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品牌資產管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

品牌資產管理 (BAM) 軟體可協助企業有效管理支援公司品牌形象的資料和媒體，例如商標、品牌顏色、字體、社群媒體資產和富媒體內容。它提供了一個集中平台，行銷人員可以在其中儲存、組織和分發這些品牌資產。這確保了一致性並提高了企業品牌推廣工作的有效性。透過利用 BAM 軟體，組織可確保其行銷材料與其整體品牌策略保持一致。 BAM 軟體簡化了企業的品牌管理流程，節省時間並在所有溝通管道中保持統一的品牌。 BAM 軟體通常由行銷團隊使用，使他們能夠跨各種平台（包括社交媒體、網站和行銷活動）管理和分配品牌資產。創意團隊、銷售團隊以及外部合作夥伴和代理商也利用 BAM 平台來有效存取和利用公司的品牌資產。

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Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Brandfolder是一款數字資產管理（DAM）平台，幫助組織存儲、組織和共享其數字資產，簡化工作流程和提高品牌一致性。

Canto

Canto

canto.com

Canto是一個數字資產管理平台，幫助用戶有效組織、查找和共享數字資產，並提供智能搜索和協作功能。

Brandy

Brandy

brandyhq.com

白蘭地是一個品牌管理平台，幫助用戶集中和分享品牌資產，並支持多品牌管理和雲端樣式指南的創建。

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop 是一款將您的裝置轉變為銷售、展示及培訓工具的應用程式，支持互動簡報的創建與共享。

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。

Frontify

Frontify

frontify.com

Frontify是一個品牌資產管理平台，幫助用戶集中、組織和管理品牌資產，並確保品牌一致性和專業性。

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Brandkit是一個品牌資源管理平台，幫助企業集中管理品牌資產，確保一致的品牌形象，並簡化內容分發過程。

Pics.io

Pics.io

pics.io

Pics.io 是一個數字資產管理平台，幫助企業集中管理媒體資產，並提供AI自動標記、團隊協作與雲存儲整合等功能。

CELUM

CELUM

celum.com

CELUM是一個數字資產管理平台，幫助企業管理和分發數字內容，並增強團隊協作。

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay是一個多品牌數位資產管理平台，幫助用戶組織、存儲和訪問品牌的圖片、影片及文件，並提供簡易的分享和展示功能。

Pickit

Pickit

pickit.com

Pickit 是一個簡單明瞭的數位資產管理平台，幫助用戶統一管理、儲存與共享視覺資產及文檔，並與應用程式整合。

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank是一個數字資產管理平台，幫助組織有效管理、共享及分發數字資產，並支持合規與品牌一致性。

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