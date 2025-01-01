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最受歡迎 最近新增 錯誤追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式

錯誤追蹤軟體或問題追蹤軟體是指品質保證 (QA) 和軟體開發團隊用來報告軟體錯誤和問題的軟體。徹底的錯誤追蹤對於良好的軟體開發至關重要。錯誤追蹤軟體提供了一個儲存庫，用於解釋如何重現錯誤以及問題的普遍性，並允許企業對多個專案或應用程式中的不同錯誤進行分離、優先排序、排序和提供有關不同錯誤的通信。錯誤追蹤軟體通常由（QA）團隊管理，並允許他們與開發人員、業務部門以及客戶快速溝通是否、如何以及何時修復錯誤。錯誤追蹤軟體可以與專案管理、開發和測試自動化工具整合。