違規與攻擊模擬 (BAS) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

違規和攻擊模擬 (BAS) 軟體可複製現實世界的安全威脅，幫助企業制定事件回應計畫並識別安全系統中的潛在漏洞。這些模擬可能涉及向員工發送虛假的網路釣魚電子郵件或試圖破壞公司的網路應用程式防火牆。許多 BAS 工具提供具有人工智慧驅動的威脅邏輯和持續測試的自動化模擬，確保團隊隨時準備好有效回應安全事件。 這些模擬通常是全天候可用的，企業通常會定期運行它們，特別是在更新安全系統或修改策略時。如果沒有這些模擬攻擊，評估安全操作的有效性可能會很困難。客製化模擬可以模仿針對不同區域或特定環境內的各種威脅，幫助企業評估和加強
提議新的應用程式
Pentera
pentera.io
Pentera是一個自動安全驗證平台，幫助組織評估和改進網絡安全，模擬攻擊並識別漏洞以強化防禦。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Validato
validato.io
Validato 是一個持續安全驗證平台，透過模擬網路攻擊方法來測試和驗證安全控制配置，確保生產環境的安全性。
Picus Security
picussecurity.com
Picus Security是一個網絡安全平台，提供漏洞和攻擊模擬，幫助組織及時驗證安全暴露並優先處理關鍵問題。