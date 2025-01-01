Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 品牌情報軟體 - 最受歡迎的應用程式

行銷領導者採用統一品牌智慧 (UBI) 軟體來增強品牌健康度並擴大行銷管道的覆蓋範圍。面向消費者的品牌行銷團隊利用 UBI 解決方案來深入了解消費者或買家的日常或定期情緒和看法。 UBI 平台系統地收集來自各種數位管道的線上訊號，包括廣告、網路流量、社交媒體、公共關係和線上評論。這些平台透過綜合分析，評估品牌知名度是否超越競爭對手，評估品牌行銷與買家的共鳴。 UBI 平台提供量身訂製的建議來指導品牌改進計畫。