建築設計與建築資訊模型 (BIM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄瓜多

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建築設計和建築資訊模型 (BIM) 軟體包含廣泛應用於建築和施工領域的電腦輔助設計 (CAD) 工具。這些產品通常具有用於建築設計和施工的專用工具和庫，包括機械、電氣和管道 (MEP) 系統以及 BIM。 BIM 軟體促進了基於模型的方法來設計和管理建築物和基礎設施，提供超越傳統施工圖的設施功能屬性的數位表示。雖然此類別的某些產品具有更廣泛的 CAD 用途，但它們在此的排名僅基於其在建築設計中的應用。
提議新的應用程式
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款 3D 建模電腦程序，適用於建築、室內設計、景觀建築、土木和機械工程、電影和電玩設計等廣泛的繪圖應用。它有基於 Web 的應用程式 SketchUp Free、免費軟體版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付費版本 SketchUp Pro。有一個免費模型組件線上庫（例如窗戶、門、汽車）、3D Warehouse，用戶可以向其中貢獻模型。該程式包括繪圖佈局功能，允許以可變“樣式”進行表面渲染，支援託管在名為Extension Warehouse 的站點上的第三方“插件”程序，以提供其他功能（例如接近照片真實感的渲染）並允許放置其Google 地球中的模型。
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD。任何地方。使用 AutoCAD Web 應用程式隨時快速存取 CAD 工程圖。 AutoCAD 是一款商業電腦輔助設計和繪圖軟體應用程式。 AutoCAD 由 Autodesk 開發和銷售，於 1982 年 12 月首次發布，作為在具有內部圖形控制器的微型電腦上運行的桌面應用程式。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Architect 旨在展示您的技能和創造力，讓您在與世界上最以設計為中心的 BIM 解決方案完全整合的工作流程中繪製草圖、建模和記錄。憑藉卓越的 2D 圖形、3D 建模和視覺化工具，Architect 旨在提供絕對的創意表達和最高效率。憑藉激發無限創造力的增強功能，Vectorworks Architect 2024 提供了全面的工作流程解決方案，可實現流程自動化、降低風險並節省時間，包括現代化的使用者介面、將自訂視窗設定儲存為樣式的功能以及重新定義的強大參數化對象，以滿足您的特定需求需求。使您能夠無限制地進行設計。
TestFit
testfit.io
TestFit 是一個房地產可行性平台，可以讓開發商、建築師和承包商輕鬆進行場地規劃，幫助他們最大程度地發揮場地潛力並更快地完成正確的交易。 TestFit 負責處理繁瑣的任務，例如計算停車位、起草迭代以及根據參數輸入產生快速概念迭代來計算成本效益。我們的人工智慧配置器透過對設計、可施工性和成本的即時洞察，為每個網站優化最佳設計解決方案，以便您可以節省網站規劃時間，降低收購交易風險並增加所有網站的潛力。 TestFit 每週評估超過 650 個交易和 80,000 個單位。
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude 是建築師和設計師的基於 Web 的 3D 建模軟體 (BIM)。設計師使用 Snaptrude 在數據和自動化的幫助下更快地創建更好的建築。與其他設計工具不同，Snaptrude 允許多人協作，使專案團隊能夠一起設計。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行業標準建築工地物流平台 cmBuilder 透過快速、簡單的基於雲端的工作流程、強大的排序模擬功能和無與倫比的即時協作，使 4D 建築工地物流民主化
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虛擬實境中沉浸式設計審查和協作的領先品牌。 IrisVR 的旗艦產品 Prospect 供 BIM 和 VDC 團隊、設計公司以及協調 3D 模型並實施設計和施工流程的工程師使用。由於 IrisVR 與 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他開箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即創建身臨其境的 VR 體驗，使您能夠向客戶展示並與團隊更有效地合作。 IrisVR 可與 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳機搭配使用。 IrisVR 有 14 天免費試用期...
Imerso
imerso.com
Imerso AI 直接根據您的建築計劃分析施工品質和進度，以便您的團隊可以更快地建造並降低風險。
Hypar
hypar.io
Hypar 是世界上第一個基於雲端的生成設計平台。透過為專案實現的每個階段提供支持，Hypar 提供全球建築專業知識，以實現更好的建築並幫助團隊更快地做出更好的決策。
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC 將提高您的建築專案的效率，但您可以獲得更多功能。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio 是一款功能強大、直覺且易於使用的 FF&E 規格、資料管理和採購軟體。端到端管理您的預算、規格、採購、庫存和產品資料管理流程。
Higharc
higharc.com
Higharc 成立於 2018 年，總部位於北卡羅來納州達勒姆。 Higharc 是一家住宅建築技術公司，專注於改變住宅設計、銷售和建築流程。該公司聘請了來自美國、南美洲和歐洲的建築、施工和軟體開發領域的多元化專家團隊，他們共同致力於實現住宅建設流程的現代化。 Higharc 與住宅建築商合作，利用 3D 建模和生成設計、即時成本估算以及為購房者提供身臨其境的線上銷售體驗，提供全面的家居設計平台。使用者友好的介面允許輕鬆自訂和即時修改，使用戶可以輕鬆且有效率地進行設計過程。 Higharc 以網路為基礎的平台透過在建築流程開始時提供單一事實來源並在整個組織內無縫傳輸資料和更新，簡化了家居設計...
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款適用於建築、工程和施工的即時問題追蹤軟體，專注於協作和 BIM 專案協調。 Revizto 使用 BIM 智能，並使其可供整個專案團隊立即存取和操作。