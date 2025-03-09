建築設計與建築資訊模型 (BIM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
建築設計和建築資訊模型 (BIM) 軟體包含廣泛應用於建築和施工領域的電腦輔助設計 (CAD) 工具。這些產品通常具有用於建築設計和施工的專用工具和庫，包括機械、電氣和管道 (MEP) 系統以及 BIM。 BIM 軟體促進了基於模型的方法來設計和管理建築物和基礎設施，提供超越傳統施工圖的設施功能屬性的數位表示。雖然此類別的某些產品具有更廣泛的 CAD 用途，但它們在此的排名僅基於其在建築設計中的應用。
提議新的應用程式
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD Web是一款基於瀏覽器的CAD解決方案，允許用戶隨時創建、編輯和協作2D及3D設計，支持多種文件格式。
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款多功能的 3D 建模工具，適用於建築、室內設計及其他領域，提供多種繪圖功能和插件支持。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
為展示您的技能和創造力而建造的VectorWorks Architect允許您與世界上最具設計的BIM解決方案在完全集成的工作流程中繪製，建模和文檔。憑藉出色的2D圖形，3D建模和可視化工具，建築師構建了絕對的創意表達和最大的效率。通過增強無限創造力的增強功能，VectorWorks Architect 2024提供了全面的工作流解決方案，可自動化流程，降低風險並節省時間，包括現代化的用戶界面，將自定義視圖設置作為樣式保存的能力以及重新定義的可靠參數對象，以解決特定的參數對象需要。授權您無限制地設計。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D計算機輔助設計（CAD）軟體，提供產品設計、模擬和數據管理等功能，適用於各種行業。
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虛擬實境中沉浸式設計審查和協作的領先品牌。 IrisVR 的旗艦產品 Prospect 供 BIM 和 VDC 團隊、設計公司以及協調 3D 模型並實施設計和施工流程的工程師使用。由於 IrisVR 與 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他開箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即創建身臨其境的 VR 體驗，使您能夠向客戶展示並與團隊更有效地合作。 IrisVR 可與 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳機搭配使用。 IrisVR 有 14 天免費試用期，您可以從 www.irisvr.com 開始試用。
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款適用於建築、工程和施工的即時問題追蹤軟體，專注於協作和 BIM 專案協調。 Revizto 使用 BIM 智能，並使其可供整個專案團隊立即存取和操作。
Higharc
higharc.com
Higharc 成立於 2018 年，總部位於北卡羅來納州達勒姆。 Higharc 是一家住宅建築技術公司，專注於改變住宅設計、銷售和建築流程。該公司聘請了來自美國、南美洲和歐洲的建築、施工和軟體開發領域的多元化專家團隊，他們共同致力於實現住宅建設流程的現代化。 Higharc 與住宅建築商合作，利用 3D 建模和生成設計、即時成本估算以及為購房者提供身臨其境的線上銷售體驗，提供全面的家居設計平台。使用者友好的介面允許輕鬆自訂和即時修改，使用戶可以輕鬆且有效率地進行設計過程。 Higharc 以網路為基礎的平台透過在建築流程開始時提供單一事實來源並在整個組織內無縫傳輸資料和更新，簡化了家居設計、銷售和建築工作流程。建築商受益於簡化的工作流程、更高的準確性和更快的上市時間。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行業標準建築工地物流平台 cmBuilder 透過快速、簡單的基於雲端的工作流程、強大的排序模擬功能和無與倫比的即時協作，使 4D 建築工地物流民主化
TestFit
testfit.io
TestFit是一個房地產可行性平台，協助開發商和建築師進行現場規劃，快速生成設計方案，評估開發可行性。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio 是一款功能強大、直覺且易於使用的 FF&E 規格、資料管理和採購軟體。端到端管理您的預算、規格、採購、庫存和產品資料管理流程。
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC 將提高您的建築專案的效率，但您可以獲得更多功能。
Hypar
hypar.io
Hypar是一個雲端生成設計平台，支持建築項目的各階段，提高設計自動化和團隊合作效率。
Imerso
imerso.com
Imerso AI 直接根據您的建築計劃分析施工品質和進度，以便您的團隊可以更快地建造並降低風險。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude是一款基於雲的3D建模軟體，支持建築師和設計師進行實時協作與自動化設計工作，簡化BIM模型的建立過程。