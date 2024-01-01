品牌保護軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞士

Smart Protection

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在智慧保護中，我們保護品牌免受線上假冒產品的侵害。我們的技術可以識別並刪除品牌的非法複製和不當使用。我們專注於兩個領域： 品牌保護，我們保護屬於所有行業和所有非授權用途範圍的產品和品牌。內容保護，我們保護電影、連續劇、直播活動、電競、排放和電視頻道免遭盜版。透過我們的平台，從已識別的複製品中剔除非法假冒產品的效率高達 95%。我們是市場和社群媒體專家，也是 Google TCRP 計畫（受信任的版權刪除計畫）的成員，因此它使我們能夠以最高的速度和效率刪除 URL。我們不斷尋找最聰明的人才來組建最好的工程團隊，並利用人工智慧的最新進展來增強我們的技術平台。