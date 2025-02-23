品牌保護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ 監控您的品牌在網路上的動態，並提供可操作的銷售情報來保護和發展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作夥伴。我們利用深厚的行業專業知識和人工智慧來幫助自動化 MAP（最低廣告價格）政策執行，為您帶來顯著的競爭優勢。我們的平台可以節省您的時間和金錢，並有助於保護您已建立的轉售管道免受亞馬遜等網站上未經授權或未知賣家的侵害，這些賣家可能會損害您的品牌和利潤。我們的客戶使用我們的服務來： • 深入了解他們的線上銷售管道• 評估新產品和品牌的市場機會• 管理和實施MAP 計劃• 了解市場反饋並在產品問題如滾雪球般越滾越大之前發現TrackStreet服務- 市場視覺性TrackStreet 監控網路市場和獨立網站來追蹤誰在銷售您的產品、在哪裡銷售產品及其價格，並為您提供工具來了解銷售和分銷趨勢，從而推動基於數據的市場決策。 - 最低廣告價格(MAP) 合規性憑藉業內最強大、最有效的MAP 執行平台，TrackStreet 可以自動執行許多其他手動流程，例如發送MAP 違規通知、跟踪政策合規性以及創建和分發定制的禁止事項- 銷售清單。 - 產品評論追蹤和聚合TrackStreet 評論追蹤是一項主動監控服務，可追蹤所有網路銷售管道的新評論或更新評論，然後在一個易於訪問的介面中編譯您的消費者回饋，您可以在其中運行詳細分析並啟用自動警報通知您需要您關注的新評論。 - 經銷商入口網站和其他模組可協助您改善現有授權經銷商和賣家網路的管理，並從轉售管道中獲得更多收入。我們怎樣才能最好地幫助您？請致電我們安排免費諮詢或在 TrackStreet.com 上查找更多信息