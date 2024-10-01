瀏覽器隔離軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄瓜多

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
瀏覽器隔離軟體使公司能夠透過為使用者提供虛擬、抽象的 Web 瀏覽器來保護端點。這些隔離的瀏覽器將網路瀏覽活動與端點分開，因此如果出現漏洞或惡意軟體注入，只有瀏覽器受到損害，而不是裝置本身受到損害。公司實施這些工具來跨多個遠端端點實施安全性策略，使管理員能夠增強對存取的控制並提高跨用戶網路和裝置的威脅可見性。 這些產品以無縫方式提供瀏覽器，使用戶可以輕鬆存取 Web 應用程式和潛在風險站點，同時保護其端點裝置。儘管其中一些工具可能類似於主要控制網站可存取性和 URL 過濾的安全 Web 網關，但瀏覽器隔離解決方案透過建立完全隔離的 Web 執行環境而更進一步。
提議新的應用程式
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix 是安全、可擴展 IT 解決方案的領先供應商，可協助組織優化其數位工作空間。 Citrix 平台提供一系列服務，包括應用程式和桌面虛擬化、端點管理和安全存取解決方案，旨在提高生產力和簡化 IT 管理。 Citrix 專注於支援混合勞動力，使企業能夠在任何裝置上安全地交付關鍵應用程式和數據，同時簡化裝置管理並增強使用者體驗。該平台還透過零信任存取和可觀察性強調安全性，幫助組織保護敏感資訊並確保合規性。 Citrix 服務於各個行業，包括醫療保健、金融服務、政府和教育，提供量身定制的解決方案來滿足特定的業務需求。透過創新和協作，Citrix 不斷推動基於雲端和本地 IT 環境的進步...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驅動的高級電子郵件安全可阻止最危險的電子郵件攻擊，從網路釣魚和勒索軟體到社會工程、支付詐欺和冒充。透過 Mimecast 的高級電子郵件安全性，您可以獲得： - 業界最佳的保護：透過人工智慧驅動的業界領先偵測來阻止基於電子郵件的威脅，受到超過 42,000 名客戶的信賴。 - 部署彈性：選擇您的部署選項 - 使用或不使用網關提供電子郵件安全性。 - 人工智慧驅動的世界級檢測：利用人工智慧、機器學習和社交圖譜的力量，使安全變得更加智慧並賦予員工權力。
Apozy
apozy.com
世界各地最具針對性的公司依靠 Airlock（Apozy 的瀏覽器防禦平台）使用本機瀏覽器隔離在點擊時自動解除危險網站的武裝。