品牌保護軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
品牌保護軟體可讓公司管理與產品和服務相關的線上資訊。它有助於保護品牌免受任何形式的濫用，例如詐騙、違規、假冒和侵權。該軟體對於透過數位管道銷售產品的公司特別有利，因為控制大量產品和品牌資訊具有挑戰性。 品牌保護軟體監控多個數位管道，包括Google等搜尋引擎、該公司的零售網站、亞馬遜和 eBay 等線上零售商以及社交媒體帳戶。該軟體有助於識別不同階段的潛在違規行為，並確保這些威脅在到達客戶之前被消除。此外，它還透過執行品牌政策並定期審查這些政策以跟上不斷變化的標準來維護品牌聲譽。
提議新的應用程式
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
搜索監視器應用程序用於全球範圍內跟踪付費搜索、自然搜索和社交媒體上廣告活動，幫助用戶分析競爭情報和品牌合規。
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs是一個數字風險管理平台，幫助組織透過監視和保護措施，防範網絡威脅與數據洩露。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個 SaaS 數位商務平台，提供數位貨架分析和動態定價解決方案，幫助全球品牌和零售商加速銷售成長。
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingScraper 是一款無需編碼的電商數據抓取工具，可實時獲取價格和商品資訊，適合企業和個人使用。
Red Points
redpoints.com
紅點應用程序透過AI檢測和法律支持，幫助企業識別和解決與收入漏洩相關的問題，以恢復數位收入。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款定價軟體，幫助企業監控及分析定價數據，動態調整產品價格以提升競爭力並優化定價策略。
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat 是一個應用程式，可幫助用戶發現並刪除在線市場上的侵權和假冒產品列表，保護品牌安全和商業增長。
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality是一款幫助品牌監控和執行最低廣告價格政策的應用，提供有效的流程和線上工具。
ChannelSight
channelsight.com
Channelsight 是一個電子商務情報平台，提供購買路徑的數據分析，幫助企業優化銷售渠道和提高客戶參與度。
Prisync
prisync.com
Prisync是一個幫助電子商務業務優化定價策略的工具，提供競爭對手價格跟蹤、動態定價和報告等功能。
Adthena
adthena.com
Adthena是一個市場情報平台，透過AI技術提供競爭分析和搜索廣告見解，幫助企業優化其搜索營銷策略。
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security幫助品牌防止網上假冒攻擊，利用AI技術快速檢測並清除惡意應用程序及社交媒體帳號。
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor 是一款品牌保護應用，透過 AI 算法和人工智慧團隊檢測並取締侵權行為，保護品牌的智慧財產和收入。
BrandVerity
brandverity.com
BrandVerity是一個幫助企業監控與管理在線形象的工具，提供會員營銷、品牌保護和合規性分析的功能，以促進品牌信任。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo是一個提供電子商務分析解決方案的應用程式，專注於價格監控及自動化，並為製造商提供分銷、定價、陳列和銷售解決方案。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions 是全球領先的商務執行 SaaS 產品，提供品牌和零售商精確市場資訊，協助優化定價和零售執行。
VantageBP
vantagebp.com
VantageBP應用程式幫助品牌打擊未經授權的轉售商，通過識別仿冒產品和不法轉售商，來維護電子商務市場的合法銷售。
Smart Protection
smartprotection.com
Smart Protection 應用程式專注於保護品牌免受線上假冒與盜用，並有效清除非法內容，例如電影和直播事件的盜版。
Rightlander
rightlander.com
Rightlander是一款協助企業監控和管理合作夥伴營銷合規性的應用，提供跟踪、分析與優化功能。
Retail Shake
retailshake.com
Retail Shake 是一款競爭情報工具，提供競爭對手的價格、庫存、商品視覺、文字描述及客戶評價的即時資訊。
FrigginYeah
frigginyeah.com
FrigginYeah! MAP 監控軟體會檢查您的品牌產品在數百個電子商務網站上的銷售情況，以識別可能違反最低廣告價格協議的賣家。
Profitero
profitero.com
Profitero是一個綜合平台，結合產品信息管理和高級分析工具，幫助企業提升產品信息的一致性和市場性能。
Netrivals
netrivals.com
Netrivals是一個綜合工具，可幫助企業監控產品定價、市場趨勢和庫存狀況，支持戰略決策和提升競爭力。
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet是一款品牌監控平台，幫助企業管理未經授權的銷售，確保品牌政策遵守，提升市場見解，並保護品牌形象。
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle 是一個價格與產品情報服務，幫助用戶追蹤競爭對手的定價策略，提供價格數據以輔助制定明智的定價決策。