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最受歡迎 最近新增 品牌保護軟體 - 最受歡迎的應用程式

品牌保護軟體可讓公司管理與產品和服務相關的線上資訊。它有助於保護品牌免受任何形式的濫用，例如詐騙、違規、假冒和侵權。該軟體對於透過數位管道銷售產品的公司特別有利，因為控制大量產品和品牌資訊具有挑戰性。 品牌保護軟體監控多個數位管道，包括Google等搜尋引擎、該公司的零售網站、亞馬遜和 eBay 等線上零售商以及社交媒體帳戶。該軟體有助於識別不同階段的潛在違規行為，並確保這些威脅在到達客戶之前被消除。此外，它還透過執行品牌政策並定期審查這些政策以跟上不斷變化的標準來維護品牌聲譽。