錯誤追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬南部屬地

Bugpilot

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Bugpilot 幫助 SaaS 團隊更快消除使用者導向的錯誤。借助 Bugpilot，客戶支援和工程師可以在幾秒鐘內獲得理解、排除故障和修復錯誤所需的所有詳細資訊。由於我們的人工智慧自動駕駛儀，即使是非技術人員也能明白出了什麼問題。 ### 取得**詳細資訊** 客戶支援可以立即了解最終使用者螢幕上發生的情況，無需提出任何問題或等待他們回覆；透過 Bugpilot 的智慧會話錄製，每當使用者開始與客戶支援人員對話時，團隊中的每個人都會獲得螢幕錄製和大量技術細節。 **自動化無聊的任務！ ** 如果您和您的團隊仍在手動填寫錯誤報告表格，爭論缺少的細節，進行毫無意義的“在我的計算機上運行”對話，並要求您的用戶向您發送螢幕截圖，那麼Bugpilot 適合您。 Bugpilot 提供行業標準化報告，始終包含您和您的團隊所需的一切。 ### 在幾秒鐘內了解問題所在團隊中的每個人只需查看 Bugpilot 報告 5 秒鐘就可以知道問題所在；我們的人工智慧自動駕駛儀會突顯頁面和使用者環境中的潛在問題；由廣告攔截器、緩慢的網路連線、代理商引起的模糊問題已成為過去。全部在一頁：錄影；清晰的重現步驟；控制台日誌和網路活動。 **在幾秒鐘內了解問題所在**團隊中的每個人只需查看 Bugpilot 報告 5 秒鐘即可判斷出問題所在；我們的人工智慧自動駕駛儀會突顯頁面和使用者環境中的潛在問題；指出廣告攔截器、緩慢的網路連線、代理商引起的模糊問題已成為過去。全部在一頁：錄影；清晰的重現步驟；控制台日誌和網路活動。 ### 讓您的團隊更有效率 花更少的時間在錯誤上。工程師可以立即開始修復問題，所有詳細資訊都以標準錯誤報告格式完美格式化。任何一個細節都不會再被遺漏：工程師將節省數小時的對話時間，並減少與最終用戶和客戶支援的來回溝通。借助 Bugpilot 靈活的 API，您可以收集所需的所有附加信息，例如應用程式版本、發布日期和任何用戶資訊。