Crowe
crowe.com
Crowe應用程式提供會計、諮詢及科技服務，透過深入了解客戶行業及挑戰，協助客戶創造價值。
Seedrs
seedrs.com
Seedrs 是一個股票眾籌平台，幫助初創公司與潛在投資者聯繫，以籌集種子和天使投資。
Bench Accounting
bench.co
Bench Accounting 是一款會計應用程式，提供專業的會計服務，為小型企業整理帳目並提供每月及年終財務報表。
Vouch
vouch.us
Vouch是一款針對創業公司的保險應用程式，專為創始人設計，重新設計了商業保險的各個方面，旨在加速業務運作。
Kiva
kiva.org
基瓦（Kiva）是一個點對點貸款平台，讓用戶支持全球小型企業，並跟踪貸款進展，促進金融包容性和社會影響。
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub 是一個虛擬的個人和企業所得稅準備平台，為申報者與專門的註冊會計師進行配對。我們的目標是將家庭在線報稅的便利性和低廉價格與專業準備的納稅申報表的保證結合起來。我們的平台允許用戶與稅務專業人士進行虛擬交流和共享所得稅文件，同時省去他們必須完成與傳統自助線上平台相關的冗長複雜調查問卷的麻煩。我們獨特的低管理費用業務模式使我們能夠比傳統的步入式稅務準備特許經營節省約 50%，從而使我們能夠為客戶提供真實且可識別的價值主張。
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot 是自動計算研發信用並接收資金的最快、最簡單、最實惠的方式。我們提供一流的證實報告、審計辯護，無需額外付費，最重要的是，除非我們確定有好處，否則我們不會收取任何費用。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital 是一家成立於 2012 年的小型企業資助者。我們的技術平台評估現金流、成長和特徵，不像銀行和信用合作社那樣關注個人信用。因此，我們經常能在 24 小時內迅速為業主提供資金。
Equitise
equitise.com
Equitise 是澳洲領先的股權眾籌平台。其使命是增加澳洲和紐西蘭私人公司獲得資本的機會，幫助他們取得成功。
Anaxago
anaxago.com
Anaxago 匯集了在房地產和新創公司中尋找新投資方式和獨特投資機會的投資者。 Anaxago 致力於發展一種金融模型，幫助經濟讓個人直接進入未來的企業。透過將一部分儲蓄用於資助新創企業，社區參與經濟、創新和就業的發展。
Invesdor
invesdor.com
北歐#digital #fundraises市場的領導者將雄心勃勃的歐洲企業與全球投資者聯繫起來。
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation 一直是設備融資行業設備租賃和貸款軟體、軟體客製化和諮詢服務的領先提供者。
American Century Investments
americancentury.com
每天，您都投資使世界成為自己，您的家人和社區的美好場所。單獨，您會產生有意義的不同。我們在一起可以成為永久的強大力量。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美國最大的小型企業虛擬會計師事務所。我們的使命是為各行業的小型企業提供財務專業知識。我們的服務由專業註冊會計師和技術相結合，使企業能夠最大限度地減少任務，同時最大限度地節省稅金。這使得業主可以將時間和精力集中在發展業務上，而我們則負責其餘的事情。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立於 1986 年，作為大型全國性會計師事務所的替代公司，同時專注於該地區少數人持股公司的業務需求。 Perkins 在俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華設有辦事處，專注於許多行業，包括製造、批發分銷、房地產、建築、專業和創意服務、技術、食品和飲料、汽車經銷商和非營利組織。 Perkins 連續10 年因卓越客戶服務而榮獲ClearlyRated 最佳會計™獎、連續16 年被《波特蘭商業雜誌》評為最受尊敬的公司、一家以女性為主的公司以及該地區最多元化的會計師事務所之一。請立即致電我們，以了解有關 Perkins 差異的更多資訊！
Accountancy Cloud
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Accountancy Cloud 為高成長新創公司提供最佳的全端財務功能。財務經理和強大的軟體為新創公司提供無與倫比的會計、研發稅收抵免和金融服務。每個新創公司都可以使用我們的軟體，該軟體提供財務報告和管理資訊以協助決策。在過去 5 年裡，客戶的收入平均成長了 3 倍，估值超過 5 億英鎊，我們支援了 10 個退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。
Foundy
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Foundy 是歐洲領先的端到端併購平台，協助創辦人和企業收購者在短短 30 天內完成收購。 您買賣企業的端到端平台。 Foundy 協助創辦人和收購者完成收購的速度比傳統併購流程快 3 倍，且更具成本效益。
Embroker
embroker.com
商業保險是世界上最古老的行業之一。它建立在人際關係而不是技術進步的基礎上。它也由歷史悠久的玩家主導。到目前為止。 Embroker 是一家數位原生商業保險公司，採用現代技術從頭開始建立，旨在消除導致價格上漲並導致令人沮喪的客戶體驗的低效率問題。從機器學習到人工智慧，我們利用最新技術使保單更加量身定制、更便宜且更容易購買。我們的使命是讓您以最優惠的價格獲得合適的商業保險變得極為簡單。
ProjectionHub
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ProjectionHub 是銷售管理的創新解決方案。透過對收入、支出、資產和負債的預測，為企業家提供財務可見性。以便他們能夠更多地了解商業計劃和投資。
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TaxBasket 是一家提供線上報稅服務的公司。
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Collective 是第一個專為單一企業設計的線上後台平台。 Collective 的技術和值得信賴的顧問團隊讓我們的會員自由地專注於重要的事情，處理從企業註冊到會計、簿記、稅務服務以及進入蓬勃發展的社區的一切事務，所有這些都在一個平台上進行。我們的會員加入後第一年平均節省 10,000 美元。透過 Collective，我們希望您能夠像全職工作一樣順利地經營自己的企業。我們由一群連續創業家和單一企業經營，他們相信讓自營工作者能夠享受與大公司相同的稅收優惠。
TaxCredible
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TaxCredible 是一個功能強大的 SaaS 平台，可讓註冊會計師快速識別並為其客戶提供州和聯邦營業稅優惠。在與註冊會計師合作 20 年後，我們意識到需要簡化稅收抵免流程。 TaxCredible 提高勞力密集流程的效率，提升您服務客戶的能力，同時創造額外收入。
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GOAT.tax 為新創公司和企業（包括製造商、軟體、遊戲和物聯網公司）提供了透過線上平台申請研發稅收抵免的機會。 GOAT.tax 透過提供易於使用的自助式體驗以及與薪資系統的集成，消除了複雜的稅收抵免激勵中的所有猜測。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助於確保每家公司獲得最大的稅收優惠。
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Clarus R+D 應用程式可自動執行申請研發稅收抵免的流程。各種規模和類型的企業都有資格獲得研發稅收抵免。然而，絕大多數的信用額都是由非常大的製造公司所獲得的。為什麼？因為傳統上，研發稅務研究既複雜又昂貴。在 Clarus R+D，我們的使命是讓中小型企業（包括尚未獲利的新創公司）更容易獲得研發稅收抵免。並將其價值擴展到軟體、工程、生物技術和醫療技術等產業。將資金重新投入您的企業中，用於招募、創新和發展。所有這些費用只是傳統研發稅收研究成本的一小部分。