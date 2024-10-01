品牌資產管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬爾他

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
品牌資產管理 (BAM) 軟體可協助企業有效管理支援公司品牌形象的資料和媒體，例如商標、品牌顏色、字體、社群媒體資產和富媒體內容。它提供了一個集中平台，行銷人員可以在其中儲存、組織和分發這些品牌資產。這確保了一致性並提高了企業品牌推廣工作的有效性。透過利用 BAM 軟體，組織可確保其行銷材料與其整體品牌策略保持一致。 BAM 軟體簡化了企業的品牌管理流程，節省時間並在所有溝通管道中保持統一的品牌。 BAM 軟體通常由行銷團隊使用，使他們能夠跨各種平台（包括社交媒體、網站和行銷活動）管理和分配品牌資產。創意團隊、銷售團隊以及外部合作夥伴和代理商也利用 BAM 平台來有效存取和利用公司的品牌資產。
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder 是一款外觀優雅且用戶友好的數位資產管理軟體，可協助各行業的行銷人員和創意人員最大限度地發揮其品牌管理潛力。 Brandfolder 不僅僅是數位資產的儲存空間；借助我們解決方案的雲端優先架構，使用者可以從單一事實來源組織、操作、分發和分析他們最重要的數位抵押品。憑藉先進的人工智慧驅動的智慧搜尋、資產編輯和操作、帶有批准和通知的註釋工作流程以及可操作的品牌洞察，Brandfolder 的功能套件增強了跨團隊協作和生產力，並使外部用戶能夠以前所未有的輕鬆方式存取他們所需的內容。
Frontify
frontify.com
Frontify 是一個品牌建立平台，其中用戶友好的 DAM 與客製化入口網站相結合。透過 Frontify 的使用者友善介面，每個人都可以正確認識您的品牌。促進內容創作，像發條一樣協作並快速啟動活動，無需陡峭的學習曲線。 以下是您可以使用 Frontify 完成的任務： * 有意義的上下文 - 為您的資產提供上下文，使每個人都能正確使用它們 * 真正直觀 - 簡化您組織和共享資產的方式，讓任何人都可以發現和貢獻 * 易於擴展－在全球和本地團隊中大規模開展品牌活動，利用現有資產並證明投資報酬率 * 獨特的個人化 — Frontify 讓您可以連接、修改和定制，以獲得真正個性化的端到端體驗
Brandy
brandyhq.com
將您的資產放在這裡並開始品牌推廣。 一處管理多個品牌！透過分享來自世界上最強大的品牌管理平台的風格指南鏈接，立即在利益相關者面前脫穎而出。 Brandy 是一項品牌管理服務，可協助您改善組織和分配品牌資產的方式。我們強大的平台可讓您在雲端快速建立品牌風格指南。機構、企業和個人品牌也可以使用白蘭地來給您的客戶和團隊留下持久的印象。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌入口網站和品牌工具包服務，大規模地將世界與您的內容連結起來。第一個將 DAM、CMS、內容聚合和檔案傳輸服務結合在一個平台中的平台。尋找、管理和分發您的內容，策劃和分享您的品牌故事，無需來回。圖像、影片、標誌、指南、圖形、音訊、PDF、簡報、貼文、新聞稿、故事創意、免費媒體連結等。一切都集中在一個設計精美的地方。您品牌的單一事實來源。
Canto
canto.com
作為數位資產管理 (DAM) 領域的領導者，Canto 是市場上最簡單但功能最強大的 DAM 平台。 Canto 允許組織集中、組織和共享資產。使用 AI 視覺搜索，您可以使用自然語言立即發現內容，而無需僅依賴元資料。 Canto 擁有 30 多年的經驗，能夠幫助品牌從其內容中提取更多價值、最大化投資回報率並加快上市時間。
CELUM
celum.com
即使是偉大的產品也需要出色的展示才能在數位貨架上獲勝。自從雇主品牌出現以來，每家公司都明白品牌本身需要盡可能有效地定位。 CELUM 以其獨特的 SaaS 內容供應鏈管理平台解決了這項挑戰。 CELUM 的軟體使行銷、品牌和產品團隊能夠透過創建、批准、管理內容並將其分發到每個所需管道來建立引人入勝的體驗，並了解內容的影響。 自 1999 年成立以來，CELUM 的員工人數已增至近 150 人，他們一直孜孜不倦、充滿熱情地工作，幫助我們的數百家客戶將他們的品牌和產品帶到了中心舞台。這正是顧客做出購買決定的地方，也是品牌與公司價值觀連結在一起的地方。 CELUM 很自豪擁有許多世界知名品牌的客戶...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近為消費者提供服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
Pics.io
pics.io
Pics.io 是一款一體化數位資產管理軟體，可協助企業管理其媒體資產庫。 Pics.io 是所有媒體文件的集中中心，提供對數位資訊的受控存取、自動化行銷工作流程和進度追蹤。您可以將 Pics.io 儲存用於您的媒體資產庫。或者，您可以開始在 Google Drive 或 Amazon S3 雲端儲存上管理數位資產。 您將如何從 Pics.io 中受益？ * 獲得經濟高效的 DAM 解決方案，無需將檔案移至任何地方，也無需為將資產保存在第三方伺服器上而支付額外費用 * 使用關鍵字、元資料和其他功能使您的無限儲存空間可搜尋 * 根據效率、成本和您的需求，決定選擇哪種 AI 模型來進行自動關鍵字...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay 是針對代理商、行銷人員、設計師和企業主的即時存取多品牌數位資產管理平台。從桌面應用程式到 Chrome 擴充程序，BrandBay 可協助您組織、儲存和存取所有品牌的圖像、影片、檔案、連結、字體、顏色、註釋等。 BrandBay 的簡化使用者介面、共享選項和可共享的品牌套件功能使平台非常獨特，並且易於與您的團隊一起利用。建立集合和群組以按照您想要的方式組織您的品牌資產。然後將它們呈現給您的客戶和團隊，作為日常風格指南。儲存和託管您的圖像和視頻，甚至使用簡單的程式碼將它們嵌入您的網站。單獨共享資產、在集合中共享資產或透過自訂權限共享整個品牌。立即免費試用 BrandBay，開始...
Pickit
pickit.com
Pickit 的目標是成為地球上最聰明、最簡單的 DAM 平台，讓取得、儲存、分享、組織和優化數位資產變得比以往更容易。根據統計，70% 的數位資產沒有充分利用或根本沒有被利用，使得大多數內容創作完全是浪費時間。還有美元。常見原因是分散的檔案、多個儲存系統以及沒人願意使用的複雜 DAM。 Pickit 透過所有視覺資產、文件、範本和指南的單一事實來源解決了這個問題，所有這些都與您喜愛的應用程式整合。 Pickit Enterprise 包括： - 媒體資產管理 - 檔案管理 - 品牌管理 - 許可證管理 - 見解儀表板 - 內容創建 - Pickit Family™ 多品牌 -...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看內容以及查看長度。透過針對客戶真正感興趣的...