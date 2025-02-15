違規與攻擊模擬 (BAS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

Cymulate

cymulate.com

Cymulate 是領先的安全驗證平台，基於業界最全面且用戶友好的違規和攻擊模擬技術。我們讓安全團隊能夠從攻擊者的角度不斷測試和強化動態威脅環境中的防禦。 Cymulate 可在一小時內完成部署，與跨本地、雲端和 Kubernetes 環境的龐大安全控制技術聯盟集成，從 EDR 到電子郵件網關、Web 網關、SIEM、WAF 等。透過跨 MITRE ATT&CK® 框架端到端優化現有防禦投資，客戶可以看到增強的預防、偵測和整體安全態勢的改進。該平台提供開箱即用、專家和威脅情報主導的風險評估，易於部署和用於所有成熟度級別，並且不斷更新。它還提供了一個開放框架，透過產生適合其獨特環境和安全策略的滲透場景和高級攻擊活動來創建和自動化紅色和紫色團隊。