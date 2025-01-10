品牌保護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
品牌保護軟體可讓公司管理與產品和服務相關的線上資訊。它有助於保護品牌免受任何形式的濫用，例如詐騙、違規、假冒和侵權。該軟體對於透過數位管道銷售產品的公司特別有利，因為控制大量產品和品牌資訊具有挑戰性。 品牌保護軟體監控多個數位管道，包括Google等搜尋引擎、該公司的零售網站、亞馬遜和 eBay 等線上零售商以及社交媒體帳戶。該軟體有助於識別不同階段的潛在違規行為，並確保這些威脅在到達客戶之前被消除。此外，它還透過執行品牌政策並定期審查這些政策以跟上不斷變化的標準來維護品牌聲譽。
提議新的應用程式
Netrivals
netrivals.com
擁有完整的全球市場視野是成功的關鍵。 Netrivals 在世界各地尋找電子商務產品。我們的系統每天監控和更新超過 50 個國家超過 35,000 家商店的超過 8 億種產品的價格，為我們的客戶提供各行業的關鍵產品數據。我們知道更新數據和價格的重要性，這就是為什麼我們將品質系統與雙重價格驗證相結合的原因。這就是 Netrivals 遵守 ISO 標準及其要求的原因。我們已經建立、實施並維護和改進資訊安全管理系統（ISMS）來處理客戶的業務資料。我們的模組是您評估定價和產品策略有效性的完美組合：價格監控、動態定價、轉換、市場、市場研究、BI、競爭基準、評級和評論、產品分析、MAP 監控。 Netrivals 收集的所有資料都是集中且同質化的，因此您公司中的任何團隊（採購、銷售、行銷、定價、商業智慧、產品團隊和品類經理）都可以利用這些資料。 Netrivals 是一個由 50 名專業人士組成的團隊，幫助世界各地數百家電子商務企業實現其目標。我們擁有專門的客戶成功和支援團隊，使我們共同建立的旅程成為有益的體驗。 Netrivals 的靈活性允許高度個人化。 Netrivals 不僅是一個平台，也是一個幫助您制定策略和實現目標的框架。我們希望為您提供優化主要 KPI 的槓桿。我們幫助您獲得在當前競爭環境中取得成功所需的市場願景。
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
一個簡單而聰明的電子商務抓取工具，非常適合從網上商店和市場抓取即時價格和搜尋結果，而無需編碼技能。使用我們的網路應用程式每天安排價格和賣家資料。使用我們的 API，您可以存取原始數據，例如您自己的應用程式或報告的賣家價格、類別數據和產品內容。
IP Moat
ipmoat.ai
尋找並刪除線上市場中的假冒、侵權和複製清單 您是否面臨競爭對手使用您的品牌名稱來獲得不公平優勢；銷售仿冒品的犯罪分子；或介於兩者之間的任何東西。 IP 護城河是一種能立即產生影響的低成本解決方案。讓您高枕無憂，品牌安全，讓您可以專注於發展業務。不會因為成本高昂、曠日持久的訴訟程序而分散您的注意力。只需輸入您的商標以及任何專利和設計註冊號碼。然後在發現新清單時收到通知。點選按鈕即可刪除侵權清單。防範假冒商品。
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security 透過在客戶成為受害者之前發現並阻止線上品牌假冒攻擊來保護品牌。與傳統方法相比，我們獲得專利的人工智慧驅動引擎可以更快、更準確地發現更多欺騙性網站、社交媒體帳戶和行動應用程式。我們獨特的多管齊下的管理回應方法（黑名單、誘餌資料和端到端刪除）可顯著縮短詐騙的生命週期及其可能造成的損害。
VantageBP
vantagebp.com
在 VantageBP，我們透過消除假冒產品、識別流氓經銷商以及利用我們專有的法律技術在電子商務市場上強制執行線上銷售，幫助世界上最好的品牌阻止未經授權的經銷商。
Smart Protection
smartprotection.com
在智慧保護中，我們保護品牌免受線上假冒產品的侵害。我們的技術可以識別並刪除品牌的非法複製和不當使用。我們專注於兩個領域： 品牌保護，我們保護屬於所有行業和所有非授權用途範圍的產品和品牌。內容保護，我們保護電影、連續劇、直播活動、電競、排放和電視頻道免遭盜版。透過我們的平台，從已識別的複製品中剔除非法假冒產品的效率高達 95%。我們是市場和社群媒體專家，也是 Google TCRP 計畫（受信任的版權刪除計畫）的成員，因此它使我們能夠以最高的速度和效率刪除 URL。我們不斷尋找最聰明的人才來組建最好的工程團隊，並利用人工智慧的最新進展來增強我們的技術平台。
Rightlander
rightlander.com
Rightlander 是市場領先的聯盟和聲譽管理監控商，積極掃描亞洲以外大多數國家的聯盟網站、社群媒體平台和侵權網站。我們受到家喻戶曉的企業和中小企業的信賴，我們為自己是該領域的權威而感到自豪。目前，Rightlander 主要在 iGaming 市場運營，但將在 2020/21 年期間擴展到其他聯盟主導市場
Retail Shake
retailshake.com
最全面的競爭情報工具 您需要了解的有關競爭對手的一切資訊。價格、庫存地理位置、網站、產品視覺效果、文字描述甚至客戶評論。 Retail Shake 是唯一可以同時對所有競爭對手資訊進行基準測試的解決方案。即時監控和比較產品。領先競爭對手一步。 Retail Shake 為您提供哪些產品在哪些市場、其他經銷商設定的價格以及客戶在不同平台上留下的評論的即時資訊。追蹤您的產品和競爭對手。
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality 是一家服務公司，幫助品牌監控和執行其最低廣告價格 (MAP) 政策。我們完善的流程和線上工具反映了我們團隊獨特的專業知識水平和對線上零售格局的洞察力。
FrigginYeah
frigginyeah.com
該死的 是啊！ MAP 監控軟體會在數百個電子商務網站上查看您品牌的產品，以識別可能違反您的最低廣告價格 (MAP) 協議的賣家。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驅動的高級電子郵件安全可阻止最危險的電子郵件攻擊，從網路釣魚和勒索軟體到社會工程、支付詐欺和冒充。透過 Mimecast 的高級電子郵件安全性，您可以獲得： - 業界最佳的保護：透過人工智慧驅動的業界領先偵測來阻止基於電子郵件的威脅，受到超過 42,000 名客戶的信賴。 - 部署彈性：選擇您的部署選項 - 使用或不使用網關提供電子郵件安全性。 - 人工智慧驅動的世界級檢測：利用人工智慧、機器學習和社交圖譜的力量，使安全變得更加智慧並賦予員工權力。
Profitero
profitero.com
Profitero 是全球領先的商業加速公司。我們為品牌提供一套靈活的智慧驅動解決方案，以實現線上獲利成長。我們的整合產品將跨媒體、內容和營運的洞察與行動無縫連接。我們的解決方案受到4,000 多個品牌的信賴，是其促進商業加速的首要合作夥伴，其基礎是無與倫比的數據收集，涵蓋70 多個國家/地區的1,200 多家零售商，以及多年的專業知識和思想領導力。憑藉自動化工作流程、專有的預測分析、內容優化和生成式人工智慧，我們確保您擁有合適的工具，在當今競爭激烈的市場格局中保持領先地位。
Red Points
redpoints.com
Red Points 是最廣泛使用的恢復數位收入的解決方案。超過 1,300 家公司依靠我們的平台來打擊假冒、盜版和冒充行為。他們利用紅點來收回本來屬於他們的收入。 Red Points 擁有 300 多名專業人士，並在紐約、巴塞隆納、北京和鹽湖城設有辦事處，透過可擴展、經濟高效的解決方案顛覆了傳統上由服務提供者主導的產業。
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle 是最準確的價格和產品情報服務，可讓您監控競爭對手的定價策略並做出致勝的定價決策。定價團隊使用 Skuuudle 向客戶提供公平的定價，而不會意外留下利潤。 Skuuudle 可以追蹤價格、折扣、產品圖片、可用性、評論等。我們可以以任何頻率從任何領域、任何網站、任何國家收集資訊。提供競爭對手數據，幫助您做出獲勝的定價決策。
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor 是一家品牌保護公司，可保護您的品牌收入免受假冒產品、灰色市場銷售和未經授權使用受版權保護的圖像的影響。我們基於人工智慧的演算法和人工智慧團隊共同努力，快速有效地檢測並下架這些侵權商品，確保您品牌的智慧財產權安全。透過我們易於擴展的解決方案，無論您的產品銷往世界何處，您都可以放心，您的品牌都會受到保護。我們擁有一支由 40 多名智慧財產權顧問和遍布 80 多個國家的 3,000 多名神秘顧客組成的團隊，使我們成為線上和線下打擊假貨的最佳解決方案。不要讓造假者和灰色市場賣家竊取您辛苦賺來的收入。打擊假貨。到處。
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra 的 PhishLabs 是一家網路威脅情報公司，透過策劃威脅情報和全面緩解來提供數位風險保護。 PhishLabs 為全球領先的品牌和公司提供品牌假冒、帳戶接管、資料外洩和社群媒體威脅防護的一套完整解決方案。欲了解更多信息，請訪問 https://www.phishlabs.com。 Fortra（幫助系統的新面貌）的關鍵部分 PhishLabs 很榮幸成為 Fortra 全面網路安全產品組合的一部分。 Fortra 透過將互補產品結合在一起以創新方式解決問題，簡化了當今複雜的網路安全環境。這些整合的、可擴展的解決方案可以解決您在保護組織時面臨的快速變化的挑戰。借助 PhishLabs 和其他機構的強大保護，Fortra 是您堅定的盟友，在您網路安全之旅的每一步中為您提供支持。
BrandVerity
brandverity.com
數位行銷的基礎知識並不複雜。消費者希望與他們信任的品牌互動。品牌希望贏得消費者的信任。但當一個品牌分佈在各種行銷管道、網站和頁面時，這種信任可能很難建立。這就是我們的切入點。結果是：更一致、更有效、更合規的營銷，促進消費者信任。
ChannelSight
channelsight.com
適用於每種產品、每個旅程、每個 KPI 的領先電子商務智慧平台。 ChannelSight 與世界上最成功的零售品牌合作，使他們能夠最大限度地提高線上銷售額。我們的產品（您可以組合使用或作為獨立產品）包括：Where To Buy 技術、可購物媒體和數位貨架。我們的軟體使電子商務品牌能夠提供卓越的客戶體驗、收集詳細的見解並保持一流的品牌。透過與客戶採取「合作第一」的方針，我們專業的品牌績效團隊確保我們共同實現我們的目標。
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
搜尋監控器可擷取全球付費搜尋、自然搜尋、社群媒體、行動搜尋和購物引擎上的廣告活動，以確保品牌和附屬機構合規性以及競爭情報。互動機構、搜尋行銷人員和聯盟行銷人員使用搜尋監視器更有效地收集和分析競爭資訊。要了解更多信息，請訪問 http://www.thesearchmonitor.com。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家為線上商店和品牌提供電子商務分析解決方案的供應商。它專門為電子商店提供價格監控和自動化，並為製造商提供 DPSM（分銷、定價、上架、推銷）解決方案。 Dealavo 與 32 個市場的公司合作，其中既有國際公司，也有當地市場的代表。
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ 監控您的品牌在網路上的動態，並提供可操作的銷售情報來保護和發展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作夥伴。我們利用深厚的行業專業知識和人工智慧來幫助自動化 MAP（最低廣告價格）政策執行，為您帶來顯著的競爭優勢。我們的平台可以節省您的時間和金錢，並有助於保護您已建立的轉售管道免受亞馬遜等網站上未經授權或未知賣家的侵害，這些賣家可能會損害您的品牌和利潤。我們的客戶使用我們的服務來： • 深入了解他們的線上銷售管道• 評估新產品和品牌的市場機會• 管理和實施MAP 計劃• 了解市場反饋並在產品問題如滾雪球般越滾越大之前發現TrackStreet服務- 市場視覺性TrackStreet 監控網路市場和獨立網站來追蹤誰在銷售您的產品、在哪裡銷售產品及其價格，並為您提供工具來了解銷售和分銷趨勢，從而推動基於數據的市場決策。 - 最低廣告價格(MAP) 合規性憑藉業內最強大、最有效的MAP 執行平台，TrackStreet 可以自動執行許多其他手動流程，例如發送MAP 違規通知、跟踪政策合規性以及創建和分發定制的禁止事項- 銷售清單。 - 產品評論追蹤和聚合TrackStreet 評論追蹤是一項主動監控服務，可追蹤所有網路銷售管道的新評論或更新評論，然後在一個易於訪問的介面中編譯您的消費者回饋，您可以在其中運行詳細分析並啟用自動警報通知您需要您關注的新評論。 - 經銷商入口網站和其他模組可協助您改善現有授權經銷商和賣家網路的管理，並從轉售管道中獲得更多收入。我們怎樣才能最好地幫助您？請致電我們安排免費諮詢或在 TrackStreet.com 上查找更多信息
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定價軟體，全球各行業的各種規模的公司都在使用。基於人工智慧和機器學習的零售定價軟體可協助電子商務專業人士監控和分析定價數據，並根據其市場策略對產品重新定價。為用戶提供定價取得和多種數據分析報告機制。分析可協助組織識別定價機會，例如哪些產品定價過低，或是否可以降低價格，但仍保持在所需的利潤率範圍內。透過將 Price2Spy 與 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析兩組資料。這可以幫助您識別訪問量高但銷售量低的產品、透過不提高價格而浪費錢的產品，以及分析滯銷產品的方法。 Price2Spy 的 API 能夠與組織的軟體緊密整合，並允許自動跟隨競爭對手進行價格匹配。如果價格變化在一定幅度內或高於給定閾值，則品牌的定價可以自動更新，無需任何操作。重新定價模組使您能夠定義定價策略，以確定哪些產品的價格可以上漲/下跌，並在您的線上商店中更改這些價格。在進行任何重新定價之前，您的產品必須與競爭對手的產品相符。我們提供手動產品匹配、自動匹配以及透過機器學習的混合自動匹配。機器學習 (ML) 演算法會遍歷您網站和競爭對手的產品，以確保只建議有意義的配對候選人。這一切都得到了人類的認可。最近，越來越多的人使用了我們的產品資料提取服務，我們在其中抓取網站並提取產品資訊。 Price2Spy 能夠監控旨在屏蔽監控應用程式的網站。即使競爭對手的網站不想受到監控，您實際上也可以看到競爭對手的定價。如果您使用的是受支援的平台之一，例如； Shopify、Magento、BigCommerce、3dcart、PrestaShop 等。您無需做任何事情即可讓系統啟動並運行。 Price2Spy 提供教學、示範和線上支援來幫助用戶。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時使客戶能夠在競爭中獲利。該平台與語言無關，這對於促進 DataWeave 為全球帳戶提供服務至關重要。
Prisync
prisync.com
中小型企業到財富 500 強企業都依靠 Prisync 的數據來獲得詳細的 C 級分析並執行他們的最佳策略，以不到一周的咖啡錢來將銷售增長和利潤率平均提高 20% 以上。我們的 5 星級 24/7 線上客戶支援團隊隨時可以在幾分鐘內回答您可能提出的任何請求，並確保您得到的比您所支付的更多。我們提供免費的入職服務，以規劃與所有客戶的長期關係。 Prisync 與其他產品有何獨特之處： - 歷史定價趨勢- 庫存可用性跟踪- 批量導入和導出- 動態定價- 即時更改通知- 無限電子郵件提醒- 無限競爭對手跟踪- 全球貨幣覆蓋範圍- 詳細過濾和報告在https 中了解更多： //prisync.com
Adthena
adthena.com
Adthena 是一個屢獲殊榮的付費搜尋廣告市場情報平台。我們獨特的人工智慧技術和機器學習模型可以讓您清楚地了解市場變化以及競爭對手在搜尋領域的所有舉動。這意味著您可以做出明智的策略決策，並從 PPC 預算中獲得更多價值，從最大化投資報酬率到保護您的品牌。強大的東西。而且你無法在其他地方得到它。與我們合作，制定您的成功付費搜尋策略。獎項與認可： -- 最佳軟體創新（本地視圖） - 2021 年美國搜尋獎-- 最佳搜尋軟體工具（本地視圖） - 2021 年美國搜尋獎-- 最佳軟體創新（本地視圖） - 2021 年英國搜尋獎-- 最佳數據使用 (PPC) - 銀獎（Adthena x Staysure Insurance） - 2021 年英國搜尋獎 - 最佳搜尋使用 - 金融 (PPC) - 2021 年全球搜尋獎