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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
瀏覽器隔離軟體使公司能夠透過為使用者提供虛擬、抽象的 Web 瀏覽器來保護端點。這些隔離的瀏覽器將網路瀏覽活動與端點分開，因此如果出現漏洞或惡意軟體注入，只有瀏覽器受到損害，而不是裝置本身受到損害。公司實施這些工具來跨多個遠端端點實施安全性策略，使管理員能夠增強對存取的控制並提高跨用戶網路和裝置的威脅可見性。 這些產品以無縫方式提供瀏覽器，使用戶可以輕鬆存取 Web 應用程式和潛在風險站點，同時保護其端點裝置。儘管其中一些工具可能類似於主要控制網站可存取性和 URL 過濾的安全 Web 網關，但瀏覽器隔離解決方案透過建立完全隔離的 Web 執行環境而更進一步。
提議新的應用程式
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud是一個平台，允許安全地管理和部署虛擬應用程序及桌面，提供跨設備的無縫訪問和集中管理功能。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Apozy
apozy.com
Apozy 是一個瀏覽器防禦平台，利用原生瀏覽器隔離技術，在點擊時自動解除危險網站的威脅。
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