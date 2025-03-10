Launchable

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Launchable 的智慧測試失敗診斷透過找出並集中在最關鍵的問題，解決了傳統錯誤分類的障礙。將 Launchable 視為您的 AI 副駕駛，用於簡化識別、分類和處理測試失敗的過程，最終加快您的錯誤分類工作流程。智慧測試故障診斷提供了有關測試會話的全面視角，無論您是要尋找與故障相關的叢集、檢測重複出現的問題還是監控測試模式。使用 Launchable 消除錯誤分類的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 無所畏懼地啟動。 80% 的軟體測試毫無意義。 Launchable 是開發智慧平台層，可向您顯示最重要的 20%。 Launchable 透過數據驅動的測試見解和行動解決運輸挑戰，從而加快開發回饋循環。透過機器學習，Launchable 透過識別和運行失敗機率最高的測試並追蹤測試套件見解來優化 CI 管道，以縮短開發人員的等待時間。財富 100 強領先品牌依靠 Launchable 透過測試重要內容來更快地提供更多功能。 Launchable 的預測測試選擇使用機器學習來選擇針對特定程式碼變更執行的正確測試。這使得您能夠在軟體開發生命週期的不同階段運行一組小得多的測試，從而加速交付。透過預測測試選擇，Launchable 實際上會根據正在測試的變更告訴您的測試運行者要執行哪些測試。 Launchable 還可以對您的測試資料進行匯總分析，以呈現測試見解。您可以使用這些資訊來改善測試套件的運作狀況並從測試運行中獲得最大價值。