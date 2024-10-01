名片掃描軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 密克羅尼西亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
名片掃描軟體允許用戶有效率地掃描和管理大量數位名片中的資訊。雖然有些工具提供實體掃描設備，但最常見的方法是拍攝名片照片並將其上傳到產品的行動應用程式。上傳後，該軟體會將聯絡人資訊數位化，並將其儲存在虛擬通訊錄中，使用戶能夠查看和管理他們的聯絡人。這些聯絡人可以在產品的資料庫中進行組織，也可以與 CRM 軟體集成，使用者可以添加標籤和註釋來有效追蹤他們的聯絡人。 此類軟體對銷售團隊特別有益，並且是潛在客戶檢索軟體的補充，因為兩者都可以有效地在社交活動後批量捕獲潛在客戶資訊。名片掃描軟體的掃描功能與文件掃描軟體類似，簡化了掃描過程。然而，名片掃描軟體提供了增強的聯絡人管理和共享功能。
提議新的應用程式
Contacts+
contactsplus.com
適合專業人士、團隊和小型企業的最直觀的聯絡人管理應用程式。使用 Contacts+ 輕鬆管理您的關係。
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面...
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企業的多平台、基於雲端的聯絡人管理解決方案。 Sansan 以名片為中心，讓您輕鬆建立完整的聯絡人資料庫，並可在任何地方存取。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企業公司數位名片的首要解決方案。借助 HiHello，公司可以用專業的數位名片取代紙本名片，從而給客戶、合作夥伴和潛在客戶留下深刻的印象。 HiHello 的數位名片可以包括姓名、頭銜、公司、公司商標、圖片甚至影片和代名詞。卡片還包括電話號碼、地址、網站、社交媒體資料、YouTube 影片、註釋等資訊。 HiHello 的企業產品允許企業客製化名片以匹配其企業品牌，並對員工的數位名片擁有完全的管理控制權。公司管理員可以隨時編輯或修改卡片。我們簡化的入職流程使各種規模的公司都能輕鬆地向整個團隊推出數位名片解決方案。