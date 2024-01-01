建築設計與建築資訊模型 (BIM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達 最受歡迎 最近新增

建築設計和建築資訊模型 (BIM) 軟體包含廣泛應用於建築和施工領域的電腦輔助設計 (CAD) 工具。這些產品通常具有用於建築設計和施工的專用工具和庫，包括機械、電氣和管道 (MEP) 系統以及 BIM。 BIM 軟體促進了基於模型的方法來設計和管理建築物和基礎設施，提供超越傳統施工圖的設施功能屬性的數位表示。雖然此類別的某些產品具有更廣泛的 CAD 用途，但它們在此的排名僅基於其在建築設計中的應用。