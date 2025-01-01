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最受歡迎 最近新增 違規與攻擊模擬 (BAS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

違規和攻擊模擬 (BAS) 軟體可複製現實世界的安全威脅，幫助企業制定事件回應計畫並識別安全系統中的潛在漏洞。這些模擬可能涉及向員工發送虛假的網路釣魚電子郵件或試圖破壞公司的網路應用程式防火牆。許多 BAS 工具提供具有人工智慧驅動的威脅邏輯和持續測試的自動化模擬，確保團隊隨時準備好有效回應安全事件。 這些模擬通常是全天候可用的，企業通常會定期運行它們，特別是在更新安全系統或修改策略時。如果沒有這些模擬攻擊，評估安全操作的有效性可能會很困難。客製化模擬可以模仿針對不同區域或特定環境內的各種威脅，幫助企業評估和加強