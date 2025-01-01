名片掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
名片掃描軟體允許用戶有效率地掃描和管理大量數位名片中的資訊。雖然有些工具提供實體掃描設備，但最常見的方法是拍攝名片照片並將其上傳到產品的行動應用程式。上傳後，該軟體會將聯絡人資訊數位化，並將其儲存在虛擬通訊錄中，使用戶能夠查看和管理他們的聯絡人。這些聯絡人可以在產品的資料庫中進行組織，也可以與 CRM 軟體集成，使用者可以添加標籤和註釋來有效追蹤他們的聯絡人。 此類軟體對銷售團隊特別有益，並且是潛在客戶檢索軟體的補充，因為兩者都可以有效地在社交活動後批量捕獲潛在客戶資訊。名片掃描軟體的掃描功能與文件掃描軟體類似，簡化了掃描過程。然而，名片掃描軟體提供了增強的聯絡人管理和共享功能。
提議新的應用程式
Contacts+
contactsplus.com
Contacts+ 是一款聯繫管理應用，幫助用戶簡化通訊錄，整合來源，掃描名片，自動合併重複聯繫人，並提供安全備份等功能。
Popl
popl.co
Popl 是一個數字名片平台，讓用戶輕鬆創建和分享可自訂的數字名片，並更新聯繫信息，支持多種共享方式。
Sansan
sansan.com
Sansan是一個雲端名片管理平台，可以幫助企業收集、組織和共享聯繫信息，提升銷售業務效率。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是一款專為中小企業設計的客戶關係管理應用，幫助用戶有效管理銷售行動和潛在客戶，簡化銷售流程。
HiHello
hihello.com
HiHello是一款數字名片應用，讓企業能夠創建可自定義的專業名片，並管理聯繫信息，適用於各種專業環境。