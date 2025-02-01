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最受歡迎 最近新增 瀏覽器隔離軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（金夏沙）

瀏覽器隔離軟體使公司能夠透過為使用者提供虛擬、抽象的 Web 瀏覽器來保護端點。這些隔離的瀏覽器將網路瀏覽活動與端點分開，因此如果出現漏洞或惡意軟體注入，只有瀏覽器受到損害，而不是裝置本身受到損害。公司實施這些工具來跨多個遠端端點實施安全性策略，使管理員能夠增強對存取的控制並提高跨用戶網路和裝置的威脅可見性。 這些產品以無縫方式提供瀏覽器，使用戶可以輕鬆存取 Web 應用程式和潛在風險站點，同時保護其端點裝置。儘管其中一些工具可能類似於主要控制網站可存取性和 URL 過濾的安全 Web 網關，但瀏覽器隔離解決方案透過建立完全隔離的 Web 執行環境而更進一步。