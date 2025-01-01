品牌情報軟體 - 最受歡迎的應用程式

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行銷領導者採用統一品牌智慧 (UBI) 軟體來增強品牌健康度並擴大行銷管道的覆蓋範圍。面向消費者的品牌行銷團隊利用 UBI 解決方案來深入了解消費者或買家的日常或定期情緒和看法。 UBI 平台系統地收集來自各種數位管道的線上訊號，包括廣告、網路流量、社交媒體、公共關係和線上評論。這些平台透過綜合分析，評估品牌知名度是否超越競爭對手，評估品牌行銷與買家的共鳴。 UBI 平台提供量身訂製的建議來指導品牌改進計畫。
提議新的應用程式
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI是一個基於人工智能的品牌管理平台，幫助營銷人員制定品牌策略、測試創意資產及實時監控品牌表現。
Trensition
trendtracker.ai
Trensition是一個AI驅動的趨勢分析平台，幫助用戶實時監測、分析趨勢，以支持戰略決策。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一款數字消費智能平台，幫助企業監控社交媒體數據，分析品牌存在和情感趨勢。
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions 是一款監控品牌在網絡及社交媒體提及的工具，提供實時通知、情感分析和競爭者策略評估。
Audiense
audiense.com
Audiense是一個幫助企業理解目標受眾和優化行銷、社交媒體及內容策略的平台。
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth 是一個品牌體驗管理平台，透過團隊貢獻優化品牌原型，揭示數據、核心信念和心理特徵，提升客戶互動與員工留任。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz是一款社交媒體分析和互動平台，幫助企業管理在線形象、分析數據並提升客戶參與度。
StatSocial
statsocial.com
StatSocial是一款提供跨平台社交受眾洞察的應用，幫助用戶分析受眾資料，制定數據驅動的營銷決策。
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch Influence 是一個整合的影響者營銷平台，提供發現影響者、管理關係及活動的工具，支援多個社交媒體平台。
Upsiide
upsiide.com
Upsiide 是一個 SaaS 平台，幫助用戶更有效地提煉和驗證創新想法，支持各類創新測試，提升市場成功率。
Comments Analytics
commentsanalytics.com
評論分析應用程式透過情感分析、主題分類和關鍵字提取，深入分析客戶反饋，幫助企業理解客戶需求和改善產品服務。
Attest
askattest.com
Attest 是一個消費者研究平台，簡化了訪問目標受眾和獲取數據的過程，提供可靠的市場洞察。
Suzy
suzy.com
Suzy是一個綜合消費者洞察的平台，結合量化、質性研究和高品質受眾，協助品牌理解消費者需求和行為變化。
BrandOps
brandops.io
BrandOps是一個營銷績效平台，提供數據分析和見解，幫助團隊優化各數字渠道的營銷策略和品牌健康。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions 是全球領先的商務執行 SaaS 產品，提供品牌和零售商精確市場資訊，協助優化定價和零售執行。
Latana
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Latana是一款品牌跟踪工具，幫助企業了解消費者偏好，收集品牌見解並評估市場機會，支持多種人口統計分析。
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Zinklar是一個SaaS平台，提供即時消費者見解，使品牌能夠隨時與消費者互動，支持決策和市場策略。
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mfour.com
MFour應用程式幫助企業獲取消費者行為數據及洞察，方便進行市場研究、策略優化及業務增長。
Upwave
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Upwave是一個分析平台，幫助企業實時衡量品牌廣告效果，優化競選策略和市場研究。
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quantilope 自動化消費者研究，提供高質量的量化和質化解決方案，支持數據驅動的決策。