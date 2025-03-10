找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
品牌保護軟體可讓公司管理與產品和服務相關的線上資訊。它有助於保護品牌免受任何形式的濫用，例如詐騙、違規、假冒和侵權。該軟體對於透過數位管道銷售產品的公司特別有利，因為控制大量產品和品牌資訊具有挑戰性。 品牌保護軟體監控多個數位管道，包括Google等搜尋引擎、該公司的零售網站、亞馬遜和 eBay 等線上零售商以及社交媒體帳戶。該軟體有助於識別不同階段的潛在違規行為，並確保這些威脅在到達客戶之前被消除。此外，它還透過執行品牌政策並定期審查這些政策以跟上不斷變化的標準來維護品牌聲譽。
提議新的應用程式
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款網絡安全應用，專注於阻止電子郵件攻擊，包括網絡釣魚和勒索病毒，提供靈活的部署選項和智能檢測功能。
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
搜索監視器應用程序用於全球範圍內跟踪付費搜索、自然搜索和社交媒體上廣告活動，幫助用戶分析競爭情報和品牌合規。
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs是一個數字風險管理平台，幫助組織透過監視和保護措施，防範網絡威脅與數據洩露。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個 SaaS 數位商務平台，提供數位貨架分析和動態定價解決方案，幫助全球品牌和零售商加速銷售成長。
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingScraper 是一款無需編碼的電商數據抓取工具，可實時獲取價格和商品資訊，適合企業和個人使用。
Red Points
redpoints.com
紅點應用程序透過AI檢測和法律支持，幫助企業識別和解決與收入漏洩相關的問題，以恢復數位收入。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款定價軟體，幫助企業監控及分析定價數據，動態調整產品價格以提升競爭力並優化定價策略。
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat 是一個應用程式，可幫助用戶發現並刪除在線市場上的侵權和假冒產品列表，保護品牌安全和商業增長。
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality是一款幫助品牌監控和執行最低廣告價格政策的應用，提供有效的流程和線上工具。
ChannelSight
channelsight.com
Channelsight 是一個電子商務情報平台，提供購買路徑的數據分析，幫助企業優化銷售渠道和提高客戶參與度。
Prisync
prisync.com
Prisync是一個幫助電子商務業務優化定價策略的工具，提供競爭對手價格跟蹤、動態定價和報告等功能。
Adthena
adthena.com
Adthena是一個市場情報平台，透過AI技術提供競爭分析和搜索廣告見解，幫助企業優化其搜索營銷策略。
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security 透過在客戶成為受害者之前發現並阻止線上品牌假冒攻擊來保護品牌。與傳統方法相比，我們獲得專利的人工智慧驅動引擎可以更快、更準確地發現更多欺騙性網站、社交媒體帳戶和行動應用程式。我們獨特的多管齊下的管理回應方法（黑名單、誘餌資料和端到端刪除）可顯著縮短詐騙的生命週期及其可能造成的損害。
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor是一家品牌保護公司，可保護您的品牌收入免受偽造的優惠，灰色市場銷售以及未經授權的受版權保護圖像的使用。我們的基於AI的算法和人類情報團隊共同努力，快速有效地檢測和拆除這些侵權物品，以確保您品牌的知識產權保持安全。借助我們易於擴展的解決方案，您可以放心，無論您的產品在哪裡出售世界，您的品牌都將受到保護。我們有一個由40多個IP顧問組成的團隊，在80多個國家 /地區擁有超過3,000多個神秘購物者，這使我們成為在線和離線偽裝打擊假貨的最佳解決方案。不要讓造假者和灰色市場賣家竊取您來之不易的收入。與假貨作鬥爭。到處。
BrandVerity
brandverity.com
數位行銷的基礎知識並不複雜。消費者希望與他們信任的品牌互動。品牌希望贏得消費者的信任。但當一個品牌分佈在各種行銷管道、網站和頁面時，這種信任可能很難建立。這就是我們的切入點。結果是：更一致、更有效、更合規的營銷，促進消費者信任。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家為線上商店和品牌提供電子商務分析解決方案的供應商。它專門為電子商店提供價格監控和自動化，並為製造商提供 DPSM（分銷、定價、上架、推銷）解決方案。 Dealavo 與 32 個市場的公司合作，其中既有國際公司，也有當地市場的代表。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
VantageBP
vantagebp.com
在 VantageBP，我們透過消除假冒產品、識別流氓經銷商以及利用我們專有的法律技術在電子商務市場上強制執行線上銷售，幫助世界上最好的品牌阻止未經授權的經銷商。
Smart Protection
smartprotection.com
在智慧保護中，我們保護品牌免受線上假冒產品的侵害。我們的技術可以識別並刪除品牌的非法複製和不當使用。我們專注於兩個領域： 品牌保護，我們保護屬於所有行業和所有非授權用途範圍的產品和品牌。內容保護，我們保護電影、連續劇、直播活動、電競、排放和電視頻道免遭盜版。透過我們的平台，從已識別的複製品中剔除非法假冒產品的效率高達 95%。我們是市場和社群媒體專家，也是 Google TCRP 計畫（受信任的版權刪除計畫）的成員，因此它使我們能夠以最高的速度和效率刪除 URL。我們不斷尋找最聰明的人才來組建最好的工程團隊，並利用人工智慧的最新進展來增強我們的技術平台。
Rightlander
rightlander.com
Rightlander 是市場領先的聯盟和聲譽管理監控商，積極掃描亞洲以外大多數國家的聯盟網站、社群媒體平台和侵權網站。我們受到家喻戶曉的企業和中小企業的信賴，我們為自己是該領域的權威而感到自豪。目前，Rightlander 主要在 iGaming 市場運營，但將在 2020/21 年期間擴展到其他聯盟主導市場
Retail Shake
retailshake.com
最全面的競爭情報工具 您需要了解的有關競爭對手的一切資訊。價格、庫存地理位置、網站、產品視覺效果、文字描述甚至客戶評論。 Retail Shake 是唯一可以同時對所有競爭對手資訊進行基準測試的解決方案。即時監控和比較產品。領先競爭對手一步。 Retail Shake 為您提供哪些產品在哪些市場、其他經銷商設定的價格以及客戶在不同平台上留下的評論的即時資訊。追蹤您的產品和競爭對手。
FrigginYeah
frigginyeah.com
該死的 是啊！ MAP 監控軟體會在數百個電子商務網站上查看您品牌的產品，以識別可能違反您的最低廣告價格 (MAP) 協議的賣家。
Profitero
profitero.com
Profitero 是全球領先的商業加速公司。我們為品牌提供一套靈活的智慧驅動解決方案，以實現線上獲利成長。我們的整合產品將跨媒體、內容和營運的洞察與行動無縫連接。我們的解決方案受到4,000 多個品牌的信賴，是其促進商業加速的首要合作夥伴，其基礎是無與倫比的數據收集，涵蓋70 多個國家/地區的1,200 多家零售商，以及多年的專業知識和思想領導力。憑藉自動化工作流程、專有的預測分析、內容優化和生成式人工智慧，我們確保您擁有合適的工具，在當今競爭激烈的市場格局中保持領先地位。
Netrivals
netrivals.com
擁有完整的全球市場視野是成功的關鍵。 Netrivals 在世界各地尋找電子商務產品。我們的系統每天監控和更新超過 50 個國家超過 35,000 家商店的超過 8 億種產品的價格，為我們的客戶提供各行業的關鍵產品數據。我們知道更新數據和價格的重要性，這就是為什麼我們將品質系統與雙重價格驗證相結合的原因。這就是 Netrivals 遵守 ISO 標準及其要求的原因。我們已經建立、實施並維護和改進資訊安全管理系統（ISMS）來處理客戶的業務資料。我們的模組是您評估定價和產品策略有效性的完美組合：價格監控、動態定價、轉換、市場、市場研究、BI、競爭基準、評級和評論、產品分析、MAP 監控。 Netrivals 收集的所有資料都是集中且同質化的，因此您公司中的任何團隊（採購、銷售、行銷、定價、商業智慧、產品團隊和品類經理）都可以利用這些資料。 Netrivals 是一個由 50 名專業人士組成的團隊，幫助世界各地數百家電子商務企業實現其目標。我們擁有專門的客戶成功和支援團隊，使我們共同建立的旅程成為有益的體驗。 Netrivals 的靈活性允許高度個人化。 Netrivals 不僅是一個平台，也是一個幫助您制定策略和實現目標的框架。我們希望為您提供優化主要 KPI 的槓桿。我們幫助您獲得在當前競爭環境中取得成功所需的市場願景。
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ 監控您的品牌在網路上的動態，並提供可操作的銷售情報來保護和發展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作夥伴。我們利用深厚的行業專業知識和人工智慧來幫助自動化 MAP（最低廣告價格）政策執行，為您帶來顯著的競爭優勢。我們的平台可以節省您的時間和金錢，並有助於保護您已建立的轉售管道免受亞馬遜等網站上未經授權或未知賣家的侵害，這些賣家可能會損害您的品牌和利潤。我們的客戶使用我們的服務來： • 深入了解他們的線上銷售管道• 評估新產品和品牌的市場機會• 管理和實施MAP 計劃• 了解市場反饋並在產品問題如滾雪球般越滾越大之前發現TrackStreet服務- 市場視覺性TrackStreet 監控網路市場和獨立網站來追蹤誰在銷售您的產品、在哪裡銷售產品及其價格，並為您提供工具來了解銷售和分銷趨勢，從而推動基於數據的市場決策。 - 最低廣告價格(MAP) 合規性憑藉業內最強大、最有效的MAP 執行平台，TrackStreet 可以自動執行許多其他手動流程，例如發送MAP 違規通知、跟踪政策合規性以及創建和分發定制的禁止事項- 銷售清單。 - 產品評論追蹤和聚合TrackStreet 評論追蹤是一項主動監控服務，可追蹤所有網路銷售管道的新評論或更新評論，然後在一個易於訪問的介面中編譯您的消費者回饋，您可以在其中運行詳細分析並啟用自動警報通知您需要您關注的新評論。 - 經銷商入口網站和其他模組可協助您改善現有授權經銷商和賣家網路的管理，並從轉售管道中獲得更多收入。我們怎樣才能最好地幫助您？請致電我們安排免費諮詢或在 TrackStreet.com 上查找更多信息
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle 是最準確的價格和產品情報服務，可讓您監控競爭對手的定價策略並做出致勝的定價決策。定價團隊使用 Skuuudle 向客戶提供公平的定價，而不會意外留下利潤。 Skuuudle 可以追蹤價格、折扣、產品圖片、可用性、評論等。我們可以以任何頻率從任何領域、任何網站、任何國家收集資訊。提供競爭對手數據，幫助您做出獲勝的定價決策。
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