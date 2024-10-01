錯誤追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 挪威

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
錯誤追蹤軟體或問題追蹤軟體是指品質保證 (QA) 和軟體開發團隊用來報告軟體錯誤和問題的軟體。徹底的錯誤追蹤對於良好的軟體開發至關重要。錯誤追蹤軟體提供了一個儲存庫，用於解釋如何重現錯誤以及問題的普遍性，並允許企業對多個專案或應用程式中的不同錯誤進行分離、優先排序、排序和提供有關不同錯誤的通信。錯誤追蹤軟體通常由（QA）團隊管理，並允許他們與開發人員、業務部門以及客戶快速溝通是否、如何以及何時修復錯誤。錯誤追蹤軟體可以與專案管理、開發和測試自動化工具整合。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。 Zaporozhets 和Valery Sizov。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Jira
atlassian.com
JIRA 是團隊規劃和建立優秀產品的追蹤器。成千上萬的團隊選擇 JIRA 來捕獲和組織問題、分配工作並追蹤團隊活動。在您的辦公桌上或在旅途中，JIRA 可以透過新的行動介面幫助您的團隊完成工作。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb 是一個可觀察性平台，使工程團隊能夠發現並解決以前無法解決的問題。 Honeycomb 的方法與其他聲稱具有可觀察性的工具有著根本的不同，它旨在幫助團隊回答有關其不斷發展的雲端應用程式的新問題。其他工具將資料儲存在脫節的支柱（日誌、指標和追蹤）中，速度太慢，並且限制團隊只能回答預定的問題。 Honeycomb 將所有資料來源統一為單一類型，在幾秒鐘（而不是幾分鐘）內返回查詢，並揭示僅靠日誌和指標無法看到的關鍵問題。 Honeycomb 利用分散式追蹤的強大功能和專為高上下文遙測資料設計的查詢引擎，揭示了問題發生的原因以及具體受到影響的人員。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 不僅僅是一家眾包安全公司；我們是一個由網路安全愛好者組成的社區，為了一個共同的目標而團結在一起：保護組織免受攻擊者的侵害。透過我們的人工智慧平台，將我們的客戶與適合他們需求的值得信賴的駭客聯繫起來，我們使他們能夠收回控制權，並在最複雜的威脅面前保持領先地位。 Bugcrowd 安全知識平台以統一的解決方案取代了多種工具的成本/複雜性，用於眾包筆測試即服務、託管錯誤賞金、託管漏洞接收/披露以及攻擊面管理（提供單點定價）-一切都共享相同的基礎設施可實現規模、一致性和效率。 Bugcrowd 在各行業擁有 10 多年的經驗和 100 多個客戶，包括 OpenAI、澳洲國民銀行、In...
Sifter
sifterapp.com
追蹤錯誤和問題應該很容易。過於複雜的問題追蹤軟體使工作變得困難。 Sifter 幫助軟體和網站開發團隊專注於做重要的事情。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前稱為 Clubhouse）- 致力於編碼，而不是工具。 專案管理從未如此簡單。我們將流程引入您的軟體團隊的工作流程。使用 Shortcut 計劃、協作、建立和衡量成功。 50 萬開發人員使用 Shortcut 來管理軟體專案。小團隊永久免費。一種快速、輕量且強大的專案規劃和產品創建方法。
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用於專案管理、任務追蹤、版本控制和錯誤追蹤的一體化線上工具。將專案和程式碼管理結合在一起，團隊可以在一個平台上規劃工作、追蹤進度和發布程式碼。團隊使用待辦事項清單來提高透明度、打破孤島、提高工作效率並簡化複雜的專案。值得注意的功能包括子任務管理、可自訂狀態、看板式板、甘特圖、燃盡圖、Git 和 SVN 整合以及 Wiki。
Sentry
sentry.io
對於軟體團隊來說，Sentry 對於監控應用程式程式碼健康狀況至關重要。從錯誤追蹤到效能監控，開發人員可以更清晰地看到，更快地解決問題，並持續學習他們的應用程式 - 從前端到後端。 Sentry 受到全球超過 350 萬開發者和超過 87,000 個組織的喜愛，為迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等許多世界知名公司提供程式碼級可觀測性。
HackerOne
hackerone.com
Hackerone是一個脆弱性協調和漏洞賞金平台，可將企業與滲透測試人員和網絡安全研究人員聯繫起來。它是最早的公司之一，以及Synack和Bugcrowd，以擁抱和利用眾包安全性和網絡安全研究人員作為其業務模型的Linchpins；它是同類網絡安全公司。截至2020年5月，Hackerone的網絡已經支付了1億美元的賞金。
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建立的。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 將任務和專案管理與時間追蹤和計費相結合，為自由工作者、顧問和團隊提供多功能、一體化的生產力工具。管理任意數量的客戶相關任務或內部任務變得簡單。快速捕捉任務，直觀地組織您的工作量，委派、協作並追蹤任務上花費的任何時間 - 以任何小時費率。 todo.vu 將任務與時間追蹤和計費獨特地整合在一起，這意味著團隊可以不間斷地工作，同時在後台自動計算時間成本總計。查看工作日的每一分鐘都去哪裡了，追蹤團隊和專案進度，在幾分鐘內開出詳細的發票，並使用真實數據來微調您的工作方式。所有這些都提高了效率、盈利能力和服務透明度，超出了客戶的預期。
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker 是來自 Zoho 的協作錯誤追蹤軟體，Zoho 是一個受到全球超過 3500 萬用戶信賴的品牌。 BugTracker 可協助您追蹤錯誤從開始到結束的生命週期，確保您每次都能按時建置和交付出色的產品。設定自動通知、業務規則和自訂工作流程，以更快地追蹤和解決錯誤。為您的客戶定義切合實際的期望，並透過服務等級協議超越它們。
Rollbar
rollbar.com
借助 Rollbar 的持續程式碼改進平台，主動即時發現、預測和解決錯誤。 Rollbar 全面涵蓋使用者所依賴和喜愛的所有應用程式。在 Rollbar 的幫助下，自動執行即時錯誤回應，確保客戶更滿意，開發團隊更有效率。
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag 監控應用程式的錯誤並提供可操作的見解以提高應用程式穩定性，以便您可以就是否專注於功能建置或錯誤修復做出資料驅動的決策。 BugSnag 透過強大的分段和集中警報來提供對應用程式的即時可見性，以優先處理重要的錯誤。 BugSnag 的全端監控擁有 30 多個集成，可與您最喜歡的工具配合使用，以進行快速錯誤調查和路由，最大限度地減少對用戶體驗的進一步影響。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Marker.io
marker.io
Marker.io：Web 開發團隊的終極回饋解決方案。 概述：Marker.io 是一款革命性工具，它改變了 Web 開發團隊收集、管理和根據回饋採取行動的方式。無論您是繁忙的網路代理商、充滿活力的SaaS 公司，還是管理複雜的電子商務平台，Marker.io 都是您的首選解決方案，可協助您實現更有組織、更有效率、更具協作性的反饋流程。 主要特點： * 回饋小工具：使用附註解的螢幕截圖輕鬆擷取回饋。 * 元資料收集：自動收集裝置類型、瀏覽器版本和回饋 URL 等基本資料。 * 會話重播影片：透過捕捉使用者操作的短影片來獲取背景資訊。 * 深入的技術洞察：收集控制台日誌和網路請求，以全面...
Assembla
assembla.com
Assembla 是世界上最安全的版本控制和專案協作平台。我們為全球 5,500 多家客戶提供安全的 Subversion、Perforce 和 Git 儲存庫雲端託管以及整合專案管理。 Assembla 透過我們的最佳實踐 VCS 協助開發團隊滿足甚至超越 HIPAA、SOC 2、PCI 和 GDPR 合規標準。擁抱敏捷、滿足合規性並保持創新，同時從具有行業領先的合規性和安全性的中央控制點管理所有專案和原始程式碼。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 是一個使用者回饋平台，專為產品團隊收集特定於產品的見解、加速使用者測試並改善利害關係人回饋循環而設計。產品團隊致力於以使用者為中心的流程，並依賴 Usersnap 來獲得清晰的產品決策。紅帽、第一銀行、樂高和哈佛大學等公司與 Usersnap 合作，以在企業發展和營運方面取得優異成績。 Usersnap 是一個用於擷取、組織、回應和擴展使用者回饋以進行敏捷產品測試和即時功能驗證的平台。以下是最受歡迎的用例： - 網站客戶回饋。 - 設計和開發的品質保證。 - 管理 UAT（使用者驗收測試）或 Beta 測試。 - 收集功能請求。 - 產品內使用者研究。 您如何知道您需要用...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是為了讓軟體完美運作。 我們的平台將廣泛而深入的可觀察性、持續運行時應用程式安全性與先進的 AIOps 相結合，從數據中提供答案和智慧自動化。這使創新者能夠實現雲端營運的現代化和自動化，更快、更安全地交付軟體，並確保完美的數位體驗。
Raygun
raygun.com
即時了解軟體的運作狀況，以便在問題影響客戶之前主動識別和解決問題。 Raygun 的數位體驗監控工具套件可在整個技術堆疊中呈現可操作的、以客戶為中心的見解。監控並提高軟體品質和效能，以提供快速、無錯誤的體驗，讓您的客戶滿意並發展您的業務。 Raygun 的產品涵蓋三個主要領域，所有領域都相互完全集成，以釋放深刻而強大的見解，這與您的團隊以前經歷過的任何事情都不一樣。崩潰報告 - 以更快的速度和準確性修復錯誤。透過精確到程式碼行的精細診斷，直接找到崩潰和錯誤的根本原因。更快地複製和解決問題，提高可靠性，並騰出時間進行更有意義的工作。真實使用者監控 - 提供完美的軟體體驗。透過您可以信任的每個使用...
DoneDone
donedone.com
如果您正在尋找任務追蹤器和共享收件匣中最基本的功能，那麼 DoneDone 就是您的最佳選擇。我們努力使我們的產品簡單易用，以便您可以專注於完成工作。借助 DoneDone，客戶支援和產品團隊可以比以往更有效率地合作。
BugHerd
bugherd.com
BugHerd 是全球領先的網站視覺回饋和錯誤追蹤工具。在全球範圍內，數以千計的優秀代理商和行銷團隊都喜歡它，因為它為他們的網站專案帶來了便利和協作。 BugHerd 徹底改變了機構收集和管理客戶和內部團隊網站回饋的方式。它非常適合參與網站設計和開發的團隊和個人。 使用 BugHerd，您可以輕鬆地將回饋直接固定到網頁的特定元素。它充當網站上的透明層，只有您和您的團隊可見。提交的回饋和錯誤將發送到中央看板任務板，該任務板向所有利害關係人提供專案的完整可見性。 BugHerd 是一家混合型公司，員工完全遠距工作，可以在辦公室或兩者兼而有之。該公司總部位於澳洲墨爾本。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音註釋來補充其錯誤報告，其中自動包括網路和裝置日誌以及重現步驟。該 SDK 還與開發人員使用的一系列第三方工具集成，包括 Slack、Zapier、JIR...
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是產品、行銷、銷售和支援團隊透過網站回饋、錯誤追蹤、行動應用程式回饋和客戶回饋等工具收集視覺回饋、協作和管理想法的最快方式。目前，為了審查和追蹤網站和行動應用程式上的錯誤，人們通常採用傳統方法，例如截圖、創建冗長的電子郵件線程或與開發人員進行耗時的會議。這些方法可能會令人沮喪，並且通常會導致整個過程中的溝通不良和延誤。這就是我們建造 ruttl 的原因！憑藉其強大的功能，用戶現在可以輕鬆編輯內容、替換圖像以及對網頁元素進行設計更改，同時無縫共享需要開發人員實施的各種更改。 ruttl 擁有超過 15,000 名用戶，簡化了視覺回饋流程，並成為世界各地設計師、開發人員和機構的首選...
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla 是一個「缺陷追蹤系統」或「錯誤追蹤系統」。缺陷追蹤系統允許個人或團隊開發人員有效地追蹤其產品中的突出錯誤。大多數商業缺陷追蹤軟體供應商收取巨額許可費。儘管是
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK 整合了任何軟體專案最關鍵的工具。 Bug 和問題追蹤、Git 或 Subversion 中的原始碼以及參考資料都在整個團隊熟悉的環境中無縫共存。
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
Webvizio
webvizio.com
Webvizio 是一款免費的網站回饋工具和網站審核軟體，專為經理和團隊設計，可輕鬆即時協作進行網站修訂。網站開發方面的協作可能會很麻煩。獲得控制權並為您的團隊提供清晰的資訊！利用單一平台供客戶、經理和開發團隊留下視覺回饋並有效協作進行 Web 開發專案。
Shake
shakebugs.com
取得不真實的數據來解決您的應用程式或網路中的實際問題。 Shake 不僅僅是一個錯誤和崩潰報告工具——它讓所有開發人員、首席技術長和測試人員達成共識。
Userback
userback.io
隆重介紹 Userback，這是領先的用戶研究平台，適合希望了解用戶並打造更好產品的小型團隊。透過 Userback，您可以收集元資料豐富的視覺回饋，並透過 NPS、CES 和 CSAT 指標等應用程式內調查深入了解使用者的情緒和行為。透過完整的會話重播功能，為任何回饋添加深層背景。建立使用者細分並從登入的那一刻起追蹤每個使用者。透過品牌功能入口網站、公共路線圖以及所有回饋的集中位置將這一切包裹起來，從而將回饋開銷減少 70%，並將回饋關閉時間延長 10 倍。沒有代碼？沒問題，立即開始使用無程式碼的瀏覽器擴展，非常適合內部 QA 和錯誤追蹤。這是一個讓小團隊變得強大的平台
Axosoft
axosoft.com
我們熱愛軟體。我們喜歡幫助他人創建軟體。我們喜歡軟體能為企業帶來的競爭優勢。我們喜歡這個軟體讓我們每天的生活變得更輕鬆，從預訂晚餐餐桌到自動煞車並拯救生命。軟體太棒了！我們很高興能夠更快地交付您的軟體。你們有 Scrum 團隊嗎？然後嘗試在 Axosoft Scrum 中管理您的產品待辦事項、衝刺和使用者故事。您的團隊會喜歡自動燃盡圖、可自訂的工作流程和發布規劃功能，這些功能使 Scrum 實踐更加高效。當您的團隊將 Axosoft Scrum 與其他元件結合時，您將能夠將缺陷與版本關聯起來，並將功能請求轉換為積壓項目。對於只需要追蹤錯誤的團隊來說，Axosoft Bug Tracker 是敏...
Errorception
errorception.com
Errorception 有助於尋找 JavaScript 錯誤並將錯誤分組在一起。
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs 是一種錯誤追蹤和管理工具，可協助技術和非技術團隊（開發人員、QA、設計人員、支援人員等）在幾秒鐘內建立資料豐富的錯誤報告，以指數方式縮短問題解決的周轉時間。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 讓團隊直接在 Chrome 中註解和編輯任何即時網站或網路應用程式。無需再浪費時間和精力進行螢幕截圖、視訊通話以及無休止的電子郵件和聊天。改進任何頁面並在幾秒鐘內與您的團隊分享結果。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一個持續漏洞評估平台，可進行漏洞賞金計畫和下一代滲透測試（VAPT）等全面的安全操作，以幫助新創公司和企業有效識別、管理和緩解漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 成立於 2015 年，是一個全球性的 Bug 賞金和 VDP 平台。 YesWeHack 透過Bug Bounty（按發現的漏洞付費）為公司提供創新的網路安全方法，將170 個國家/地區的45,000 多名網路安全專家（道德駭客）與組織聯繫起來，以保護其暴露的範圍並報告其網站、行動應用程式中的漏洞，基礎設施和連接設備。 YesWeHack 遵守最嚴格的歐洲法規，為全球數百個組織運行私人（僅基於邀請）計劃和公共計劃。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 還提供：漏洞揭露政策 (VDP) 的創建和管理解決方案、Pentest 管理平台、名為 Dojo 的道德...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全整合的生產力平台與尖端人工智慧相結合，重塑人們的工作方式。我們相信讓生產力變得快速、聰明且簡單。 Kroolo 不只是一個平台；更是一個平台。它是一個動態工作區，旨在將所有基本工具集中在一個集中工作區中 - 不再需要從一個應用程式跳到另一個應用程式。我們的平台無縫整合專案、目標、任務、文件和協作，為當今的業務運作方式提供整體解決方案。 主要特點： * 人工智慧驅動的效率：Kroolo 的核心在於強大的人工智慧編排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配備了 1,000 多個模板，確保專案、目標和文件的創建不僅快如閃電，而且結果高度相關且立即可用，為人工智慧驅動的...
Bugasura
bugasura.io
Bugasura 是最簡單的錯誤追蹤軟體，專為快速發展的現代技術團隊而構建。輕鬆追蹤、報告和管理問題。與團隊、供應商和客戶合作，更快解決錯誤。
Memfault
memfault.com
Memfault 是一種用於嵌入式設備的可觀察性工具。一旦您的設備部署到現場，就會自動收集全面的調試和崩潰數據以及關鍵的運行狀況和性能指標。 Memfault 還允許您透過受控、可重複且低風險的流程來管理 OTA 更新到您的車隊的分發。 Memfault 支援任何運行 Linux、Android 的嵌入式裝置以及運行任何 RTOS 或裸機的 MCU。
ReQtest
reqtest.com
Reqtest 是一個基於雲端的工具，可協助您簡化實施專案和系統維護。憑藉其測試、需求、錯誤追蹤和報告功能，它是您成功實現品質保證所需的唯一工具。 Reqtest 在全球擁有超過 12,000 名用戶。它是排名第一的基於雲端的工具，用於管理複雜系統（例如 ERP 或 CRM）的整個生命週期。該工具使您能夠： - 憑藉具有 100% 可追溯性的端到端測試管理功能，充滿信心地發布新軟體 - 隨著時間的推移，輕鬆維護和提高系統品質 - 標準化和擴展您的數位項目
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的滲透測試和完全管理的錯誤賞金即服務可協助安全團隊在漏洞被利用之前發現有影響的漏洞，而無需傳統錯誤賞金和手動測試的複雜性、成本和麻煩。 Inspectiv 平台可讓您按優先順序審查漏洞發現結果、過濾噪音、獲取對您重要的訊號，並無縫地協調您的行動。請造訪inspectiv.com 以了解更多資訊。
Keypup
keypup.io
Keypup 的SaaS 解決方案可讓工程團隊和所有軟體開發利害關係人透過結合來自Git（GitHub、GitLab 和Bitbucket）和/或票務系統（Jira、ClickUp 和Trello）的即時見解，更了解他們的工程工作。該解決方案將多個資料來源整合到統一資料庫中，並提供使用者友好的儀表板和見解生成器介面。 Keypup 使用者可以自訂經過驗證的範本（包括DORA 指標、週期時間、軟體交付、流程品質、稽核與合規性、開發人員生產力等）或建立自己的報告、見解和儀表板，以全面了解他們的情況開發操作一目了然，根據其特定需求量身定制。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy 是一個值得信賴的數位體驗平台，它將會話重播、前端錯誤監控、產品分析和優先排序合而為一，同時確保隱私和安全。你能用 Zipy 做什麼？ > 了解用戶行為以避免流失 > 監控即時用戶和即時錯誤以獲得可操作的見解 > 使用內建開發工具縮短解決 JS 和 API 錯誤的時間 > 與團隊成員協作解決客戶體驗問題 > 獲取客戶旅程視訊重播、網絡日誌、控制台日誌和堆疊追蹤都集中在一處誰可以使用Zipy？ Zipy 對於必須解決客戶問題的產品團隊、業務分析師、客戶成功、客戶支援和開發人員最有用。使用 Zipy 將實現什麼目標？ > 將 TTR 降低 50%，節省支援和開發團隊的調試時間 > 透過主動...
LogMill
logmill.io
如果您是開發人員、測試人員或客戶支援團隊的成員，LogMill 是您的最佳新工具。 LogMill 使用智慧型感測器來監控應用程式的運作狀況，並在發現任何錯誤時通知您，以便您快速採取行動修復錯誤。支援團隊使用和基於角色的訪問，使團隊中的合作能夠順利進行，而簡單郵件傳輸協定意味著日誌會直接發送給您。您需要的所有資訊都將集中在一處，並進行分組以便於解析。免費開始我們的 30 天免費試用。
Disbug
disbug.io
Disbug 是一個 Chrome 擴展，可讓您透過語音旁白錄製螢幕，並透過點擊按鈕將技術日誌連同技術日誌一起發佈到 jira。從 QA 到修復，節省了修復錯誤的大量時間。對測試人員來說更容易，對開發人員來說更有效率！
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot 幫助 SaaS 團隊更快消除使用者導向的錯誤。借助 Bugpilot，客戶支援和工程師可以在幾秒鐘內獲得理解、排除故障和修復錯誤所需的所有詳細資訊。由於我們的人工智慧自動駕駛儀，即使是非技術人員也能明白出了什麼問題。 ### 取得**詳細資訊** 客戶支援可以立即了解最終使用者螢幕上發生的情況，無需提出任何問題或等待他們回覆；透過 Bugpilot 的智慧會話錄製，每當使用者開始與客戶支援人員對話時，團隊中的每個人都會獲得螢幕錄製和大量技術細節。 **自動化無聊的任務！ ** 如果您和您的團隊仍在手動填寫錯誤報告表格，爭論缺少的細節，進行毫無意義的“在我的計算機上運行”對話，...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是錯誤和崩潰報告工具，也稱為問題追蹤工具，可讓開發人員查看錯誤和崩潰。該工具將幫助開發人員消除錯誤和崩潰報告的困難且耗時的任務。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智慧測試失敗診斷透過找出並集中在最關鍵的問題，解決了傳統錯誤分類的障礙。將 Launchable 視為您的 AI 副駕駛，用於簡化識別、分類和處理測試失敗的過程，最終加快您的錯誤分類工作流程。智慧測試故障診斷提供了有關測試會話的全面視角，無論您是要尋找與故障相關的叢集、檢測重複出現的問題還是監控測試模式。使用 Launchable 消除錯誤分類的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 無所畏懼地啟動。 80% 的軟體測試毫無意義。 Launchable 是開發智慧平台層，可向您顯示最...
Gleap
gleap.io
適用於應用程式和網站的一體化客戶回饋工具。透過詳細報告將錯誤修復速度提高 10 倍，與用戶一對一聯繫，透過功能請求和調查發現用戶真正想要什麼。
zipBoard
zipboard.co
數位內容的可視化審查、批准和問題追蹤。更快地標記、錄製螢幕和協作。免費註冊！
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM 是一種應用程式效能監控，可協助開發人員在客戶發現之前發現並修復效能問題，從而簡化故障排除。憑藉即時警報、以開發人員為中心的 UI 以及將瓶頸直接與原始程式碼聯繫起來的追蹤邏輯，Scout APM 可以幫助您花更少的時間進行調試，而將更多的時間用於建立出色的產品。快速識別、確定優先順序並解決效能問題（記憶體膨脹、N+1 查詢、緩慢的資料庫查詢等），而代理程式可以以很少的開銷來檢測您所需的依賴項。 Scout APM 是由開發人員為開發人員建立的，並監控 Ruby、PHP、Python 和 Elixir 應用程式。
Dashbird
dashbird.io
監控 AWS 上的無伺服器應用程式。查看您的無伺服器應用程式。透過基於 AWS Lambda 建置的應用程式的即時可見性、警報和故障排除，提供完美的使用者體驗。 Dashbird 讓您能夠更快地開發並自信地操作生產工作負載，而無需更改程式碼。涵蓋 AWS 服務的完整可觀察性：Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、ECS、Step Functions、Kinesis、HTTP API Gateway、RDS、SNS、OpenSearch、ELB。
Embrace
embrace.io
Embrace 讓工程師能夠管理行動的複雜性，從而創造更好、更大膽的體驗。在行動技術比以往任何時候都更加重要的時代，團隊經常面臨解決方案支離破碎、資料遺失以及無法發現問題的情況。借助 Embrace，工程師可以透過詳細的技術背景來識別任何問題的影響並確定其影響的優先級，並立即解決它們。透過消除猜測，Embrace 揭示了完善績效和打造最佳體驗的機會。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款產品分析工具，用於尋找和改善最終用戶體驗。透過 ReplayBird，公司可以了解人們如何以及為何跨裝置即時參與、轉換和保留，以改善用戶體驗。為您的團隊提供全面的產品分析，為數據驅動的決策提供資訊。