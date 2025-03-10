品牌資產管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

BrandBay

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BrandBay 是針對代理商、行銷人員、設計師和企業主的即時存取多品牌數位資產管理平台。從桌面應用程式到 Chrome 擴充程序，BrandBay 可協助您組織、儲存和存取所有品牌的圖像、影片、檔案、連結、字體、顏色、註釋等。 BrandBay 的簡化使用者介面、共享選項和可共享的品牌套件功能使平台非常獨特，並且易於與您的團隊一起利用。建立集合和群組以按照您想要的方式組織您的品牌資產。然後將它們呈現給您的客戶和團隊，作為日常風格指南。儲存和託管您的圖像和視頻，甚至使用簡單的程式碼將它們嵌入您的網站。單獨共享資產、在集合中共享資產或透過自訂權限共享整個品牌。立即免費試用 BrandBay，開始利用即時存取多品牌管理平台來增加您的線上工作流程並組織您的品牌資產。