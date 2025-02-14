違規與攻擊模擬 (BAS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 薩爾瓦多

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違規和攻擊模擬 (BAS) 軟體可複製現實世界的安全威脅，幫助企業制定事件回應計畫並識別安全系統中的潛在漏洞。這些模擬可能涉及向員工發送虛假的網路釣魚電子郵件或試圖破壞公司的網路應用程式防火牆。許多 BAS 工具提供具有人工智慧驅動的威脅邏輯和持續測試的自動化模擬，確保團隊隨時準備好有效回應安全事件。 這些模擬通常是全天候可用的，企業通常會定期運行它們，特別是在更新安全系統或修改策略時。如果沒有這些模擬攻擊，評估安全操作的有效性可能會很困難。客製化模擬可以模仿針對不同區域或特定環境內的各種威脅，幫助企業評估和加強
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Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate 是領先的安全驗證平台，基於業界最全面且用戶友好的違規和攻擊模擬技術。我們讓安全團隊能夠從攻擊者的角度不斷測試和強化動態威脅環境中的防禦。 Cymulate 可在一小時內完成部署，與跨本地、雲端和 Kubernetes 環境的龐大安全控制技術聯盟集成，從 EDR 到電子郵件網關、Web 網關、SIEM、WAF 等。透過跨 MITRE ATT&CK® 框架端到端優化現有防禦投資，客戶可以看到增強的預防、偵測和整體安全態勢的改進。該平台提供開箱即用、專家和威脅情報主導的風險評估，易於部署和用於所有成熟度級別，並且不斷更新。它還提供了一個開放框架，透過產生適合其獨特環境和安全策略的滲透場景和高級攻擊活動來創建和自動化紅色和紫色團隊。
Defendify
defendify.com
Defendify 成立於 2017 年，在提供持續指導和支援的專家的支持下，為安全需求不斷增長的組織開創了一體式網路安全 (All-In-One Cybersecurity®)。 Defendify 提供多層保護，提供了一個易於使用的一體化平台，旨在持續加強人員、流程和技術的網路安全。借助 Defendify，組織可以在一個全面且經濟高效的網路安全解決方案中簡化網路安全評估、測試、政策、培訓、檢測、回應和遏制。 3 層、13 個解決方案、1 個平台，包括： • 託管偵測與回應• 網路事件回應計畫• 網路安全威脅警報• 網路釣魚模擬• 網路安全意識訓練• 網路安全意識影片• 網路安全意識海報和圖形• 技術可接受使用政策• 網路安全風險評估 • 滲透測試 • 漏洞掃描 • 洩漏密碼掃描 • 網站安全掃描 請造訪 www.defendify.com 查看 Defendify 的實際情況。
Pentera
pentera.io
Pentera 是自動安全驗證領域的領導者，讓每個組織都能輕鬆測試所有網路安全層的完整性，隨時以任何規模展現真實的當前安全暴露。世界各地數以千計的安全專業人員和服務提供者使用 Pentera 來指導修復並在安全漏洞被利用之前彌補這些漏洞。其客戶包括 Casey's General Stores、Emeria、LuLu International Exchange、IP Telecom PT、BrewDog、City National Bank、Schmitz Cargobull 和 MBC Group。 Pentera 得到了 K1 Investment Management、Insight Partners、Blackstone、Evolution Equity Partners 和 AWZ 等領先投資者的支持。請造訪 https://pentera.io/ 以了解更多資訊。
Picus Security
picussecurity.com
優先考慮孤立資料來源中的關鍵問題，即時驗證暴露情況，並部署一鍵緩解措施以快速縮小差距。
Validato
validato.io
Validato 是一個持續安全驗證平台，它在生產中使用安全使用的違規和攻擊模擬，模擬進攻性網路攻擊方法來測試和驗證安全控製配置。