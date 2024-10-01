商業金融提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 中國澳門特別行政區

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「商業金融提供者」是企業金融領域不可或缺的一部分，包括提供各種金融服務以支援企業營運的各種組織和個人。這些提供者提供貸款、財務援助、財務風險管理和各種其他形式的支援等產品和金融服務，以幫助企業增強資本和有效管理財務。
提議新的應用程式
Revolut
revolut.com
一款解決所有金錢問題的應用程式。從您的日常支出，到透過儲蓄和投資規劃您的未來，Revolut 可以幫助您從資金中獲得更多收益。
Revolut Business
revolut.com
一個無邊界帳戶，在一個地方提供強大的個人化工具，讓您能夠最終控制您的企業財務。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
ANZ Australia
anz.com.au
澳洲和紐西蘭銀行集團有限公司是一家澳洲跨國銀行和金融服務公司，總部位於維多利亞州墨爾本。以資產計算，它是澳洲第二大銀行，以市值計算，它是澳洲第四大銀行。
Carta
carta.com
審計準備就緒的估值，來自專業人士的快速估值，他們提供的 409A 數量比業內任何人都多。 Carta 是領先的獨立 409A 供應商，為各種規模的私人舞台公司提供服務。 Carta 擁有超過 60,000 項專業估值，擁有最大的數據集，可以準確評估公司從種子前期到後期的公平市場價值。 Carta 估值團隊由主題和行業專家組成，可以處理複雜的估值以及不斷增加的監管和合規需求。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
澳洲和紐西蘭銀行集團有限公司是一家澳洲跨國銀行和金融服務公司，總部位於維多利亞州墨爾本。以資產計算，它是澳洲第二大銀行，以市值計算，它是澳洲第四大銀行。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一個成長平台，它將專家人才社群和企業聚集在一起，以應對眼前的挑戰並制定長期成功的計劃。憑藉專有的人工智慧技術和深入的行業專業知識，Paro 為企業匹配最合適的專家和解決方案，以解決問題並推動成長。我們的精英財務和會計專家群體為客戶提供一系列服務，從簿記和會計到高度專業化的企業發展和策略諮詢。透過利用人力和技術的力量，帕羅使企業和專業人士能夠追求有意義的工作，甚至超越他們最崇高的目標。
Holvi
holvi.com
您的自營職業一站式帳戶。 銀行業務、發票和簿記 – 以及新的商業信用卡。一切都集中在一處，因此您可以專注於重要的事情。這就是工作生活的簡化。
Wikifolio
wikifolio.com
人才和資本市場專家可以以所有人都可見的方式分享他們的交易想法。每個人都可以透過交易所交易的金融產品選擇自己喜歡的產品，無論他們的可用資金和利潤如何。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
作為全球專家解決方案的領導者，我們幫助專業人士在健康、稅務、會計、金融和法律領域最重要的時候發揮深遠的影響。
Lendio
lendio.com
總部位於猶他州的 Lendio（以前稱為 Funding Universe）由 Brock Blake 和 Trent Miskin 於 2011 年創立，是美國一個針對小型企業主的免費線上貸款市場。
Zeni
zeni.ai
Zeni 是首個由人工智慧驅動的財務禮賓服務，為新創公司提供高速決策支援。借助Zeni 的智慧簿記、會計、稅務和CFO 服務，新創公司可以透過Zeni 儀表板獲取即時財務見解，財務專家團隊可以每月收取固定費用（每日簿記、年度稅費、帳單）來管理每項財務職能。 Zeni 是一家B 輪金融科技公司，迄今已從Elevation Capital、Saama Capital、Amit Singhal、Sierra Ventures、SVB Financial Group、Think Investments、Liquid 2 Ventures、Dragon Capital、Firebolt Ventures...
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds 經驗豐富的投資團隊對數千家公司進行了嚴格的研究，以挖掘跨行業和階段的前沿機會。
Fidor Bank
fidor.de
Fidor 銀行是一家獲得德國許可的網路直接銀行，總部位於慕尼黑。該銀行透過 Fidor Smart 支票帳戶瞄準私人和企業客戶。 Fidor 銀行的概念是基於數位銀行的原則和機制。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare 是一個私募股權投資平台，以較低的最低限額向散戶和機構投資者提供頂級基金。
Neo.Tax
neo.tax
針對早期新創企業的研發稅收抵免。 neo.tax 是有史以來最簡單、最準確的稅務申報軟體。 早期新創公司可以在 10 分鐘內申請研發稅收抵免，並只需支付所獲得現金回饋的 10%！
Pilot
pilot.com
我們是美國最大的專注於新創企業的會計師事務所，擁有一支由 350 多名美國員工組成的團隊。我們的會計師、部分財務長和稅務專家致力於為您的企業建立強大的財務基礎。我們為數千家新創公司和小型企業提供簿記、財務長、稅務等服務，從車庫裡的兩名創辦人到數百人的團隊。無論您是希望加強決策還是想要一個不受干擾的合規解決方案，我們都會根據您的獨特需求量身定制我們的服務。透過我們的 8 分鐘演示觀看 Pilot 的實際操作：https://pilot.com/demo 與專家交談：https://pilot.com/talk-to-expert
Fincent
fincent.com
體驗無縫的財務管理。簡化 ✓ 簿記 ✓ 報稅 ✓ 發票和付款 ✓ 費用追蹤等。預約演示！
Bench Accounting
bench.co
Bench 為您撰寫小型企業書籍。我們將為您聯絡我們的一位內部簿記員。然後，他們會準備您的月度和年終財務數據，因此您無需這樣做。專職簿記員，專為您服務：真正的人類。完美的書籍。您的簿記團隊每月匯入銀行對帳單、對交易進行分類並準備財務報表。問題？替補簿記員在內部工作，他們會在一個工作天內做出答案。您離不開的數據：每月財務報表和費用概覽讓您掌控您的資金。一目了然的視覺化報告可幫助您了解全局並為您提供可操作的見解，以幫助您發展業務。你將永遠不會再陷入黑暗。一天中有更多的時間：更少的記帳時間意味著有更多的時間專注於您真正關心的事情，例如幫助您的企業取得成功。免費試用我們：註冊試用，並獲得 Bench ...
Checkflo
checkflo.com
Checkflo 的簡化支票履行服務是滿足您所有支票處理、列印和郵寄需求的一站式來源。我們可以降低您的管理成本並提高您的營運效率，所有這些都只需更少的精力和文書工作。 Checkflo 提供會計師友善的工具，透過我們的支票雲端軟體來管理、追蹤和分析您的支票付款、交付等。透過存取我們的安全客戶門戶，可以 24/7 取得報告。 Checkflo 可以添加您公司的徽標，並將促銷文字作為支票的一部分，將普通支票付款轉變為行銷接觸點！ Checkflo 提供了極大的靈活性，能夠隨時隨地發送支票，而無需與紙本支票相關的麻煩。我們的支票印在市場上最先進、最安全的支票紙上，並在同一工作日從我們的總部寄出。對於...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供稅務準備和規劃服務的公司，旨在協助個人和企業應對任何複雜的稅務狀況。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供快速、輕鬆的企業融資管道，最高可達 15 萬美元。了解我們的信用額度和定期貸款選項如何幫助您的企業成長。
Moula
moula.com.au
Moula 是藉錢發展業務的更好方式。他們結合頭腦和心靈來識別良好的業務，並可以在 24 小時內批准貸款並提供資金。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一個貸款市場，私人和專業投資者可以直接向信譽良好的公司提供貸款，從而使雙方受益。無論作為貸方或藉款人，使用貸款市場都可以節省時間、金錢和麻煩。
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube 是一個股權眾籌平台，為新創公司和成長型企業的創業家與潛在投資者建立聯繫。 Crowdcube 為投資者提供了所投資公司的真實股權。 Crowdcube 使用基於網路的眾籌概念，由志同道合的人們組成的社群將他們的資金和知識匯集在一起來支持一個想法、企業或個人。
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark 提供線上會計，其中包含自動會計和專用客戶團隊的存取權限，以簡化稅務準備、發票、付款、費用追蹤等
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供會計和財務軟體的會計軟體和服務公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 於 2009 年創立，於 2010 年從創業孵化器 Y Combinator 畢業。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收購了第二家公司 mAccounting，這是一家位於印第安納波利斯的會計和稅務公司。
StackSource
stacksource.com
StackSource 是一個技術支援的商業房地產貸款平台。我們透過簡單、透明的流程將正在開發或收購商業房地產的投資者與銀行、保險公司和私人貸方等融資選擇聯繫起來。
RateSetter
ratesetter.com
屢獲殊榮的個人貸款提供者讓您掌控一切。透過不影響您的信用評分的報價獲取即時線上個人化費率。
Kriya
kriya.co
取得保密的、完整分類帳的發票貼現設施。它非常適合有定期現金流需求的企業，因為它可以針對您的所有未清發票提供擔保。
Rehmann
rehmann.com
Rehmann 是一家由註冊會計師、顧問、財富顧問和企業調查員組成的綜合金融服務公司。
Crowe
crowe.com
Crowe 是一家公共會計、顧問和技術公司，將深厚的行業和專業知識與創新技術聯繫起來，透過傾聽客戶的業務、行業趨勢以及他們面臨的挑戰，誠信、客觀地為客戶創造價值。
Clara
clarafinds.com
尋找合適的產品來幫助您管理財務可能是一件苦差事，所以請讓我們為您減輕一些負擔！ Clara 協助個人和小型企業尋找和比較金融科技軟體和硬件，並選擇最好的產品。瀏覽精選的優質產品並使用我們的高級過濾器有效地找到適合您或您的企業的最佳解決方案。無論您是尋找有關 POS 系統的資訊還是比較個人貸款利率，您都可以依靠 Clara 來使這一過程變得簡單。
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance 是一家為新創公司而設的新型保險公司。我們由創始人為創始人打造，從頭開始重新設計了有關商業保險的一切，以便您可以更快地採取行動。
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot 是自動計算研發信用並接收資金的最快、最簡單、最實惠的方式。我們提供一流的證實報告、審計辯護，無需額外付費，最重要的是，除非我們確定有好處，否則我們不會收取任何費用。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital 是一家成立於 2012 年的小型企業資助者。我們的技術平台評估現金流、成長和特徵，不像銀行和信用合作社那樣關注個人信用。因此，我們經常能在 24 小時內迅速為業主提供資金。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo 利用專業股票分析師的力量，綜合大數據和人類專業知識來建立客製化的股票投資組合，這些投資組合已被證明優於市場。
Minveo
minveo.de
數位資產管理平台。以技術和數量為基礎。由機器學習提供支援。
Equitise
equitise.com
Equitise 是澳洲領先的股權眾籌平台。其使命是增加澳洲和紐西蘭私人公司獲得資本的機會，幫助他們取得成功。
FundThrough
fundthrough.com
為成長型企業提供按需營運資金。 FundThrough 為企業提供了一個易於使用的線上融資平台，可即時從未支付發票中獲取資金。融資額度從 500 美元到超過 200 萬美元不等，取決於企業的銷售實力。無論企業處於成長週期的哪個階段，FundThrough 都可以幫助彌補關鍵的現金流缺口。
Hedonova
hedonova.io
Hedonova 是一家受 SEC 監管的另類投資基金，讓您只需投資一隻基金即可投資 12 種以上奇異的另類資產類別。我們的投資專家將您的資金分配給葡萄酒、藝術品、新創公司、加密貨幣、房地產等資產。您可以將其視為共同基金，不是針對股票，而是針對多種另類投資。
Kiva
kiva.org
Kiva 設想了一個金融包容性的世界，所有人都有能力改善自己的生活。
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation 一直是設備融資行業設備租賃和貸款軟體、軟體客製化和諮詢服務的領先提供者。
American Century Investments
americancentury.com
您每天都在投資，讓世界對自己、您的家人和您的社區更美好。就個人而言，您可以做出有意義的改變。只要我們齊心協力，就能成為強大的正義力量。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant 是美國最大的小型企業虛擬會計師事務所。我們的使命是為各行業的小型企業提供財務專業知識。我們的服務由專業註冊會計師和技術相結合，使企業能夠最大限度地減少任務，同時最大限度地節省稅金。這使得業主可以將時間和精力集中在發展業務上，而我們則負責其餘的事情。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co 成立於 1986 年，作為大型全國性會計師事務所的替代公司，同時專注於該地區少數人持股公司的業務需求。 Perkins 在俄勒岡州波特蘭和華盛頓州溫哥華設有辦事處，專注於許多行業，包括製造、批發分銷、房地產、建築、專業和創意服務、技術、食品和飲料、汽車經銷商和非營利組織。 Perkins 連續10 年因卓越客戶服務而榮獲ClearlyRated 最佳會計™獎、連續16 年被《波特蘭商業雜誌》評為最受尊敬的公司、一家以女性為主的公司以及該地區最多元化的會計師事務所之一。請立即致電我們，以了解有關 Perkins 差異的更多資訊！
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 為高成長新創公司提供最佳的全端財務功能。財務經理和強大的軟體為新創公司提供無與倫比的會計、研發稅收抵免和金融服務。每個新創公司都可以使用我們的軟體，該軟體提供財務報告和管理資訊以協助決策。在過去 5 年裡，客戶的收入平均成長了 3 倍，估值超過 5 億英鎊，我們支援了 10 個退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。
Foundy
foundy.com
Foundy 是歐洲領先的端到端併購平台，協助創辦人和企業收購者在短短 30 天內完成收購。 您買賣企業的端到端平台。 Foundy 協助創辦人和收購者完成收購的速度比傳統併購流程快 3 倍，且更具成本效益。
Seedrs
seedrs.com
透過歐洲頂級股權眾籌網站 Seedrs，在線投資最佳新創企業的機會，並籌集種子和天使投資。
Embroker
embroker.com
商業保險是世界上最古老的行業之一。它建立在人際關係而不是技術進步的基礎上。它也由歷史悠久的玩家主導。到目前為止。 Embroker 是一家數位原生商業保險公司，採用現代技術從頭開始建立，旨在消除導致價格上漲並導致令人沮喪的客戶體驗的低效率問題。從機器學習到人工智慧，我們利用最新技術使保單更加量身定制、更便宜且更容易購買。我們的使命是讓您以最優惠的價格獲得合適的商業保險變得極為簡單。
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub 是銷售管理的創新解決方案。透過對收入、支出、資產和負債的預測，為企業家提供財務可見性。以便他們能夠更多地了解商業計劃和投資。
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub 是一個虛擬的個人和企業所得稅準備平台，為申報者與專門的註冊會計師進行配對。我們的目標是將家庭在線報稅的便利性和低廉價格與專業準備的納稅申報表的保證結合起來。我們的平台允許用戶與稅務專業人士進行虛擬交流和共享所得稅文件，同時省去他們必須完成與傳統自助線上平台相關的冗長複雜調查問卷的麻煩。我們獨特的低管理費用業務模式使我們能夠比傳統的步入式稅務準備特許經營節省約 50%，從而使我們能夠為客戶提供真實且可識別的價值主張。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket 是一家提供線上報稅服務的公司。
Collective
collective.com
Collective 是第一個專為單一企業設計的線上後台平台。 Collective 的技術和值得信賴的顧問團隊讓我們的會員自由地專注於重要的事情，處理從企業註冊到會計、簿記、稅務服務以及進入蓬勃發展的社區的一切事務，所有這些都在一個平台上進行。我們的會員加入後第一年平均節省 10,000 美元。透過 Collective，我們希望您能夠像全職工作一樣順利地經營自己的企業。我們由一群連續創業家和單一企業經營，他們相信讓自營工作者能夠享受與大公司相同的稅收優惠。
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible 是一個功能強大的 SaaS 平台，可讓註冊會計師快速識別並為其客戶提供州和聯邦營業稅優惠。在與註冊會計師合作 20 年後，我們意識到需要簡化稅收抵免流程。 TaxCredible 提高勞力密集流程的效率，提升您服務客戶的能力，同時創造額外收入。
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax 為新創公司和企業（包括製造商、軟體、遊戲和物聯網公司）提供了透過線上平台申請研發稅收抵免的機會。 GOAT.tax 透過提供易於使用的自助式體驗以及與薪資系統的集成，消除了複雜的稅收抵免激勵中的所有猜測。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助於確保每家公司獲得最大的稅收優惠。
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus R+D 應用程式可自動執行申請研發稅收抵免的流程。各種規模和類型的企業都有資格獲得研發稅收抵免。然而，絕大多數的信用額都是由非常大的製造公司所獲得的。為什麼？因為傳統上，研發稅務研究既複雜又昂貴。在 Clarus R+D，我們的使命是讓中小型企業（包括尚未獲利的新創公司）更容易獲得研發稅收抵免。並將其價值擴展到軟體、工程、生物技術和醫療技術等產業。將資金重新投入您的企業中，用於招募、創新和發展。所有這些費用只是傳統研發稅收研究成本的一小部分。
Swish Funding
swishfunding.com
類型：無義務優惠、設備融資、業務擴展、快速融資、線上申請
ProNvest
pronvest.com
ProNvest 專門從事退休規劃和帳戶管理。我們透過代表您管理您的退休帳戶並監控市場來為您完成艱苦的工作。