錯誤追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬丁尼克

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Bugcrowd 不僅僅是一家眾包安全公司；我們是一個由網路安全愛好者組成的社區，為了一個共同的目標而團結在一起：保護組織免受攻擊者的侵害。透過我們的人工智慧平台，將我們的客戶與適合他們需求的值得信賴的駭客聯繫起來，我們使他們能夠收回控制權，並在最複雜的威脅面前保持領先地位。 Bugcrowd 安全知識平台以統一的解決方案取代了多種工具的成本/複雜性，用於眾包筆測試即服務、託管錯誤賞金、託管漏洞接收/披露以及攻擊面管理（提供單點定價）-一切都共享相同的基礎設施可實現規模、一致性和效率。 Bugcrowd 在各行業擁有 10 多年的經驗和 100 多個客戶，包括 OpenAI、澳洲國民銀行、In...