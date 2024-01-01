錯誤追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 愛沙尼亞

PageShare

pageshare.dev

PageShare 是一種用於 Web 應用程式的視覺化審查和錯誤檢查工具。它允許您對任何網站或網路應用程式發表評論，並透過互動式錄音在正確的上下文中查看錯誤。您可以直接透過瀏覽器與整個團隊一起使用它。您不必再截圖即可使程式碼實現回饋可見。您只需打開連結並將您的評論固定在網站上即可。點擊圖釘將使您的團隊直接進入預覽並在正確的上下文中顯示評論。您也可以使用視覺檢查模式追蹤錯誤。現在您可以追蹤使用者會話並按照導致錯誤的步驟進行操作。借助視覺檢查工具，您可以輕鬆追蹤並修復問題。您可以邀請您的團隊成員或外部來賓，並將所有通訊保留在一個地方。決定誰可以主動發表評論或僅查看您的專案進度。