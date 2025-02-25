品牌情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 東帝汶

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Qualtrics Corexm使用了13,000多個品牌和《財富500強》 500強的75％，是最受信任，最聰明，可擴展的多合一平台的體驗管理平台。 Qualtrics Corexm是用於構建，啟動和分析調查研究的基礎研究工具。使用Corexm，您可以將孤立或外包的操作帶入整體的端到端平台，以供您尋求收集和採取行動的所有見解。 Corexm為每個部門提供功能和解決方案，可幫助您在任何地方訪問受眾，以確保您比以往任何時候都更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，也可以使用Qualtrics專家設計的項目（用於品牌，客戶洞察，產品研究或員工經驗），因此您可以在最需要的情況下採取行動。借助Qualtrics Corexm，您可以使每個人都可以捕獲，分析和分享可行的見解，並使用它們來識別或改善現有產品，服務和體驗。現在是時候通過世界上最靈活的現代研究和反饋解決方案來提高您的體驗數據效率了。 1）專注於正確的結果，以預測的見解和AI驅動的建議賦予每個決定，以採取正確的行動並改善經驗。這包括AI驅動的文本分析，以了解大規模的開放式反饋，為每個利益相關者報告等等。 2）複雜的研究使創建，自定義和修改任何研究項目在幾分鐘內使用點擊UI，博士學位支持的方法以及由調查科學家設計的100多種問題類型和模板組成的強大庫。所有人都準備使用，無需編碼。 3）通過專門建立的解決方案，工作流程和簡單的協作，推動速度和敏捷性規模訪問整個組織的見解。再加上一個靈活的平台，在組織已經使用的系統中具有無與倫比的集成。 4）節省時間和金錢將您的研究標準化在一個平台上，以為所有受訪者數據構建全面的記錄系統。成為AI的研究專家，為您帶來繁重的工作，提供建議以提高調查質量和兼容性。 5）通過一個統一系統鞏固和簡化研究，該系統將每個人都傾聽，理解和採取反饋和經驗機會的能力集中，深入研究數據，更深入地研究數據，大規模設計個人經驗，並大大提高研究效率。 6）減少具有無與倫比的企業級安全性，合規性和治理功能的風險敞口，Qualtrics Corexm是GDPR，HITRUST，ISO 27001認證和符合FEDRAMP的ISO。 7）通過按需專家擴展帶寬，使您的數據更加努力地為您服務。請我們的研究服務和合作夥伴網絡以設計，分析，報告和受訪者來源提供支持。另外，由於一個完全靈活的參與模型，請盡可能多地使用我們。 關鍵Qualtrics Corexm產品功能 - 專家設計的模板 - 拖放調查構建器 - 自動XM解決方案 - 可自定義的調查主題 - 完整的協作工具 - 高級調查邏輯 - 配額管理 - 內置的，AI驅動的方法論和問題質量分析（ExpertReview） - AI驅動的分析和智能（Stats IQ＆Text IQ） -Crosstabs - REST API訪問系統集成 - SMS分佈 -WCAG 2.0合規 - 電子郵件和聊天支持