品牌資產管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 吉布地

BrandBay

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BrandBay 是針對代理商、行銷人員、設計師和企業主的即時存取多品牌數位資產管理平台。從桌面應用程式到 Chrome 擴充程序，BrandBay 可協助您組織、儲存和存取所有品牌的圖像、影片、檔案、連結、字體、顏色、註釋等。 BrandBay 的簡化使用者介面、共享選項和可共享的品牌套件功能使平台非常獨特，並且易於與您的團隊一起利用。建立集合和群組以按照您想要的方式組織您的品牌資產。然後將它們呈現給您的客戶和團隊，作為日常風格指南。儲存和託管您的圖像和視頻，甚至使用簡單的程式碼將它們嵌入您的網站。單獨共享資產、在集合中共享資產或透過自訂權限共享整個品牌。立即免費試用 BrandBay，開始...