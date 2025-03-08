瀏覽器隔離軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix是安全，可擴展的IT解決方案的領先提供商，可授權組織優化其數字工作空間。 Citrix平台提供了一系列服務，包括應用程序和桌面虛擬化，端點管理和安全訪問解決方案，旨在提高生產力和簡化IT管理。 Citrix專注於支持混合勞動力，使企業能夠在任何設備上安全地交付關鍵的應用程序和數據，同時簡化設備管理並增強用戶體驗。該平台還通過零信任訪問和可觀察性強調安全性，幫助組織保護敏感信息並確保合規性。 Citrix為包括醫療保健，金融服務，政府和教育在內的各種行業提供服務，提供量身定制的解決方案，以滿足特定的業務需求。通過創新和協作，Citrix繼續推動基於雲和本地IT環境的進步。