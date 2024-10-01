錯誤追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 尼日

BugHerd

bugherd.com

BugHerd 是全球領先的網站視覺回饋和錯誤追蹤工具。在全球範圍內，數以千計的優秀代理商和行銷團隊都喜歡它，因為它為他們的網站專案帶來了便利和協作。 BugHerd 徹底改變了機構收集和管理客戶和內部團隊網站回饋的方式。它非常適合參與網站設計和開發的團隊和個人。 使用 BugHerd，您可以輕鬆地將回饋直接固定到網頁的特定元素。它充當網站上的透明層，只有您和您的團隊可見。提交的回饋和錯誤將發送到中央看板任務板，該任務板向所有利害關係人提供專案的完整可見性。 BugHerd 是一家混合型公司，員工完全遠距工作，可以在辦公室或兩者兼而有之。該公司總部位於澳洲墨爾本。