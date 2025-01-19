品牌資產管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 留尼旺

CELUM

celum.com

即使是偉大的產品也需要出色的展示才能在數位貨架上獲勝。自從雇主品牌出現以來，每家公司都明白品牌本身需要盡可能有效地定位。 CELUM 以其獨特的 SaaS 內容供應鏈管理平台解決了這項挑戰。 CELUM 的軟體使行銷、品牌和產品團隊能夠透過創建、批准、管理內容並將其分發到每個所需管道來建立引人入勝的體驗，並了解內容的影響。 自 1999 年成立以來，CELUM 的員工人數已增至近 150 人，他們一直孜孜不倦、充滿熱情地工作，幫助我們的數百家客戶將他們的品牌和產品帶到了中心舞台。這正是顧客做出購買決定的地方，也是品牌與公司價值觀連結在一起的地方。 CELUM 很自豪擁有許多世界知名品牌的客戶，例如 SCOTT Sports、Outfront Advertising、Essity、Shop Apotheke Europe 和 Sartorius。 CELUM 將顛覆性創新及其創業精神與永續發展和長期規劃相結合。位於奧地利林茨的超現代化總部和工程中心是該國最壯觀的辦公大樓之一。 CELUM 園區結合了新工作原則、環保建築和傳統阿爾卑斯風格的設計特色。 CELUM 經驗豐富的管理團隊（Alessandro Kurzidim - 產品、Michael Wirth - 營運、Michael Kraeftner - 執行長/成長）帶領公司實現了持續兩位數的年增長率。自從完成媒體資訊學的學習後，執行長 Michael Kraeftner 就繼續深入研究與數位產品傳播和參與相關的事務。他是業界公認的專家，也是「行銷流程數位化」和「電子商務內容顛覆」領域的定期演講者。