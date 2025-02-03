品牌情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

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Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 Qualtrics CoreXM，您可以讓每個人都能捕捉、分析和分享可行的見解，並利用它們來識別或改進現有的產品、服務和體驗。是時候利用世界上最靈活的現代研究和回饋解決方案來提高您的體驗數據效率了。 1) 專注於正確的結果 透過預測性見解和人工智慧支援的建議為每項決策提供支持，以採取正確的行動並改善體驗。這包括人工智慧驅動的文本分析，以大規模理解開放式回饋、為每個利益相關者提供報告等等。 2) 複雜的研究變得簡單透過點擊式 UI、博士支持的方法以及由調查科學家設計的包含 100 多種問題類型和模板的強大庫，在幾分鐘內創建、定制和修改任何研究項目。一切準備就緒，無需編碼。 3) 提高速度和敏捷性 透過專門建構的解決方案、工作流程和輕鬆協作，在整個組織範圍內擴展對體驗洞察的存取。添加一個靈活的平台，與您的組織已使用的系統進行無與倫比的整合。 4) 節省時間和金錢在單一平台上標準化您的研究，為所有受訪者資料建立一個全面的記錄系統。成為人工智慧研究專家，為您分擔繁重的工作，提供提高調查品質和相容性的建議。 5) 鞏固和簡化研究透過一個統一的系統，連結和集中每個人傾聽、理解回饋和體驗機會並採取行動的能力，深入研究數據，大規模設計個人體驗，並大幅提高研究效率。 6) 降低風險暴露 Qualtrics CoreXM 具有無與倫比的企業級安全性、合規性和治理功能，已通過 GDPR、HITRUST、ISO 27001 認證並符合 FedRAMP 標準。 7) 按需聘請專家來擴展您的頻寬 讓您的資料更有效地發揮作用。爭取我們的研究服務和合作夥伴網絡為設計、分析、報告和受訪者來源提供支援。另外，由於完全靈活的參與模式，您可以根據需要盡可能多地或盡可能少地使用我們。 Qualtrics CoreXM 產品的主要功能 - 專家設計的模板 - 拖放調查產生器 - 自動化 XM 解決方案 - 可自訂的調查主題 - 完整的協作工具 - 先進的調查邏輯 - 配額管理 - 內建人工智慧驅動的方法和問題品質分析（ExpertReview） - 人工智慧驅動的分析和情報（Stats iQ 和 Text iQ） - 交叉表 - 用於系統整合的 REST API 訪問 - 簡訊分發 - 符合 WCAG 2.0 - 電子郵件和聊天支援