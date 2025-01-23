品牌保護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 盧安達

Price2Spy

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Price2Spy 是一款零售定價軟體，全球各行業的各種規模的公司都在使用。基於人工智慧和機器學習的零售定價軟體可協助電子商務專業人士監控和分析定價數據，並根據其市場策略對產品重新定價。為用戶提供定價取得和多種數據分析報告機制。分析可協助組織識別定價機會，例如哪些產品定價過低，或是否可以降低價格，但仍保持在所需的利潤率範圍內。透過將 Price2Spy 與 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析兩組資料。這可以幫助您識別訪問量高但銷售量低的產品、透過不提高價格而浪費錢的產品，以及分析滯銷產品的方法。 Price2Spy 的 API 能夠與組織的軟體緊密整合，並允許自動跟隨競爭對手進行價格匹配。如果價格變化在一定幅度內或高於給定閾值，則品牌的定價可以自動更新，無需任何操作。重新定價模組使您能夠定義定價策略，以確定哪些產品的價格可以上漲/下跌，並在您的線上商店中更改這些價格。在進行任何重新定價之前，您的產品必須與競爭對手的產品相符。我們提供手動產品匹配、自動匹配以及透過機器學習的混合自動匹配。機器學習 (ML) 演算法會遍歷您網站和競爭對手的產品，以確保只建議有意義的配對候選人。這一切都得到了人類的認可。最近，越來越多的人使用了我們的產品資料提取服務，我們在其中抓取網站並提取產品資訊。 Price2Spy 能夠監控旨在屏蔽監控應用程式的網站。即使競爭對手的網站不想受到監控，您實際上也可以看到競爭對手的定價。如果您使用的是受支援的平台之一，例如； Shopify、Magento、BigCommerce、3dcart、PrestaShop 等。您無需做任何事情即可讓系統啟動並運行。 Price2Spy 提供教學、示範和線上支援來幫助用戶。