Higharc

higharc.com

Higharc 成立於 2018 年，總部位於北卡羅來納州達勒姆。 Higharc 是一家住宅建築技術公司，專注於改變住宅設計、銷售和建築流程。該公司聘請了來自美國、南美洲和歐洲的建築、施工和軟體開發領域的多元化專家團隊，他們共同致力於實現住宅建設流程的現代化。 Higharc 與住宅建築商合作，利用 3D 建模和生成設計、即時成本估算以及為購房者提供身臨其境的線上銷售體驗，提供全面的家居設計平台。使用者友好的介面允許輕鬆自訂和即時修改，使用戶可以輕鬆且有效率地進行設計過程。 Higharc 以網路為基礎的平台透過在建築流程開始時提供單一事實來源並在整個組織內無縫傳輸資料和更新，簡化了家居設計、銷售和建築工作流程。建築商受益於簡化的工作流程、更高的準確性和更快的上市時間。