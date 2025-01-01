Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
建築設計與建築資訊模型 (BIM) 軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

建築設計與建築資訊模型 (BIM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

建築設計和建築資訊模型 (BIM) 軟體包含廣泛應用於建築和施工領域的電腦輔助設計 (CAD) 工具。這些產品通常具有用於建築設計和施工的專用工具和庫，包括機械、電氣和管道 (MEP) 系統以及 BIM。 BIM 軟體促進了基於模型的方法來設計和管理建築物和基礎設施，提供超越傳統施工圖的設施功能屬性的數位表示。雖然此類別的某些產品具有更廣泛的 CAD 用途，但它們在此的排名僅基於其在建築設計中的應用。

提議新的應用程式


SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp 是一款多功能的 3D 建模工具，適用於建築、室內設計及其他領域，提供多種繪圖功能和插件支持。

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

AutoCAD Web是一款基於瀏覽器的CAD解決方案，允許用戶隨時創建、編輯和協作2D及3D設計，支持多種文件格式。

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS是一款3D計算機輔助設計（CAD）軟體，提供產品設計、模擬和數據管理等功能，適用於各種行業。

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit是一個房地產可行性平台，協助開發商和建築師進行現場規劃，快速生成設計方案，評估開發可行性。

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrude是一款基於雲的3D建模軟體，支持建築師和設計師進行實時協作與自動化設計工作，簡化BIM模型的建立過程。

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar是一個雲端生成設計平台，支持建築項目的各階段，提高設計自動化和團隊合作效率。

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc 是一家專注於住宅建設技術的公司，提供3D設計平台以簡化住宅設計、銷售和建造流程。

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

Vectorworks Cloud 應用程式支援使用者進行草圖繪製、建模及文件處理，提供整合的設計工作流程。

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io 是一個雲端建築工地物流平台，提供快速簡便的工作流程、強大的序列模擬功能及即時協作。

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

StreamBIM是一個綜合平台，增強建築項目的協作和數據管理，支持多種文件格式並實現實時協作。

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto是一個即時問題追蹤軟體，專為建築、工程和施工領域設計，重點在於BIM協作和項目協調。

Imerso

Imerso

imerso.com

Imerso是一款施工管理軟件，透過建築信息建模（BIM）分析施工質量與進度，幫助建築團隊提高效率並減少風險。

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio是一款簡化FF&E規範、數據管理和採購流程的應用，幫助用戶有效管理預算、產品資訊及項目進度。

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

IrisVR Prospect是一款支持虛擬現實的設計審查和協作應用，能與多種3D設計工具集成，適用於建築和設計專業人員。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.