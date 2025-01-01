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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
錯誤追蹤軟體或問題追蹤軟體是指品質保證 (QA) 和軟體開發團隊用來報告軟體錯誤和問題的軟體。徹底的錯誤追蹤對於良好的軟體開發至關重要。錯誤追蹤軟體提供了一個儲存庫，用於解釋如何重現錯誤以及問題的普遍性，並允許企業對多個專案或應用程式中的不同錯誤進行分離、優先排序、排序和提供有關不同錯誤的通信。錯誤追蹤軟體通常由（QA）團隊管理，並允許他們與開發人員、業務部門以及客戶快速溝通是否、如何以及何時修復錯誤。錯誤追蹤軟體可以與專案管理、開發和測試自動化工具整合。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub是一個軟體開發平台，提供版本控制和協作工具，讓開發者能夠管理和共享代碼，支援公共與私人存儲庫。
Jira
atlassian.com
JIRA是一款項目管理和問題跟踪軟件，幫助團隊組織任務、分配工作並實時跟踪進度，支持多種管理方法與流程定制。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一個基於網頁的DevOps工具，提供版本控制、問題追蹤和持續集成/持續交付功能，旨在簡化軟件開發生命週期。
Backlog
backlog.com
積壓是一個全能的在線項目管理工具，支持任務追蹤、版本控制和錯誤追蹤，幫助團隊高效管理項目和提升合作。
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack是一款靈活的項目管理工具，支持任務跟踪、工作流管理及敏捷方法，自定義程度高，適合各類團隊使用。
Sentry
sentry.io
Sentry是一個用於監控應用程式錯誤和性能的工具，幫助開發人員即時識別和管理代碼中的問題。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut 是一個專為軟體團隊設計的專案管理工具，簡化計畫、協作、建設及衡量成功的流程。
Linear
linear.app
Linear是一款項目管理應用，協助軟體團隊簡化任務、錯誤追蹤和項目計畫，增進團隊協作和效率。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，連接企業與道德黑客，促進安全問題的識別與解決。
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 結合任務和專案管理、時間追蹤和計費，簡化自由工作者和團隊的生產力工具，有助於管理任務與計算工時。
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker 是一款協作式錯誤追蹤軟體，幫助團隊管理錯誤生命週期，設置自動通知，並提供多平台存取和報告功能。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款綜合的數字體驗分析工具，提供用戶會話重播、錯誤跟踪和性能監控，有助於改進Web和移動應用程序的使用體驗。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar是一款錯誤跟蹤和調試工具，可實時監測和解決各種平台上的錯誤，幫助開發者提升業務效率。
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag是一款錯誤監視和調試工具，幫助開發人員實時檢測、診斷和解決應用程序中的錯誤，提升應用穩定性。
Raygun
raygun.com
Raygun是一款軟體監控工具，能即時追蹤應用程式的性能及錯誤，幫助開發人員優化用戶體驗。
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb是一個觀察性平台，提供實時監控和調試功能，幫助團隊快速解決雲應用程式的問題。
Marker.io
marker.io
Marker.io是一款工具，幫助網頁開發團隊簡化反饋收集與管理，支持截圖註解及與多種項目管理工具的整合。
Assembla
assembla.com
彙編是一個安全的版本控制和專案協作平台，支援多種版本控制系統，幫助開發團隊管理源代碼和專案進度。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace是一個平台，提供實時可觀察性和安全性，幫助監控管理IT環境，增強運營合規和性能。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap是一個用戶反饋平台，幫助產品團隊收集用戶意見、加速測試與改進反饋循環。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 是一個全球性漏洞賞金平台，連結企業與網絡安全專家，幫助識別和解決網站、應用程式及設備上的安全漏洞。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一個平台，通過眾包方式聯繫組織與安全研究人員，幫助發現和報告漏洞，增強網絡安全。
Userback
userback.io
Userback 是一個用於收集用戶反饋的工具，幫助小型團隊了解用戶需求，提供視覺反饋和會話重播，以改進產品。
DoneDone
donedone.com
DoneDone是一款任務管理和協作工具，目的是簡化工作流程，提升團隊生產力，支持任務分配、追蹤和團隊成員協作。
BugHerd
bugherd.com
BugHerd 是一款視覺反饋及錯誤跟踪工具，幫助網站開發團隊收集和管理客戶及內部反饋，簡化項目管理流程。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一個持續性漏洞評估平台，幫助用戶識別、管理和緩解安全漏洞，支持團隊協作和分析。
Bugasura
bugasura.io
Bugasura是一款錯誤跟踪軟件，幫助技術團隊簡化問題的跟踪和管理，促進協作，支持跨瀏覽器測試和自定義工作流。
Ruttl
ruttl.com
Ruttl是一個視覺反饋工具，幫助產品、行銷及設計團隊簡化網站和應用程式的反饋和錯誤追踪過程。
Webvizio
webvizio.com
Webvizio是一款免費的網站反饋工具，幫助團隊實時協作，簡化網站開發項目中的反饋和任務管理。
Shake
shakebugs.com
Shake是一款數據收集工具，能有效整合開發者、CTO和測試人員的意見，幫助解決應用程式或網站的問題，包括漏洞和崩潰報告。
JunoOne
juno.one
JunoOne是一款針對軟件開發和交付公司的管理應用，提供任務管理、測試流程管理及工作流程整合功能。
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla是一個開源的錯誤跟踪系統，幫助開發團隊有效管理和解決錯誤，提供報告功能與自定義工作流。
ReQtest
reqtest.com
Reqtest是一款基於雲端的工具，專注於測試管理、需求管理和錯誤跟踪，幫助團隊提升質量保證效率，支持多種開發方法。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv是一款提供漏洞檢測和管理的應用，幫助組織識別和評估安全風險，無縫整合於現有安全框架中。
Errorception
errorception.com
錯誤是一個幫助開發人員識別、診斷和解決JavaScript錯誤的工具，提供實時報告和詳細的錯誤數據分析。
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs是一款錯誤跟蹤和管理工具，幫助技術及非技術團隊迅速創建詳細的錯誤報告，以提高問題解決效率。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 讓團隊能在 Chrome 中直接標註和編輯網站，並快速分享改善結果，幫助團隊更快推出無錯誤的產品。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo是一款由AI驅動的生產力平台，整合項目、任務、文件及協作工具，幫助用戶提升工作效率，簡化項目管理。
Memfault
memfault.com
Memfault是一款用於嵌入式設備的觀察工具，自動收集故障數據和性能指標，並支持OTA更新管理。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai是一個數位體驗平台，結合會話重播、前端錯誤監控和產品分析，幫助團隊了解用戶行為並解決問題。
W3Dart
w3dart.com
W3Dart 是一款視覺反饋工具，簡化網站錯誤報告，幫助用戶節省 20% 的網站反饋與錯誤追踪時間。
errsole
errsole.com
Errsole Cloud是一款針對Node.js應用的錯誤追蹤解決方案，提供錯誤記錄、實時通知和調試功能，幫助開發者管理和分析錯誤。
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot 讓 SaaS 團隊快速解決用戶端錯誤，提供即時屏幕錄影和詳盡報告，幫助客服與工程師快速理解和修復問題。
Gleap
gleap.io
Gleap是一個全面的客戶反饋工具，幫助應用程式和網站修復錯誤、與用戶互動並收集需求和調查。
zipBoard
zipboard.co
滑板是一款視覺反饋和協作工具，幫助團隊在數字內容上進行設計審查、標註、屏幕錄製及任務跟踪。
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM是一款應用程式性能監控工具，幫助開發人員在用戶之前識別並解決性能問題，如內存膨脹和查詢遲緩。
Keypup
keypup.io
Keypup是一款整合多種數據源的SaaS工具，幫助開發團隊分析工程數據，提升協作和工作流程效率。
Sifter
sifterapp.com
Sifter 是一款幫助軟體及網站開發團隊輕鬆跟踪錯誤和問題的應用程式，旨在簡化問題追蹤流程。
Aiveo
aiveo.ca
Aiveo 是一款簡單可自訂的問題追蹤工具，適用於各種規模的團隊，從計劃、執行到報告，支援整個專案流程。
PageShare
pageshare.dev
PageShare 是一個用於網頁應用程式的可視化檢查與錯誤檢查工具，允許用戶在網站上直接留下註解並追蹤錯誤。
Owltics
owltics.com
Owltics是一款B2B應用程式，幫助團隊用兩次點擊更快速地報告錯誤，並捕捉和發送錯誤日誌至Jira和Slack，提升修正效率。
LogMill
logmill.io
LogMill是一個日誌管理和分析工具，可監控應用健康，提供日誌收集、過濾和實時監控，幫助用戶快速識別問題並優化系統性能。
Disbug
disbug.io
Disbug是一款Chrome擴充功能，可以錄製螢幕與語音說明，並便捷地將Bug報告及技術日誌發送至Jira，提升測試與修復效率。
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是一款錯誤和崩潰報告工具，幫助開發者記錄和追蹤軟件問題，支持多種工作管理工具的整合，並實現離線報告功能。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 是一款智慧測試失敗診斷工具，幫助用戶快速識別和處理測試失敗，優化測試過程，提升開發效率。
Dashbird
dashbird.io
Dashbird 是一款監控 AWS 無伺服器應用的工具，提供實時可觀察性與錯誤追踪，協助開發者優化應用性能。
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