品牌資產管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬阿魯巴

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品牌資產管理 (BAM) 軟體可協助企業有效管理支援公司品牌形象的資料和媒體，例如商標、品牌顏色、字體、社群媒體資產和富媒體內容。它提供了一個集中平台，行銷人員可以在其中儲存、組織和分發這些品牌資產。這確保了一致性並提高了企業品牌推廣工作的有效性。透過利用 BAM 軟體，組織可以確保其行銷材料與其整體品牌策略保持一致。 BAM 軟體簡化了企業的品牌管理流程，節省時間並在所有溝通管道中保持統一的品牌。 BAM 軟體通常由行銷團隊使用，使他們能夠跨各種平台（包括社交媒體、網站和行銷活動）管理和分配品牌資產。創意團隊、銷售團隊以及外部合作夥伴和代理商也利用 BAM 平台來有效存取和利用公司的品牌資產。
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Brandfolder
brandfolder.com
排名第一的企業可用性數位資產管理平台。 Brandfolder 協助行銷人員和創意人員管理和分配他們的所有資產，並了解他們的表現。
Frontify
frontify.com
一流的軟體，透過一個連結對品牌發展重要的一切（和每個人）的平台來簡化品牌管理。
CELUM
celum.cloud
讓內容適合您的產品。 CELUM 提供雲端軟體，協助行銷團隊建立、管理和路由大量產品文件。
Canto
canto.com
與數位資產管理領域的領導者一起克服內容混亂。 了解 Canto 如何改善您管理數位資產的方式、簡化內容工作流程並提高團隊的工作效率。
Brandy
brandyhq.com
將您的資產放在這裡並開始品牌推廣。 一處管理多個品牌！透過分享來自世界上最強大的品牌管理平台的風格指南鏈接，立即在利益相關者面前脫穎而出。 Brandy 是一項品牌管理服務，可協助您改善組織和分配品牌資產的方式。我們強大的平台可讓您在雲端快速建立品牌風格指南。機構、企業和個人品牌也可以使用白蘭地來給您的客戶和團隊留下持久的印象。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌入口網站和品牌工具包服務，大規模地將世界與您的內容連結起來。第一個將 DAM、CMS、內容聯合和文件傳輸服務結合在一個平台中的平台。尋找、管理和分發您的內容，策劃和分享您的品牌故事，無需來回。圖像、影片、標誌、指南、圖形、音訊、PDF、簡報、貼文、新聞稿、故事創意、免費媒體連結等。一切都集中在一個設計精美的地方。您品牌的單一事實來源。
SproutLoud
sproutloud.com
透過通路行銷自動化 一個平台可滿足您所有分散式行銷需求
Pics.io
pics.io
Pics.io 是一款一體化數位資產管理軟體，可協助企業管理其媒體資產庫。 Pics.io 是所有媒體文件的集中中心，提供對數位資訊的受控存取、自動化行銷工作流程和進度追蹤。您可以將 Pics.io 儲存用於您的媒體資產庫。或者，您可以開始在 Google Drive 或 Amazon S3 雲端儲存上管理數位資產。您將如何從Pics.io 中受益？可搜尋您的無限儲存空間和其他功能 • 根據效率、成本和您的需求，決定選擇哪種 AI 模型來進行自動關鍵字標記。為您的文件建立由 AI 支援的資產描述。 • 控制數位圖書館內的團隊活動，獲取文件更改通知，提供反饋並向所需資產添加註釋，在一處跟踪相關通...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay 是針對代理商、行銷人員、設計師和企業主的即時存取多品牌數位資產管理平台。從桌面應用程式到 Chrome 擴充程序，BrandBay 可協助您組織、儲存和存取所有品牌的圖像、影片、檔案、連結、字體、顏色、註釋等。 BrandBay 的簡化使用者介面、共享選項和可共享的品牌套件功能使平台非常獨特，並且易於與您的團隊一起利用。建立集合和群組以按照您想要的方式組織您的品牌資產。然後將它們呈現給您的客戶和團隊，作為日常風格指南。儲存和託管您的圖像和視頻，甚至使用簡單的程式碼將它們嵌入您的網站。單獨共享資產、在集合中共享資產或透過自訂權限共享整個品牌。立即免費試用 BrandBay，開始...
Pickit
pickit.com
Pickit 的目標是成為地球上最聰明、最簡單的 DAM 平台，讓取得、儲存、分享、組織和優化數位資產變得比以往更容易。根據統計，70% 的數位資產沒有充分利用或根本沒有被利用，使得大多數內容創作完全是浪費時間。還有美元。常見原因是分散的檔案、多個儲存系統以及沒人願意使用的複雜 DAM。 Pickit 透過所有視覺資產、文件、範本和指南的單一事實來源解決了這個問題，所有這些都與您喜愛的應用程式整合。 Pickit Enterprise 包括： - 媒體資產管理- 文件管理- 品牌管理- 許可證管理- 見解儀表板- 內容創建- Pickit Family™ 多品牌- Pickit Boards™...
Showcase Workshop
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