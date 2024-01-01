錯誤追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
錯誤追蹤軟體或問題追蹤軟體是指品質保證 (QA) 和軟體開發團隊用來報告軟體錯誤和問題的軟體。徹底的錯誤追蹤對於良好的軟體開發至關重要。錯誤追蹤軟體提供了一個儲存庫，用於解釋如何重現錯誤以及問題的普遍性，並允許企業對多個專案或應用程式中的不同錯誤進行分離、優先排序、排序和提供有關不同錯誤的通信。錯誤追蹤軟體通常由（QA）團隊管理，並允許他們與開發人員、業務部門以及客戶快速溝通是否、如何以及何時修復錯誤。錯誤追蹤軟體可以與專案管理、開發和測試自動化工具整合。
提議新的應用程式
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。GitHub 免費提供其基本服務。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 ...
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 開發的專有問題追蹤產品，可實現錯誤追蹤和敏捷專案管理。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。該軟體由烏克蘭開發人員 Dmitriy 創建Zaporozhets 和Valery Sizov。程式碼最初是用Ruby 編寫的，後來用Go 重寫了某些部分，最初作為原始碼管理解決方案，用於在軟體開發團隊中進行協作。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在...
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台應用程式監控，重點是錯誤報告。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建構的。
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前稱為 Clubhouse）- 致力於編碼，而不是工具。 專案管理從未如此簡單。我們將流程引入您的軟體團隊的工作流程。使用 Shortcut 計劃、協作、建立和衡量成功。 50 萬開發人員使用 Shortcut 來管理軟體專案。小團隊永久免費。一種快速、輕量且強大的專案規劃和產品創建方法。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne 是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，它將企業與滲透測試人員和網路安全研究人員聯繫起來。它與 Synack 和 Bugcrowd 一樣，是最早接受並利用眾包安全和網路安全研究人員作為其商業模式關鍵的公司之一；它是同類中最大的網路安全公司。截至 2020 年 5 月，HackerOne 網路已支付 1 億美元的賞金。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款適合您整個團隊的一體化專案管理軟體。問題追蹤、Git 託管和版本控制以及 Wiki。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
todo.vu
todo.vu
看看你能達成什麼成就！為自由工作者、顧問和團隊提供任務管理、時間追蹤和計費。
Zoho BugTracker
zoho.com
交付具有自動錯誤追蹤功能的優秀軟體。 一款簡單、快速且可擴展的錯誤追蹤軟體，可幫助您輕鬆管理錯誤並按時交付出色的產品。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar 為開發人員提供即時錯誤追蹤和除錯工具。支援 JavaScript、PHP、Ruby、Python、Node.js、Android、iOS、Apex 及更多語言。
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag 是錯誤監控和報告軟體，具有適用於行動應用程式的一流功能。我們的工具會提醒使用者註意錯誤、錯誤等。免費試用！
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Assembla
assembla.com
雲端中的安全 Git、軟體開發和原始碼管理。 Assembla 是世界上唯一在雲端提供 Git、Perforce 和 NextGenSVN 的多重儲存庫平台。
Marker.io
marker.io
報告錯誤不應該是一件複雜的事情。將客戶和同事的網站回饋輸入您最喜歡的錯誤追蹤器，而不會讓開發人員發瘋。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 透過其多功能回饋平台幫助您的企業在客戶回饋的幫助下建立更好、更成功的產品和服務。在產品開發生命週期中收集使用者回饋。免費試用。
DoneDone
donedone.com
簡單的問題追蹤器。簡易幫助台軟體。完成工作。錯誤追蹤、任務管理和客戶支持，全部集中在一款您的團隊和客戶會喜歡的簡單應用程式中。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆蓋超過 25,000 家公司，收到了 4 億個報告的問題和回饋，全球有 20 億台設備運行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音...
Raygun
raygun.com
將 X 光視覺融入您的程式碼中 Raygun 讓您即時了解網路和行動應用程式的品質和效能。更快地偵測、複製和解決問題，為您的客戶提供更好的體驗。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一個針對即時網站的免費網站回饋工具，就像針對靜態網站的 InVision 一樣。您可以在即時網站或臨時連結上獲得客戶的回饋和團隊的輸入。它使您能夠編輯即時網站、與團隊成員共享 Web 專案、在上下文評論中標記它們並接收相關回饋。
BugHerd
bugherd.com
BugHerd 是一款針對網路代理商、開發人員和產品經理的視覺化錯誤追蹤網站回饋工具，可改善團隊的溝通。
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK 整合了任何軟體專案最關鍵的工具。 Bug 和問題追蹤、Git 或 Subversion 中的原始碼以及參考資料都在整個團隊熟悉的環境中無縫共存。
Honeycomb
honeycomb.io
找到您最複雜的應用程式問題 - Honeycomb 的可觀察性解決方案向您展示使用者在複雜且不可預測的環境中體驗程式碼的模式和異常值。
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
Axosoft
axosoft.com
敏捷專案管理。開發團隊的軟體 Scrum、錯誤追蹤、幫助台和 wiki 軟體。
Userback
userback.io
#1 視覺化使用者回饋平台 使用者回饋 [@#!#+$?%] 很難。這就是為什麼 20,000 多個軟體團隊選擇 Userback 來自動化、簡化和建立他們的回饋循環（從收集到關閉）。 - 透過上下文應用程式內視訊和螢幕截圖豐富回饋 - 優先考慮用戶真正需要的功能和修復 - 整合到現有的工作流程和專案平台中
Memfault
memfault.com
物聯網設備的雲端調試和可觀察性。透過使用 Memfault 升級您的 Android 和基於 MCU 的設備，降低風險、更快地交付產品並主動解決問題。
Dynatrace
dynatrace.com
統一的可觀察性和安全性 借助唯一由因果 AI 提供支援的分析和自動化平台，簡化雲端複雜性並更快、更安全地進行創新。
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla 是一款伺服器軟體，旨在協助您管理軟體開發。
Webvizio
webvizio.com
Webvizio 是一款免費的網站回饋工具和網站審核軟體，專為經理和團隊設計，可輕鬆即時協作進行網站修訂。網站開發方面的協作可能會很麻煩。獲得控制權並為您的團隊提供清晰的資訊！利用單一平台供客戶、經理和開發團隊留下視覺回饋並有效協作進行 Web 開發專案。
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM 是一種應用程式效能監控，可協助開發人員在客戶發現之前發現並修復效能問題，從而簡化故障排除。憑藉即時警報、以開發人員為中心的 UI 以及將瓶頸直接與原始程式碼聯繫起來的追蹤邏輯，Scout APM 可以幫助您花更少的時間進行調試，而將更多的時間用於建立出色的產品。快速識別、確定優先順序並解決效能問題（記憶體膨脹、N+1 查詢、緩慢的資料庫查詢等），而代理程式可以以很少的開銷來檢測您所需的依賴項。 Scout APM 是由開發人員為開發人員建立的，並監控 Ruby、PHP、Python 和 Elixir 應用程式。
Iteration X
iterationx.com
Iteration X 讓團隊直接在 Chrome 中註解和編輯任何即時網站或網路應用程式。無需再浪費時間和精力進行螢幕截圖、視訊通話以及無休止的電子郵件和聊天。改進任何頁面並在幾秒鐘內與您的團隊分享結果。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv 的滲透測試和完全管理的錯誤賞金即服務可協助安全團隊在漏洞被利用之前發現有影響的漏洞，而無需傳統錯誤賞金和手動測試的複雜性、成本和麻煩。 Inspectiv 平台可讓您按優先順序審查漏洞發現結果、過濾噪音、獲取對您重要的訊號，並無縫地協調您的行動。請造訪inspectiv.com 以了解更多資訊。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一個持續漏洞評估平台，可進行漏洞賞金計畫和下一代滲透測試（VAPT）等全面的安全運營，以幫助新創公司和企業有效識別、管理和緩解漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 成立於 2015 年，是一個全球性的 Bug 賞金和 VDP 平台。 YesWeHack 透過Bug Bounty（按發現的漏洞付費）為企業提供創新的網路安全方法，將170 個國家/地區的45,000 多名網路安全專家（道德駭客）與組織聯繫起來，以保護其暴露的範圍並報告其網站、行動應用程式中的漏洞。 YesWeHack 遵守最嚴格的歐洲法規，為全球數百個組織運行私人（僅基於邀請）計劃和公共計劃。除了 Bug Bounty 平台之外，YesWeHack 還提供：漏洞揭露政策 (VDP) 的創建和管理解決方案、Pentest 管理平台、名為 Dojo 的道德駭客學習平台以及教育...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd 與精英安全研究人員合作，透過我們的錯誤賞金、筆測試和漏洞揭露計劃來降低風險並提高安全投資回報率。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款產品分析工具，用於尋找和改善最終用戶體驗。透過 ReplayBird，公司可以了解人們如何以及為何跨裝置即時參與、轉換和保留，以改善用戶體驗。為您的團隊提供全面的產品分析，為數據驅動的決策提供資訊。
Lightrun
lightrun.com
開發人員可觀察性平台 - 在即時生產應用程式中安全、動態地偵測來自 IDE 的日誌、指標和追蹤。
Ybug
ybug.io
收集有意義的網站回饋。 Ybug 允許網站使用者發送帶有註釋的螢幕截圖的視覺回饋，並自動附加有關使用者環境的上下文資訊。
Zipy.ai
zipy.ai
傳統工具可能會向您拋出一系列錯誤，但 Zipy 會透過即時客戶旅程告訴您哪些問題很重要。
Aiveo
aiveo.ca
簡化專案管理。使用 Aiveo 組織、規劃和監控進度，以按時交付專案
W3Dart
w3dart.com
W3Dart 是一種視覺回饋工具，可以輕鬆報告網站錯誤。節省 20% 的網站回饋和 Bug 追蹤時間。
Shake
shakebugs.com
取得不真實的數據來解決您的應用程式或網路中的實際問題。 Shake 不僅僅是一個錯誤和崩潰報告工具——它讓所有開發人員、首席技術長和測試人員達成共識。
Seagence
seagence.com
Seagence 是一種生產監控解決方案。 Seagence 將其執行路徑技術與機器學習結合，發現所有生產缺陷的根本原因，並發出警報。借助 Seagence 提供的缺陷及其根本原因，您可以修復損壞的程式碼並節省大量偵錯時間，從而縮短 MTTR。 Seagence 消除了調試和故障排除的需要，不僅有助於提高程式碼品質，還改善了使用者體驗。 Seagence 不需要對客戶應用程式進行任何程式碼更改，無需任何警報規則、閾值和可疑異常配置等知識即可發現缺陷。 Seagence 還提供了廣泛的調試詳細信息，以防需要進行調試。
PageShare
pageshare.dev
PageShare 是一種用於 Web 應用程式的視覺化審查和錯誤檢查工具。它允許您對任何網站或網路應用程式發表評論，並透過互動式錄音在正確的上下文中查看錯誤。您可以直接透過瀏覽器與整個團隊一起使用它。您不必再截圖即可使程式碼實現回饋可見。您只需打開連結並將您的評論固定在網站上即可。點擊圖釘將使您的團隊直接進入預覽並在正確的上下文中顯示評論。您也可以使用視覺檢查模式追蹤錯誤。現在您可以追蹤使用者會話並按照導致錯誤的步驟進行操作。借助視覺檢查工具，您可以輕鬆追蹤並修復問題。您可以邀請您的團隊成員或外部來賓，並將所有通訊保留在一個地方。決定誰可以主動發表評論或僅查看您的專案進度。
Owltics
owltics.com
我們建立了一個 B2B 應用程序，幫助您的團隊只需點擊 2 次即可更快地報告錯誤。對於每個錯誤，我們都會擷取控制台、網路、事件、本機儲存和裝置資訊等日誌。這些日誌可以傳送到 Jira/Slack。現在，利用這些數據，開發人員可以更快地修復錯誤。這是給誰的？ -QA 工程師回報更多錯誤 -開發人員輕鬆調試 -支援/客戶讓客戶更滿意 -產品經理更快發貨 https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
如果您是開發人員、測試人員或客戶支援團隊的成員，LogMill 是您的最佳新工具。 LogMill 使用智慧型感測器來監控應用程式的運作狀況，並在發現任何錯誤時通知您，以便您快速採取行動修復錯誤。支援團隊使用和基於角色的訪問，使團隊中的合作能夠順利進行，而簡單郵件傳輸協定意味著日誌會直接發送給您。您需要的所有資訊都將集中在一處，並進行分組以便於解析。免費開始我們的 30 天免費試用。
Finotes
finotes.com
Finotes 是 Finotes Inc（一家特拉華州公司，成立於 2018 年）的產品。這有助於開發人員更快地修復它們。 ⦿ 擷取記憶體洩漏、ANR、應用程式掛起、幀速率問題、凍結幀、HTTP 問題、異常、螢幕載入延遲、崩潰等。 ⦿ 在開發、測試和上線階段無縫工作。 ⦿ Android SDK 可用於 Java 和 Kotlin。 ⦿ iOS 和 watchOS 框架可用於 Objective-C 和 Swift。 ⦿ Flutter插件
errsole
errsole.com
Errsole Cloud 是一種錯誤追蹤解決方案，可協助簡化 Node.js 即時應用程式的日誌記錄和偵錯。該平台提供錯誤追蹤、慢請求日誌記錄和集中日誌記錄等各種功能。 Errsole 也透過電子郵件或 Slack 提供即時錯誤通知和每日摘要。此外，該解決方案還可以幫助開發人員直接從 Web 瀏覽器偵錯即時應用程式。它專為伺服器環境而設計，並提供多種功能，包括根本原因分析、即時通知和協作工具。
Errorception
errorception.com
Errorception 有助於尋找 JavaScript 錯誤並將錯誤分組在一起。
Disbug
disbug.io
Disbug 是一個 Chrome 擴展，可讓您透過語音旁白錄製螢幕，並透過點擊按鈕將技術日誌連同技術日誌一起發佈到 jira。從 QA 到修復，節省了修復錯誤的大量時間。對測試人員來說更容易，對開發人員來說更有效率！
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot 幫助 SaaS 團隊更快消除使用者導向的錯誤。借助 Bugpilot，客戶支援和工程師可以在幾秒鐘內獲得理解、排除故障和修復錯誤所需的所有詳細資訊。由於我們的人工智慧自動駕駛儀，即使是非技術人員也能明白出了什麼問題。 ### 取得**詳細資訊** 客戶支援可以立即了解最終使用者螢幕上發生的情況，無需提出任何問題或等待他們回覆；透過 Bugpilot 的智慧會話錄製，每當使用者開始與客戶支援人員對話時，團隊中的每個人都會獲得螢幕錄製和大量技術細節。 **自動化無聊的任務！ ** 如果您和您的團隊仍在手動填寫錯誤報告表格，爭論缺少的細節，進行毫無意義的“在我的計算機上運行”對話，...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug 是錯誤和崩潰報告工具，也稱為問題追蹤工具，可讓開發人員查看錯誤和崩潰。該工具將幫助開發人員消除錯誤和崩潰報告的困難且耗時的任務。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智慧測試失敗診斷透過找出並集中在最關鍵的問題，解決了傳統錯誤分類的障礙。將 Launchable 視為您的 AI 副駕駛，用於簡化識別、分類和處理測試失敗的過程，最終加快您的錯誤分類工作流程。智慧測試故障診斷提供了有關測試會話的全面視角，無論您是要尋找與故障相關的叢集、檢測重複出現的問題還是監控測試模式。使用 Launchable 消除錯誤分類的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 無所畏懼地啟動。 80% 的軟體測試毫無意義。 Launchable 是開發智慧平台層，可向您顯示最...
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs 是一種錯誤追蹤和管理工具，可協助技術和非技術團隊（開發人員、QA、設計人員、支援人員等）在幾秒鐘內建立資料豐富的錯誤報告，以指數方式縮短問題解決的周轉時間。