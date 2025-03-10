品牌資產管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
品牌資產管理 (BAM) 軟體可協助企業有效管理支援公司品牌形象的資料和媒體，例如商標、品牌顏色、字體、社群媒體資產和富媒體內容。它提供了一個集中平台，行銷人員可以在其中儲存、組織和分發這些品牌資產。這確保了一致性並提高了企業品牌推廣工作的有效性。透過利用 BAM 軟體，組織可確保其行銷材料與其整體品牌策略保持一致。 BAM 軟體簡化了企業的品牌管理流程，節省時間並在所有溝通管道中保持統一的品牌。 BAM 軟體通常由行銷團隊使用，使他們能夠跨各種平台（包括社交媒體、網站和行銷活動）管理和分配品牌資產。創意團隊、銷售團隊以及外部合作夥伴和代理商也利用 BAM 平台來有效存取和利用公司的品牌資產。
提議新的應用程式
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder是一款數字資產管理（DAM）平台，幫助組織存儲、組織和共享其數字資產，簡化工作流程和提高品牌一致性。
Canto
canto.com
Canto是一個數字資產管理平台，幫助用戶有效組織、查找和共享數字資產，並提供智能搜索和協作功能。
Brandy
brandyhq.com
白蘭地是一個品牌管理平台，幫助用戶集中和分享品牌資產，並支持多品牌管理和雲端樣式指南的創建。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 是一款將您的裝置轉變為銷售、展示及培訓工具的應用程式，支持互動簡報的創建與共享。
Frontify
frontify.com
Frontify是一個品牌資產管理平台，幫助用戶集中、組織和管理品牌資產，並確保品牌一致性和專業性。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit是一個品牌資源管理平台，幫助企業集中管理品牌資產，確保一致的品牌形象，並簡化內容分發過程。
Pics.io
pics.io
Pics.io 是一個數字資產管理平台，幫助企業集中管理媒體資產，並提供AI自動標記、團隊協作與雲存儲整合等功能。
CELUM
celum.com
CELUM是一個數字資產管理平台，幫助企業管理和分發數字內容，並增強團隊協作。
BrandBay
brandbay.io
BrandBay 是針對代理商、行銷人員、設計師和企業主的即時存取多品牌數位資產管理平台。從桌面應用程式到 Chrome 擴充程序，BrandBay 可協助您組織、儲存和存取所有品牌的圖像、影片、檔案、連結、字體、顏色、註釋等。 BrandBay 的簡化使用者介面、共享選項和可共享的品牌套件功能使平台非常獨特，並且易於與您的團隊一起利用。建立集合和群組以按照您想要的方式組織您的品牌資產。然後將它們呈現給您的客戶和團隊，作為日常風格指南。儲存和託管您的圖像和視頻，甚至使用簡單的程式碼將它們嵌入您的網站。單獨共享資產、在集合中共享資產或透過自訂權限共享整個品牌。立即免費試用 BrandBay，開始利用即時存取多品牌管理平台來增加您的線上工作流程並組織您的品牌資產。
Pickit
pickit.com
Pickit 的目標是成為地球上最聰明、最簡單的 DAM 平台，讓取得、儲存、分享、組織和優化數位資產變得比以往更容易。根據統計，70% 的數位資產沒有充分利用或根本沒有被利用，這使得大多數內容創作完全是浪費時間。還有美元。常見原因是分散的檔案、多個儲存系統以及沒人願意使用的複雜 DAM。 Pickit 透過所有視覺資產、文件、範本和指南的單一事實來源解決了這個問題，所有這些都與您喜愛的應用程式整合。 Pickit Enterprise 包括： - 媒體資產管理 - 檔案管理 - 品牌管理 - 許可證管理 - 見解儀表板 - 內容創建 - Pickit Family™ 多品牌 - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - 外部共享與協作 - 組織訪問和 SSO - 使用者管理 - 媒體市場 - Pickit Stock™ - 皮克特學院™ - 即插即用集成 - Pickit API DAM 智能。 DAM 簡單。
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank 是領先的數位資產管理、品牌入口網站和行銷營運平台，彌合了數位內容爆炸和內容審批之間的差距。 IntelligenceBank 協助全球行銷團隊更快進入市場，保持跨通路品牌完整性，並利用其數位資產管理、線上品牌入口網站和行銷營運軟體實現合法合規。 IntelligenceBank 透過縮小行銷效率、合規性和績效之間的差距來轉變行銷營運。 IntelligenceBank 被全球行銷、品牌、傳播、法律和合規專業人士使用。數百家公司使用 IntelligenceBank，包括航空航太、銀行、教育、政府、保險、醫療保健、飯店、零售、體育等領域的公司。 IntelligenceBank 深受 55 個國家/地區客戶的喜愛，採用人工智慧和自動化來確保品牌快速進入市場、保持品牌一致性並遵守監管合規性。 IntelligenceBank 也為風險經理和公司董事會提供一系列內容合規服務。