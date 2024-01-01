建築設計與建築資訊模型 (BIM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中國

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Vectorworks Architect 旨在展示您的技能和創造力，讓您在與世界上最以設計為中心的 BIM 解決方案完全整合的工作流程中繪製草圖、建模和記錄。憑藉卓越的 2D 圖形、3D 建模和視覺化工具，Architect 旨在提供絕對的創意表達和最高效率。憑藉激發無限創造力的增強功能，Vectorworks Architect 2024 提供了全面的工作流程解決方案，可實現流程自動化、降低風險並節省時間，包括現代化的使用者介面、將自訂視窗設定儲存為樣式的功能以及重新定義的強大參數化對象，以滿足您的特定需求需求。使您能夠無限制地進行設計。