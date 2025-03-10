Attest

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Attest 是一個用事實取代猜測的消費者研究平台。我們讓任何人都能簡單、快速地存取目標受眾並利用消費者資料發現機會。我們透過匯集最好的研究技術和人類專業知識來做到這一點。聯合利華、桑坦德銀行、Walgreens/Boots、Klarna、Brew Dr. Kombucha、Trustpilot、JCDecaux 等標誌性品牌依靠我們提供他們可以信賴的見解。在我們的自助服務平台上，您可以在幾分鐘內調查 59 個國家的 1.25 億消費者；他們平均在 48 小時內回答您的緊迫問題。我們的混合小組方法意味著我們的回答保證沒有偏見。準確的數據品質對我們來說確實很重要，這就是為什麼我們使用人工和人工智慧檢查您的數據三次。我們為擁有一個如此直覺的平台而感到自豪，幾乎任何人都可以使用它。但我們知道並非每個人都是研究專家，因此如果您需要一些幫助來制定調查，我們的客戶研究團隊可以為您提供建議。我們不會因他們的專業知識向您收取額外費用。 Attest 是為團隊打造的。無限的團隊成員可以使用它，我們的定價模型很簡單：1 個學分= 1 個答案（無論答案來自哪裡。將我們用於提前幾個月計劃的大型研究項目，以及最後彈出的緊急臨時數據請求-因此，您可以用現實世界的證據來支持從大局到日常的每一個決定，因為當您始終了解目標消費者的變化、行為、感受和購買方式時，您就始終知道您的下一步行動。正確的一個。