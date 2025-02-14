錯誤追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 薩爾瓦多

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
錯誤追蹤軟體或問題追蹤軟體是指品質保證 (QA) 和軟體開發團隊用來報告軟體錯誤和問題的軟體。徹底的錯誤追蹤對於良好的軟體開發至關重要。錯誤追蹤軟體提供了一個儲存庫，用於解釋如何重現錯誤以及問題的普遍性，並允許企業對多個專案或應用程式中的不同錯誤進行分離、優先排序、排序和提供有關不同錯誤的通信。錯誤追蹤軟體通常由（QA）團隊管理，並允許他們與開發人員、業務部門以及客戶快速溝通是否、如何以及何時修復錯誤。錯誤追蹤軟體可以與專案管理、開發和測試自動化工具整合。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，但將私人儲存庫限制為每月 2,000 分鐘的操作。截至 2020 年 1 月，GitHub 報告擁有超過 4,000 萬用戶和超過 1 億個儲存庫（包括至少 2,800 萬個公共儲存庫），使其成為世界上最大的原始碼託管平台。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。 Zaporozhets 和Valery Sizov。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。
DoneDone
donedone.com
如果您正在尋找任務追蹤器和共享收件匣中最基本的功能，DoneDone 就是您的最佳選擇。我們努力使我們的產品簡單易用，以便您可以專注於完成工作。借助 DoneDone，客戶支援和產品團隊可以比以往更有效率地合作。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先進的測試管理工具，適用於世界各地的 QA 團隊。我們致力於讓您的工作變得輕鬆，並在一個平台上提供您所需的一切。透過我們包羅萬象的測試案例管理工具，加快測試和專案將變得輕而易舉。 QA Touch 提供了一種自然直覺的執行方法。我們知道適應新流程很煩人，因此我們精心設計了一款適合您的系統和工作方式的工具。分配和追蹤問題是一項內建功能，可讓您在執行測試案例時發布問題，從而無需在軟體之間傳輸。將測試案例從一個項目複製並移動到另一個項目，或者在專案內的模組之間複製和移動從未如此簡單。該工具旨在幫助創造公平的競爭環境，並為公司提供一種真正與行業巨頭競爭的手段，而無需掏腰包。透過 QA Touch，您可以享受： 1. 所有測試資產的單一通用儲存庫。 2. 企業功能包括專案生產力和審核日誌，以追蹤您的工作進度和專案。 3. 透過與 JIRA 的無縫雙向集成，輕鬆管理問題。 5. 借助我們直覺的功能，例如直接從儀表板固定項目、狀態更新、幫助、日誌和報告的選項，使測試管理變得輕而易舉。 6. 一點是與 Jenkin 集成以執行所有 CI/CD 活動 7. 方便的 QA Touch-Cypress 報告器集成，可將 cypress.io 自動化測試結果同步到 QA Touch。 8.易於使用的Reporter，用於端到端免費開源自動化工具Test Cafe。 9. 利用 QA Touch Board 讓敏捷專案管理變得更輕鬆。看板組織、客製化、視覺化和追蹤您的工作軌跡。 QA Touch 提供經濟實惠的測試解決方案，具有簡單的功能，可用於創建測試用例、捆綁測試套件、執行測試運行、第三方工具整合以及產生完美的測試報告、需求、內建錯誤追蹤、思維導圖、看板、性能人們可以從單一介面（儀表板）管理他們的測試操作。用戶會喜歡大量可用的用戶友好功能，其中包括從映射和開發測試案例到追蹤團隊的操作。 QA Touch 促進高品質專案的卓越交付。
TrackJS
trackjs.com
錯誤追蹤用於監視和記錄生產網站和應用程式上的錯誤。 TrackJS 記錄有關您的應用程式、網路、控制台和使用者的遙測數據，以便您可以輕鬆理解和重現錯誤。監控生產應用程式會暴露未經測試的程式碼、不相容的瀏覽器、第三方變更和基礎設施中斷等問題。 TrackJS 報告您真實的最終使用者體驗。開發人員、QA 和管理員使用 TrackJS 來了解生產環境並提高網站品質。 TrackJS 支援客戶端和伺服器上的所有框架和程式庫。 TrackJS 被全球電子商務、IT、軟體、飯店和企業等行業的數千名開發人員和網站使用。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 讓團隊直接在 Chrome 中註解和編輯任何即時網站或網路應用程式。無需再浪費時間和精力進行螢幕截圖、視訊通話以及無休止的電子郵件和聊天。改進任何頁面並在幾秒鐘內與您的團隊分享結果。 Iteration X 是一款人工智慧原生、上下文感知的專案管理應用程序，可幫助您的團隊更快地交付精美、無錯誤的產品。 ITX Copilot 使用您團隊的知識庫、文件和專案歷史記錄來幫助建立和解決從設計到軟體再到產品管理的所有類型的任務。
Airbrake
airbrake.io
透過 Airbrake 錯誤和效能監控，無所畏懼地部署並更快地修復錯誤。 Airbrake 通知程式適用於所有主要程式語言和框架，並且只需幾分鐘即可安裝。花更少的時間追蹤錯誤，花更多的時間進行開發。 Airbrake 為整個應用程式堆疊提供無摩擦的錯誤監控和效能洞察。深入研究重複出現的異常或依參數、使用者或環境變數進行篩選。智慧分組和重複偵測可確保使用者不會被微不足道的錯誤或大量電子郵件淹沒。
Dashbird
dashbird.io
監控 AWS 上的無伺服器應用程式。查看您的無伺服器應用程式。透過基於 AWS Lambda 建置的應用程式的即時可見性、警報和故障排除，提供完美的使用者體驗。 Dashbird 讓您能夠更快地開發並自信地操作生產工作負載，而無需更改程式碼。涵蓋 AWS 服務的完整可觀察性：Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、ECS、Step Functions、Kinesis、HTTP API Gateway、RDS、SNS、OpenSearch、ELB。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的滲透測試和完全管理的錯誤賞金即服務可協助安全團隊在漏洞被利用之前發現有影響的漏洞，而無需傳統錯誤賞金和手動測試的複雜性、成本和麻煩。 Inspectiv 平台可讓您按優先順序審查漏洞發現結果、過濾噪音、獲取對您重要的訊號，並無縫地協調您的行動。請造訪inspectiv.com 以了解更多資訊。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一個持續漏洞評估平台，可進行漏洞賞金計畫和下一代滲透測試（VAPT）等全面的安全運營，以幫助新創公司和企業有效識別、管理和緩解漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 成立於 2015 年，是一個全球性的 Bug 賞金和 VDP 平台。 YesWeHack 透過Bug Bounty（按發現的漏洞付費）為公司提供創新的網路安全方法，將170 個國家/地區的45,000 多名網路安全專家（道德駭客）與組織聯繫起來，以保護其暴露的範圍並報告其網站、行動應用程式中的漏洞，基礎設施和連接設備。 YesWeHack 遵守最嚴格的歐洲法規，為全球數百個組織運行私人（僅基於邀請）計劃和公共計劃。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 還提供：漏洞揭露政策 (VDP) 的創建和管理解決方案、Pentest 管理平台、名為 Dojo 的道德駭客學習平台以及教育機構的培訓平台 YesWeHackEDU。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti 是一家快速成長的網路安全公司，專門提供眾包安全服務，幫助組織保護自己免受網路犯罪和資料外洩的侵害。我們業界領先的網路安全平台使公司能夠利用我們由 70,000 名安全研究人員組成的全球社區，他們利用自己獨特的專業知識來尋找和報告漏洞以保護企業。 Intigriti 受到全球一些最大、最有趣的公司的信任，包括英特爾、雅虎和紅牛，他們相信我們的平台可以降低網路攻擊和資料外洩的風險。我們的一系列補充安全測試服務可協助公司確保其數位資產的安全並降低因違規而造成損害的風險。我們的解決方案涵蓋： - 錯誤賞金 - 漏洞揭露計畫 (VDP) - 混合滲透測試 - 即時駭客活動 - 獎勵服務 Intigriti 成立於 2016 年，目前在全球擁有一支由 100 多名員工組成的全球團隊
zipBoard
zipboard.co
數位內容的可視化審查、批准和問題追蹤。更快地標記、錄製螢幕和協作。免費註冊！
Embrace
embrace.io
Embrace 讓工程師能夠管理行動的複雜性，從而創造更好、更大膽的體驗。在行動技術比以往任何時候都更加重要的時代，團隊經常面臨解決方案支離破碎、資料遺失以及無法發現問題的情況。借助 Embrace，工程師可以透過詳細的技術背景來識別任何問題的影響並確定其影響的優先級，並立即解決它們。透過消除猜測，Embrace 揭示了完善績效和打造最佳體驗的機會。
Essembi
essembi.com
Essembi 是軟體創新中心，幫助軟體公司加速創新週期，成為市場領導者。在當今快節奏的軟體世界中，建立優秀軟體的壓力比以往任何時候都更大。軟體創新周期的速度對您的成功起著關鍵作用。成功的行業領導者往往是那些擁有最快軟體創新週期的人——快速收集有價值的反饋，就新產品功能做出明智的決策，並比競爭對手更快地提供高品質的產品更新。 Essembi 透過提供在一個系統中管理週期的功能，幫助軟體團隊加快軟體創新週期。當您的產品管理、開發、客戶支援、銷售和行銷團隊在單一平台上無縫協作時，每個人都會獲益- 您的客戶更快地獲得功能，您的產品成長更快，您的業務規模更快。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全整合的生產力平台與尖端人工智慧相結合，重塑人們的工作方式。我們相信讓生產力變得快速、聰明且簡單。 Kroolo 不只是一個平台；更是一個平台。它是一個動態工作區，旨在將所有基本工具集中在一個集中工作區中 - 不再需要從一個應用程式跳到另一個應用程式。我們的平台無縫整合專案、目標、任務、文件和協作，為當今的業務運作方式提供整體解決方案。 主要特點： * 人工智慧驅動的效率：Kroolo 的核心在於強大的人工智慧編排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配備了 1,000 多個模板，確保專案、目標和文件的創建不僅快如閃電，而且結果高度相關且立即可用，為人工智慧驅動的生產力設定了新標準。 * 無縫整合：我們了解互聯性在當今數位工作生活中的重要性。 Kroolo 可以與最受歡迎的生產力工具完全整合。告別重複輸入和資料遺失，因為 Kroolo 可確保流暢、整合的使用者體驗。 * 直覺的工作空間：我們建造的 Kroolo 易於設定和使用。花在學習工具如何運作的時間更少，意味著有更多的時間提高工作效率。我們認為這很重要。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 不僅僅是一家眾包安全公司；我們是一個由網路安全愛好者組成的社區，為了一個共同的目標而團結在一起：保護組織免受攻擊者的侵害。透過我們的人工智慧平台，將我們的客戶與適合他們需求的值得信賴的駭客聯繫起來，我們使他們能夠收回控制權，並在最複雜的威脅面前保持領先地位。 Bugcrowd 安全知識平台以統一的解決方案取代了多種工具的成本/複雜性，用於眾包筆測試即服務、託管錯誤賞金、託管漏洞接收/披露以及攻擊面管理（提供單點定價）-一切都共享相同的基礎設施可實現規模、一致性和效率。 Bugcrowd 在各行業擁有 10 多年的經驗和 100 多個客戶，包括 OpenAI、澳洲國民銀行、Indeed、USAA、Twilio 和美國國土安全部。
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS 是一個眾包平台，可提供有效測試和真實見解 啟動有效測試。吸引一群真正的技術人員。隨時需要時獲得強大的見解和答案。有了 UNGUESS，您擁有的不僅僅是一個眾測平台：您的數位解決方案應有的一切都集中在一個地方。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款產品分析工具，用於尋找和改善最終用戶體驗。透過 ReplayBird，公司可以了解人們如何以及為何跨裝置即時參與、轉換和保留，以改善用戶體驗。為您的團隊提供全面的產品分析，為數據驅動的決策提供資訊。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是為了讓軟體完美運作。 我們的平台將廣泛而深入的可觀察性、持續運行時應用程式安全性與先進的 AIOps 相結合，從數據中提供答案和智慧自動化。這使創新者能夠實現雲端營運的現代化和自動化，更快、更安全地交付軟體，並確保完美的數位體驗。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun 被評為 2021 年 Gartner 酷供應商，它建立了一個 IDE 原生可觀察性和調試平台，使開發人員能夠根據需要安全地將日誌、指標和追蹤即時添加到生產和登台環境中。無需修補、重新部署或重新啟動。開發人員使用Lightrun 來滿足多種程式碼級可觀察性需求，包括： * 程式碼級警報（Java、Node.js、Python、.NET） * 功能驗證* 生產中的測試/調試* 雲端原生應用程式、無伺服器等故障排除 *透過Log Optimizer(TM) 實現日誌最佳化功能透過消除在本地重現錯誤或發布新軟體版本以新增日誌或指標來解決生產問題的需要，Lightrun 的客戶持續將其MTTR 降低高達50 -60%，並且顯著降低提高開發生產力。過去需要 1-2 週才能緩解的問題現在平均只需不到一小時即可解決。 Lightrun 消除了成本高昂的開發人員生命週期操作（例如本地複製或僅為添加新日誌或指標而發布新軟體版本）的需要，從而為客戶的開發人員提供支援。我們的客戶在數千台生產伺服器上運行 QPS 高達 100K 的 PB 級工作負載，其中包括覆蓋網路人口 44.5% 的公司以及大型上市網路安全公司。
Disbug
disbug.io
Disbug 是一個 Chrome 擴展，可讓您透過語音旁白錄製螢幕，並透過點擊按鈕將技術日誌連同技術日誌一起發佈到 jira。從 QA 到修復，節省了修復錯誤的大量時間。對測試人員來說更容易，對開發人員來說更有效率！
W3Dart
w3dart.com
W3Dart 是一種視覺化回饋工具，可以輕鬆報告網站錯誤。節省 20% 的網站回饋和 Bug 追蹤時間。
Shake
shakebugs.com
取得不真實的數據來解決您的應用程式或網路中的實際問題。 Shake 不僅僅是一個錯誤和崩潰報告工具——它讓所有開發人員、首席技術長和測試人員達成共識。
Seagence
seagence.com
Seagence 是一種生產監控解決方案。 Seagence 將其執行路徑技術與機器學習結合，發現所有生產缺陷的根本原因，並發出警報。借助 Seagence 提供的缺陷及其根本原因，您可以修復損壞的程式碼並節省大量偵錯時間，從而縮短 MTTR。 Seagence 消除了調試和故障排除的需要，不僅有助於提高程式碼品質，還改善了使用者體驗。 Seagence 不需要對客戶應用程式進行任何程式碼更改，無需任何警報規則、閾值和可疑異常配置等知識即可發現缺陷。 Seagence 還提供了廣泛的調試詳細信息，以防需要進行調試。
PageShare
pageshare.dev
PageShare 是一種用於 Web 應用程式的視覺化審查和錯誤檢查工具。它允許您對任何網站或網路應用程式發表評論，並透過互動式錄音在正確的上下文中查看錯誤。您可以直接透過瀏覽器與整個團隊一起使用它。您不必再截圖即可使程式碼實現回饋可見。您只需打開連結並將您的評論固定在網站上即可。點擊圖釘將使您的團隊直接進入預覽並在正確的上下文中顯示評論。您也可以使用視覺檢查模式追蹤錯誤。現在您可以追蹤使用者會話並按照導致錯誤的步驟進行操作。借助視覺檢查工具，您可以輕鬆追蹤並修復問題。您可以邀請您的團隊成員或外部來賓，並將所有通訊保留在一個地方。決定誰可以主動發表評論或僅查看您的專案進度。
Owltics
owltics.com
我們建立了一個 B2B 應用程序，幫助您的團隊只需點擊 2 次即可更快地報告錯誤。對於每個錯誤，我們都會擷取控制台、網路、事件、本機儲存和裝置資訊等日誌。這些日誌可以傳送到 Jira/Slack。現在，利用這些數據，開發人員可以更快地修復錯誤。這是給誰的？ -QA 工程師回報更多錯誤 -開發人員輕鬆調試 -支援/客戶讓客戶更滿意 -產品經理更快發貨 https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
如果您是開發人員、測試人員或客戶支援團隊的成員，LogMill 是您的最佳新工具。 LogMill 使用智慧型感測器來監控應用程式的運作狀況，並在發現任何錯誤時通知您，以便您快速採取行動修復錯誤。支援團隊使用和基於角色的訪問，使團隊中的合作能夠順利進行，而簡單郵件傳輸協定意味著日誌會直接發送給您。您需要的所有資訊都將集中在一處，並進行分組以便於解析。免費開始我們的 30 天免費試用。
Finotes
finotes.com
Finotes 是 Finotes Inc（一家特拉華州公司，成立於 2018 年）的產品。這有助於開發人員更快地修復它們。 ⦿ 擷取記憶體洩漏、ANR、應用程式掛起、幀速率問題、凍結幀、HTTP 問題、異常、螢幕載入延遲、崩潰等。 ⦿ 在開發、測試和上線階段無縫工作。 ⦿ Android SDK 可用於 Java 和 Kotlin。 ⦿ iOS 和 watchOS 框架可用於 Objective-C 和 Swift。 ⦿ 顫振插件
errsole
errsole.com
Errsole Cloud 是一種錯誤追蹤解決方案，可協助簡化 Node.js 即時應用程式的日誌記錄和偵錯。該平台提供錯誤追蹤、慢請求日誌記錄和集中日誌記錄等各種功能。 Errsole 也透過電子郵件或 Slack 提供即時錯誤通知和每日摘要。此外，該解決方案還可以幫助開發人員直接從 Web 瀏覽器偵錯即時應用程式。它專為伺服器環境而設計，並提供多種功能，包括根本原因分析、即時通知和協作工具。
Errorception
errorception.com
Errorception 有助於尋找 JavaScript 錯誤並將錯誤分組在一起。
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM 是一種應用程式效能監控，可協助開發人員在客戶發現之前發現並修復效能問題，從而簡化故障排除。憑藉即時警報、以開發人員為中心的 UI 以及將瓶頸直接與原始程式碼聯繫起來的追蹤邏輯，Scout APM 可以幫助您花更少的時間進行調試，而將更多的時間用於建立出色的產品。快速識別、確定優先順序並解決效能問題（記憶體膨脹、N+1 查詢、緩慢的資料庫查詢等），而代理程式可以以很少的開銷來檢測您所需的依賴項。 Scout APM 是由開發人員為開發人員建立的，並監控 Ruby、PHP、Python 和 Elixir 應用程式。
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot 幫助 SaaS 團隊更快消除使用者導向的錯誤。借助 Bugpilot，客戶支援和工程師可以在幾秒鐘內獲得理解、排除故障和修復錯誤所需的所有詳細資訊。由於我們的人工智慧自動駕駛儀，即使是非技術人員也能明白出了什麼問題。 ### 取得**詳細資訊** 客戶支援可以立即了解最終使用者螢幕上發生的情況，無需提出任何問題或等待他們回覆；透過 Bugpilot 的智慧會話錄製，每當使用者開始與客戶支援人員對話時，團隊中的每個人都會獲得螢幕錄製和大量技術細節。 **自動化無聊的任務！ ** 如果您和您的團隊仍在手動填寫錯誤報告表格，爭論缺少的細節，進行毫無意義的“在我的計算機上運行”對話，並要求您的用戶向您發送螢幕截圖，那麼Bugpilot 適合您。 Bugpilot 提供行業標準化報告，始終包含您和您的團隊所需的一切。 ### 在幾秒鐘內了解問題所在團隊中的每個人只需查看 Bugpilot 報告 5 秒鐘就可以知道問題所在；我們的人工智慧自動駕駛儀會突顯頁面和使用者環境中的潛在問題；由廣告攔截器、緩慢的網路連線、代理商引起的模糊問題已成為過去。全部在一頁：錄影；清晰的重現步驟；控制台日誌和網路活動。 **在幾秒鐘內了解問題所在**團隊中的每個人只需查看 Bugpilot 報告 5 秒鐘即可判斷出問題所在；我們的人工智慧自動駕駛儀會突顯頁面和使用者環境中的潛在問題；指出廣告攔截器、緩慢的網路連線、代理商引起的模糊問題已成為過去。全部在一頁：錄影；清晰的重現步驟；控制台日誌和網路活動。 ### 讓您的團隊更有效率 花更少的時間在錯誤上。工程師可以立即開始修復問題，所有詳細資訊都以標準錯誤報告格式完美格式化。任何一個細節都不會再被遺漏：工程師將節省數小時的對話時間，並減少與最終用戶和客戶支援的來回溝通。借助 Bugpilot 靈活的 API，您可以收集所需的所有附加信息，例如應用程式版本、發布日期和任何用戶資訊。
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是錯誤和崩潰報告工具，也稱為問題追蹤工具，可讓開發人員查看錯誤和崩潰。該工具將幫助開發人員消除錯誤和崩潰報告的困難且耗時的任務。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智慧測試失敗診斷透過找出並集中在最關鍵的問題，解決了傳統錯誤分類的障礙。將 Launchable 視為您的 AI 副駕駛，用於簡化識別、分類和處理測試失敗的過程，最終加快您的錯誤分類工作流程。智慧測試故障診斷提供了有關測試會話的全面視角，無論您是要尋找與故障相關的叢集、檢測重複出現的問題還是監控測試模式。使用 Launchable 消除錯誤分類的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 無所畏懼地啟動。 80% 的軟體測試毫無意義。 Launchable 是開發智慧平台層，可向您顯示最重要的 20%。 Launchable 透過數據驅動的測試見解和行動解決運輸挑戰，從而加快開發回饋循環。透過機器學習，Launchable 透過識別和運行失敗機率最高的測試並追蹤測試套件見解來優化 CI 管道，以縮短開發人員的等待時間。財富 100 強領先品牌依靠 Launchable 透過測試重要內容來更快地提供更多功能。 Launchable 的預測測試選擇使用機器學習來選擇針對特定程式碼變更執行的正確測試。這使得您能夠在軟體開發生命週期的不同階段運行一組小得多的測試，從而加速交付。透過預測測試選擇，Launchable 實際上會根據正在測試的變更告訴您的測試運行者要執行哪些測試。 Launchable 還可以對您的測試資料進行匯總分析，以呈現測試見解。您可以使用這些資訊來改善測試套件的運作狀況並從測試運行中獲得最大價值。
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs 是一種錯誤追蹤和管理工具，可協助技術和非技術團隊（開發人員、QA、設計人員、支援人員等）在幾秒鐘內建立資料豐富的錯誤報告，以指數方式縮短問題解決的周轉時間。
ReQtest
reqtest.com
Reqtest 是一個基於雲端的工具，可協助您簡化實施專案和系統維護。憑藉其測試、需求、錯誤追蹤和報告功能，它是您成功實現品質保證所需的唯一工具。 Reqtest 在全球擁有超過 12,000 名用戶。它是排名第一的基於雲端的工具，用於管理複雜系統（例如 ERP 或 CRM）的整個生命週期。該工具使您能夠： - 憑藉具有 100% 可追溯性的端到端測試管理功能，充滿信心地發布新軟體 - 隨著時間的推移，輕鬆維護和提高系統品質 - 標準化和擴展您的數位項目
Gleap
gleap.io
適用於應用程式和網站的一體化客戶回饋工具。透過詳細報告將錯誤修復速度提高 10 倍，與用戶一對一聯繫，透過功能請求和調查發現用戶真正想要什麼。
Webvizio
webvizio.com
Webvizio 是一款免費的網站回饋工具和網站審核軟體，專為經理和團隊設計，可輕鬆即時協作進行網站修訂。網站開發方面的協作可能會很麻煩。獲得控制權並為您的團隊提供清晰的資訊！利用單一平台供客戶、經理和開發團隊留下視覺回饋並有效協作進行 Web 開發專案。
Raygun
raygun.com
即時了解軟體的運作狀況，以便在問題影響客戶之前主動識別和解決問題。 Raygun 的數位體驗監控工具套件可在整個技術堆疊中呈現可操作的、以客戶為中心的見解。監控並提高軟體品質和效能，以提供快速、無錯誤的體驗，讓您的客戶滿意並發展您的業務。 Raygun 的產品涵蓋三個主要領域，所有領域都相互完全集成，以釋放深刻而強大的見解，這與您的團隊以前經歷過的任何事情都不一樣。崩潰報告 - 以更快的速度和準確性修復錯誤。透過精確到程式碼行的精細診斷，直接找到崩潰和錯誤的根本原因。更快地複製和解決問題，提高可靠性，並騰出時間進行更有意義的工作。真實使用者監控 - 提供完美的軟體體驗。透過您可以信任的每個使用者、會話和設備的真實用戶洞察來了解客戶的數位體驗。即時監控錯誤和效能趨勢，並在關鍵業務問題影響您的客戶和收入之前主動解決它們。 APM - 無與倫比的應用程式效能監控。獲得對伺服器端效能無與倫比的可見性。透過全面的會話追蹤細分，揭示對伺服器端效能的詳細程式碼級洞察，該細分準確地告訴您程式碼的執行情況，精確到毫秒。 Raygun 是改善客戶數位體驗的最快方法。今天免費試用！
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Memfault
memfault.com
Memfault 是一種用於嵌入式設備的可觀察性工具。一旦您的設備部署到現場，就會自動收集全面的調試和崩潰數據以及關鍵的運行狀況和性能指標。 Memfault 還允許您透過受控、可重複且低風險的流程來管理 OTA 更新到您的車隊的分發。 Memfault 支援任何運行 Linux、Android 的嵌入式裝置以及運行任何 RTOS 或裸機的 MCU。
Marker.io
marker.io
Marker.io：Web 開發團隊的終極回饋解決方案。 概述：Marker.io 是一款革命性工具，它改變了 Web 開發團隊收集、管理和根據回饋採取行動的方式。無論您是繁忙的網路代理商、充滿活力的SaaS 公司，還是管理複雜的電子商務平台，Marker.io 都是您的首選解決方案，可協助您實現更有組織、更有效率、更具協作性的反饋流程。 主要特點： * 回饋小工具：使用附註解的螢幕截圖輕鬆擷取回饋。 * 元資料收集：自動收集裝置類型、瀏覽器版本和回饋 URL 等基本資料。 * 會話重播影片：透過捕捉使用者操作的短影片來獲取背景資訊。 * 深入的技術洞察：收集控制台日誌和網路請求，以全面了解回饋。 * 回饋頁面：使用者可以檢視、評論和上傳與其回饋相關的文件。 * 無縫整合：連接 Asana、Trello、Jira 和 GitHub 等熱門工具。 好處： * 簡化的組織：告別混亂的電子表格，迎接有組織的回饋管理。 * 增強協作：促進開發人員和利害關係人之間更好的溝通。 * 時間效率：透過直接在您喜愛的工具中管理回饋來節省寶貴的時間。 * 提高效率：實現更快、更精確的網站構建，同時減少錯誤。 適合： * Web 開發機構：管理來自內部團隊和外部利害關係人的回饋。 * 專案經理：從電子郵件和 Excel 等雜亂的工具過渡到 Marker.io 的簡化系統。 * SaaS 公司：增強回饋流程並促進與使用者的溝通。 * 電子商務經理：有效收集回饋並採取行動，以獲得優質的最終產品。 * 網站工程師：與您現有的工具無縫集成，實現更順暢的工作流程。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建立的。
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音註釋來補充其錯誤報告，其中自動包括網路和裝置日誌以及重現步驟。該 SDK 還與開發人員使用的一系列第三方工具集成，包括 Slack、Zapier、JIRA、Trello、Zendesk 等。
HackerOne
hackerone.com
Hackerone是一個脆弱性協調和漏洞賞金平台，可將企業與滲透測試人員和網絡安全研究人員聯繫起來。它是最早的公司之一，以及Synack和Bugcrowd，以擁抱和利用眾包安全性和網絡安全研究人員作為其業務模型的Linchpins；它是同類網絡安全公司。截至2020年5月，Hackerone的網絡已經支付了1億美元的賞金。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前稱為 Clubhouse）- 致力於編碼，而不是工具。 專案管理從未如此簡單。我們將流程引入您的軟體團隊的工作流程。使用 Shortcut 計劃、協作、建立和衡量成功。 50 萬開發人員使用 Shortcut 來管理軟體專案。小團隊永久免費。一種快速、輕量且強大的專案規劃和產品創建方法。
Rollbar
rollbar.com
借助 Rollbar 的持續程式碼改進平台，主動即時發現、預測和解決錯誤。 Rollbar 全面涵蓋使用者所依賴和喜愛的所有應用程式。在 Rollbar 的幫助下，自動執行即時錯誤回應，確保客戶更滿意，開發團隊更有效率。
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla 是一個「缺陷追蹤系統」或「錯誤追蹤系統」。缺陷追蹤系統允許個人或團隊開發人員有效地追蹤其產品中的突出錯誤。大多數商業缺陷追蹤軟體供應商收取巨額許可費。儘管是
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag 監控應用程式的錯誤並提供可操作的見解以提高應用程式穩定性，以便您可以就是否專注於功能建置或錯誤修復做出資料驅動的決策。 BugSnag 透過強大的分段和集中警報來提供對應用程式的即時可見性，以優先處理重要的錯誤。 BugSnag 的全端監控擁有 30 多個集成，可與您最喜歡的工具配合使用，以進行快速錯誤調查和路由，最大限度地減少對用戶體驗的進一步影響。
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用於專案管理、任務追蹤、版本控制和錯誤追蹤的一體化線上工具。將專案和程式碼管理結合在一起，團隊可以在一個平台上規劃工作、追蹤進度和發布程式碼。團隊使用待辦事項清單來提高透明度、打破孤島、提高工作效率並簡化複雜的專案。值得注意的功能包括子任務管理、可自訂狀態、看板式板、甘特圖、燃盡圖、Git 和 SVN 整合以及 Wiki。
Axosoft
axosoft.com
我們熱愛軟體。我們喜歡幫助他人創建軟體。我們喜歡軟體能為企業帶來的競爭優勢。我們喜歡這個軟體讓我們每天的生活變得更輕鬆，從預訂晚餐餐桌到自動煞車並拯救生命。軟體太棒了！我們很高興能夠更快地交付您的軟體。你們有 Scrum 團隊嗎？然後嘗試在 Axosoft Scrum 中管理您的產品待辦事項、衝刺和使用者故事。您的團隊會喜歡自動燃盡圖、可自訂的工作流程和發布規劃功能，這些功能使 Scrum 實踐更加高效。當您的團隊將 Axosoft Scrum 與其他元件結合時，您將能夠將缺陷與版本關聯起來，並將功能請求轉換為積壓項目。對於只需要追蹤錯誤的團隊來說，Axosoft Bug Tracker 是敏捷缺陷和問題追蹤的最佳工具。團隊可以快速新增錯誤，將其指派給版本或用戶，並透過各種自訂工作流程移動它們。當 Axosoft Bug Tracker 與其他元件整合時，您的團隊可以自動將事件轉換為缺陷，並利用燃盡圖來查看消除錯誤的速度。而且每年只需 1 美元！我們也為您提供支援票。 Axosoft Help Desk 透過電子郵件到工單自動化、預設回覆和應用程式內線程，能夠更好地追蹤和解決客戶的支援問題。您的客戶還將在基於網路的客戶入口網站中擁有一個自我報告問題的中心。一旦您的團隊將幫助台與其他組件集成，支援人員將能夠立即將事件轉化為缺陷和用戶故事。
Atatus
atatus.com
簡單且經濟實惠的全端可觀測平台。 我們提供全端監控以及可操作的即時見解，以診斷和修復您的網路和後端應用程式。使用統一監控查找效能瓶頸，並開始優化您的應用程序，為用戶提供最佳的數位體驗。
Assembla
assembla.com
Assembla 是世界上最安全的版本控制和專案協作平台。我們為全球 5,500 多家客戶提供安全的 Subversion、Perforce 和 Git 儲存庫雲端託管以及整合專案管理。 Assembla 透過我們的最佳實踐 VCS 協助開發團隊滿足甚至超越 HIPAA、SOC 2、PCI 和 GDPR 合規標準。擁抱敏捷、滿足合規性並保持創新，同時從具有行業領先的合規性和安全性的中央控制點管理所有專案和原始程式碼。
Aiveo
aiveo.ca
一個簡單的問題追蹤器，可以進行客製化以適應您團隊的獨特流程。從規劃、工作到報告，Aiveo 為您提供從專案開始到結束的全程服務。 Aiveo 是一個簡單的、可自訂的問題追蹤器，適合各種規模的團隊。
Jira
atlassian.com
JIRA 是團隊規劃和建立優秀產品的追蹤器。成千上萬的團隊選擇 JIRA 來捕獲和組織問題、分配工作並追蹤團隊活動。在您的辦公桌上或在旅途中，JIRA 可以透過新的行動介面幫助您的團隊完成工作。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！