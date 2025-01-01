建築設計與建築資訊模型 (BIM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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建築設計和建築資訊模型 (BIM) 軟體包含廣泛應用於建築和施工領域的電腦輔助設計 (CAD) 工具。這些產品通常具有用於建築設計和施工的專用工具和庫，包括機械、電氣和管道 (MEP) 系統以及 BIM。 BIM 軟體促進了基於模型的方法來設計和管理建築物和基礎設施，提供超越傳統施工圖的設施功能屬性的數位表示。雖然此類別的某些產品具有更廣泛的 CAD 用途，但它們在此的排名僅基於其在建築設計中的應用。
提議新的應用程式
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款多功能的 3D 建模工具，適用於建築、室內設計及其他領域，提供多種繪圖功能和插件支持。
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD Web是一款基於瀏覽器的CAD解決方案，允許用戶隨時創建、編輯和協作2D及3D設計，支持多種文件格式。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D計算機輔助設計（CAD）軟體，提供產品設計、模擬和數據管理等功能，適用於各種行業。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
TestFit
testfit.io
TestFit是一個房地產可行性平台，協助開發商和建築師進行現場規劃，快速生成設計方案，評估開發可行性。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude是一款基於雲的3D建模軟體，支持建築師和設計師進行實時協作與自動化設計工作，簡化BIM模型的建立過程。
Hypar
hypar.io
Hypar是一個雲端生成設計平台，支持建築項目的各階段，提高設計自動化和團隊合作效率。
Higharc
higharc.com
Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud 應用程式支援使用者進行草圖繪製、建模及文件處理，提供整合的設計工作流程。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io 是一個雲端建築工地物流平台，提供快速簡便的工作流程、強大的序列模擬功能及即時協作。
StreamBIM
streambim.com
StreamBIM是一個綜合平台，增強建築項目的協作和數據管理，支持多種文件格式並實現實時協作。
Imerso
imerso.com
Imerso是一款施工管理軟件，透過建築信息建模（BIM）分析施工質量與進度，幫助建築團隊提高效率並減少風險。
Revizto
revizto.com
Revizto是一個即時問題追蹤軟體，專為建築、工程和施工領域設計，重點在於BIM協作和項目協調。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio是一款簡化FF&E規範、數據管理和採購流程的應用，幫助用戶有效管理預算、產品資訊及項目進度。
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR Prospect是一款支持虛擬現實的設計審查和協作應用，能與多種3D設計工具集成，適用於建築和設計專業人員。