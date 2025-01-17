品牌情報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴拉圭

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行銷領導者採用統一品牌智慧 (UBI) 軟體來增強品牌健康度並擴大行銷管道的覆蓋範圍。面向消費者的品牌行銷團隊利用 UBI 解決方案來深入了解消費者或買家的日常或定期情緒和看法。 UBI 平台系統地收集來自各種數位管道的線上訊號，包括廣告、網路流量、社交媒體、公共關係和線上評論。這些平台透過綜合分析，評估品牌知名度是否超越競爭對手，評估品牌行銷與買家的共鳴。 UBI 平台提供量身訂製的建議來指導品牌改進計畫。
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quantilope
quantilope.com
Quantilope 自動化消費者研究，以快速輕鬆釋放高品質的見解。我們的消費者智慧平台提供由人工智慧驅動的先進定量和定性解決方案，以支援數據驅動的決策。 Quantilope 成立於 2014 年，被評為消費者研究領域排名第二的頂級技術供應商和全球 50 家最具創新性洞察供應商之一（Greenbook GRIT 商業與創新報告 2022）。 Quantilope 為雀巢、百事可樂、達能、德國電信、PBS、OMD 等 300 多個品牌提供品牌知名度、市場區隔、廣告測試、產品概念和定價分析的消費者洞察。公司詳情：Quantilope 成立於 2014 年，總部位於德國漢堡，在紐約、倫敦和維爾紐斯設有辦事處。 Quantilope 在全球擁有超過 250 名全職員工。全球銷售@quantilope.com
Zinklar
zinklar.com
此 SaaS 平台可即時提供結果，並將消費者洞察轉變為全球品牌的日常解決方案。它為品牌提供傳統上透過市場研究機構按年訂閱購買的產品。簡單、輕鬆，並由專業研究人員團隊協助，使品牌能夠隨時隨地與消費者互動，並因其貼近消費而獲得有關行為和態度的獨特優質洞察。
Trensition
trendtracker.ai
Trensition 開發了一個名為 Trendtracker 的人工智慧驅動的策略情報平台，支援組織做出更明智的策略決策。 Trendtracker 不斷為您提供未來的個人化視圖。 Trendtracker 為您提供 100% 客製化、基於數據的、透明且客觀的視圖，讓您了解今天、明天和後天的趨勢。 Trendtracker 使用複雜的網路分析和自然語言處理來尋找變化的早期訊號，監控趨勢的演變，並分析每月數億個線上文件中的策略行動。沒有任何團隊能夠如此有效率地篩選噪音並發現與您相關的內容。在策略研究中節省時間、精力和金錢，同時率先發現新的機會和威脅。
MFour
mfour.com
MFour 讓企業能夠輕鬆存取專家級消費者情報和行為數據，以便更好地了解目標受眾、優化行銷策略並推動業務成長。 MFour Studio 基於最全面、最可靠的統一資料集，是唯一一個統一經過驗證的消費者調查的平台，並由即時應用程式、網路和客流量資料支持，以確保回應與行動相符。其直覺、易於導航的人工智慧工具套件直接整合到 MFour Studio 平台中，使任何技能水平的個人都可以輕鬆地立即收集、分析和實施準確的見解。 MFour 透過將專家市場研究團隊的力量交到每位專業人士手中，推動市場研究向前發展。
Upsiide
upsiide.com
Upsiide 是一個 SaaS 平台，由 Dig Insights 的消費者專家建構並不斷改進。 Upsiide 讓您能夠更有效率、更有效地完善和驗證您的創新想法。 …… 顯示更多 將創新流程轉移到 Upsiide 平台的組織發現，上市時間顯著縮短，市場成功率顯著提高。創新常常與新產品連結在一起。但創新的範圍要廣泛得多，包括新產品、新變體、新功能、新服務、新主張、新溝通等。憑藉我們內部的消費者研究專家及其數十年的專業知識，我們重塑了傳統研究的3 個核心要素： - 受訪者體驗：Upsiide 的遊戲化介面可提高受訪者的參與度和更準確的數據。 - 分析體驗：直覺的資料視覺化，促進策略分析和決策。 - 創建研究：專業創建的、可自訂的研究模板，涵蓋一系列創新需求。 Upsiide 非常靈活，可以按照您想要的方式使用 - 作為整個組織的創新洞察平台或僅用於進行個人研究。點擊頂部的按鈕即可親自查看 Upsiide（無風險）或與我們的銷售團隊聊天進行演示！
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth 是一個品牌體驗管理 (BXM) 平台，用於優化心理統計和核心價值觀，同時激發團隊協調。 BrandTruth 平台透過數十、數百甚至數千名貢獻者的集體團隊經驗來發現和優化品牌原型。經過驗證的心理學專有演算法可提供即時結果，揭示數據、核心信念、心理統計數據和策略見解，從而確定明確的市場地位，透過提高員工留任率和敬業度來增強客戶參與度。這些過程以及額外的經驗和人工智慧。工具可改善創意執行和溝通，而這一切都是為了經濟的訂閱。
Upwave
upwave.com
品牌廣告分析平台我們知道您的短期指標並不能證明您的品牌投資的價值。 Upwave 為您提供統一的跨媒體解決方案，用於衡量漏斗頂部的長期品牌廣告。即時儀表板，每日更新，適用於數位、線性、可尋址和 CTV。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力可以透過人工智慧將人類智慧融入機器來提高生產力。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
Comments Analytics
commentsanalytics.com
來自影片、社交貼文、產品頁面非結構化文字資料的有價值、清晰、可觀且卓越的見解 - 幫助您更好地了解客戶的想法、感受、動機和決策過程。 Comments Analytics 是一款人工智慧工具，可對非結構化文字資料進行深入分析，包括情緒分析、評論類別、命名實體識別和關鍵字擷取。 CommentsAnalytics 服務的主要優點： 1 - 客戶洞察 2 - 品牌聲譽管理 3 - 產品開發和創新 4 - 增強客戶體驗
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions 是在網路上監控您的品牌的最有效方法。該工具可以在所有數位角落中搜尋提及您的品牌或與您的業務相關的關鍵字。以下是您可以使用BrandMentions 執行的一些操作： - 獲取有關任何品牌或主題的即時通知- 獲得準確的情緒分析- 執行高效的網絡和社交聆聽- 安排白標報告- 揭示競爭對手的營銷策略可視化您獲得的優勢https://www.youtube.com/watch?v=Lof02PMrlbM
Attest
askattest.com
Attest 是一個用事實取代猜測的消費者研究平台。我們讓任何人都能簡單、快速地存取目標受眾並利用消費者資料發現機會。我們透過匯集最好的研究技術和人類專業知識來做到這一點。聯合利華、桑坦德銀行、Walgreens/Boots、Klarna、Brew Dr. Kombucha、Trustpilot、JCDecaux 等標誌性品牌依靠我們提供他們可以信賴的見解。在我們的自助服務平台上，您可以在幾分鐘內調查 59 個國家的 1.25 億消費者；他們平均在 48 小時內回答您的緊迫問題。我們的混合小組方法意味著我們的回答保證沒有偏見。準確的數據品質對我們來說確實很重要，這就是為什麼我們使用人工和人工智慧檢查您的數據三次。我們為擁有一個如此直覺的平台而感到自豪，幾乎任何人都可以使用它。但我們知道並非每個人都是研究專家，因此如果您需要一些幫助來制定調查，我們的客戶研究團隊可以為您提供建議。我們不會因他們的專業知識向您收取額外費用。 Attest 是為團隊打造的。無限的團隊成員可以使用它，我們的定價模型很簡單：1 個學分= 1 個答案（無論答案來自哪裡。將我們用於提前幾個月計劃的大型研究項目，以及最後彈出的緊急臨時數據請求-因此，您可以用現實世界的證據來支持從大局到日常的每一個決定，因為當您始終了解目標消費者的變化、行為、感受和購買方式時，您就始終知道您的下一步行動。正確的一個。
Suzy
suzy.com
Suzy 是一個端到端消費者洞察平台，它將定量、定性和高品質的受眾整合到一個互聯的研究雲中。 Suzy 的產品套件可讓您有效率且大規模地進行穩健、迭代的研究。
StatSocial
statsocial.com
StatSocial 是業界唯一的跨平台社群受眾洞察提供商，為全球機構和財富 500 強品牌提供明智的、數據驅動的行銷決策。 StatSocial 的Silhouette™ 平台提供豐富的全通路社群受眾數據，使行銷人員能夠透過多種方式對任何受眾採取行動： > 了解任何受眾的獨特興趣、興趣和偏好> 對任何消費者、競爭對手、品牌或社交受眾進行研究> 識別社交和影響者活動中有機暴露的受眾> 在全平台上部署品牌衡量研究> 識別與您的受眾互動的影響者並驗證現有合作夥伴關係> 豐富任何第一方或第三方資料集> 建立用於監控的社群面板，或上傳社群資訊受眾進行進一步分析 > 發現高度個人化、程式化行銷活動的首選媒體管道
BrandOps
brandops.io
行銷團隊使用 BrandOps 按需獲取行銷最棘手問題的答案。 BrandOps 是一個行銷績效平台，可顯示您的行銷在所有數位管道中相對於競爭對手、目標、業務成果、英雄品牌和產業基準的有效性。 BrandOps 透過來自評論網站、社群媒體平台、6,000 多個新聞來源、播客、搜尋等管道的數千個訊號提供成長見解。 BrandOps 減輕了營運團隊的數據負擔。數據被自動收集、維護和理解。快速發展的公司使用品牌營運來發展業務並建立健康的行銷機器。 https://www.brandops.io/
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Brandwatch Influence
brandwatch.com
在一個地方管理所有影響者行銷。 發現影響者、處理關係並管理行銷活動，所有這些都在一個端到端解決方案中進行。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 Qualtrics CoreXM，您可以讓每個人都能捕捉、分析和分享可行的見解，並利用它們來識別或改進現有的產品、服務和體驗。是時候利用世界上最靈活的現代研究和回饋解決方案來提高您的體驗數據效率了。 1) 專注於正確的結果 透過預測性見解和人工智慧支援的建議為每項決策提供支持，以採取正確的行動並改善體驗。這包括人工智慧驅動的文本分析，以大規模理解開放式回饋、為每個利益相關者提供報告等等。 2) 複雜的研究變得簡單透過點擊式 UI、博士支持的方法以及由調查科學家設計的包含 100 多種問題類型和模板的強大庫，在幾分鐘內創建、定制和修改任何研究項目。一切準備就緒，無需編碼。 3) 提高速度和敏捷性 透過專門建構的解決方案、工作流程和輕鬆協作，在整個組織範圍內擴展對體驗洞察的存取。添加一個靈活的平台，與您的組織已使用的系統進行無與倫比的整合。 4) 節省時間和金錢在單一平台上標準化您的研究，為所有受訪者資料建立一個全面的記錄系統。成為人工智慧研究專家，為您分擔繁重的工作，提供提高調查品質和相容性的建議。 5) 鞏固和簡化研究透過一個統一的系統，連結和集中每個人傾聽、理解回饋和體驗機會並採取行動的能力，深入研究數據，大規模設計個人體驗，並大幅提高研究效率。 6) 降低風險暴露 Qualtrics CoreXM 具有無與倫比的企業級安全性、合規性和治理功能，已通過 GDPR、HITRUST、ISO 27001 認證並符合 FedRAMP 標準。 7) 按需聘請專家來擴展您的頻寬 讓您的資料更有效地發揮作用。爭取我們的研究服務和合作夥伴網絡為設計、分析、報告和受訪者來源提供支援。另外，由於完全靈活的參與模式，您可以根據需要盡可能多地或盡可能少地使用我們。 Qualtrics CoreXM 產品的主要功能 - 專家設計的模板 - 拖放調查產生器 - 自動化 XM 解決方案 - 可自訂的調查主題 - 完整的協作工具 - 先進的調查邏輯 - 配額管理 - 內建人工智慧驅動的方法和問題品質分析（ExpertReview） - 人工智慧驅動的分析和情報（Stats iQ 和 Text iQ） - 交叉表 - 用於系統整合的 REST API 訪問 - 簡訊分發 - 符合 WCAG 2.0 - 電子郵件和聊天支援
Latana
latana.com
在機器學習技術的支援下，Latana Brand Tracking 透過提供可擴展的品牌管理見解來幫助品牌做出更好的行銷決策。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋來搜尋數據，並使用圖表、分類、情感分析等功能來提供進一步的資訊和分析。 Brandwatch 可以存取超過 8000 萬個資源。