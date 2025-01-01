品牌宣傳軟體 - 最受歡迎的應用程式

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推出品牌宣傳軟體：讓您的客戶支持您的品牌 品牌宣傳軟體透過將滿意的客戶轉變為熱情的品牌大使，徹底改變了企業利用口碑行銷力量的方式。這種創新軟體為組織提供了培養和擴大客戶群中真實宣傳所需的工具和資源。 從本質上講，品牌宣傳軟體使公司能夠識別、吸引和激勵最忠實的客戶，透過各種管道（包括社交媒體、線上評論和推薦）積極宣傳其品牌。透過利用滿意客戶的真誠熱情和信任，企業可以顯著提高其品牌知名度、可信度，並最終提高其利潤。 透過利用品牌宣傳軟體，組織可以利用滿意客戶的真實聲音來大規模提高品牌知名度、忠誠度和宣傳。無論是產生正面的線上評論、引發病毒式社群媒體活動，還是推動推薦，品牌宣傳軟體都可以幫助企業將客戶轉變為熱情的擁護者，向全世界宣傳其品牌。
提議新的應用程式
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate是一款雲端會員管理軟體，幫助企業建立和管理會員及推薦計劃，並提供多種整合和績效追蹤工具。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一個電子商務營銷平台，幫助品牌透過忠誠度、SMS和電子郵件行銷、評論等方式加強與消費者的關係。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一個幫助企業管理品牌大使計劃的應用，提供影響者追蹤、內容管理和數據分析工具。
Rewardful
rewardful.com
Rewardful 是一個供SaaS公司設置會員和推薦計劃的工具，支持Stripe和Paddle，幫助管理佣金和追蹤轉介。
GrowthHero
growthhero.io
Growthero是一款提供會員、影響者和推薦營銷的綜合平台，適合各種企業，有助於管理和優化推廣計劃。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Roster
getroster.com
Roster 是一款幫助公司將熱心顧客轉換為品牌大使的應用，提升品牌知名度並增加銷售收入。
Referral Factory
referral-factory.com
推薦工廠是一款能幫助企業建立、追蹤和管理推薦及聯盟計劃的軟體，支援無代碼自定義及多種工具整合。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一個幫助品牌在自己條件下透過影響者商店增加收入的應用程式，允許創作者DIY產品組合並賺取佣金。
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence 是一個客戶聲音平台，能自動生成案例研究、見證和統計數據，以提高產品價值的證明，供 GTM 團隊使用。
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter是一個會員和推薦追踪平台，幫助企業輕鬆管理其會員計劃及佣金，並分析營銷活動成效。
Smile.io
smile.io
Smile.io是全球最大的忠誠度平台，幫助電商品牌建立可定制的獎勵計劃，提升客戶忠誠度和參與度。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob是一款自動化的聲譽營銷平台，幫助企業收集客戶評論，提升在線形象並增加銷售。
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK是一款B2B市場營銷軟體，幫助企業追蹤用戶行為，轉化訪客，並優化營銷活動。
LinkMink
linkmink.com
LinkMink 是一款讓企業透過 Stripe 的支付連結來追蹤推薦的應用程式，無需伺服器或程式碼，5 分鐘即可完成設置。
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是一款專為 Slack 設計的員工倡導解決方案，幫助員工輕鬆分享經批准的新聞和公告。
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social是一個員工倡導平台，幫助企業通過社交媒體提高品牌曝光和收入，並簡化內容分享流程。
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf是一個推薦軟體，幫助企業管理和優化推薦計劃，以促進用戶增長和提高客戶參與度。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial 是一個內容策展和數位溝通平台，幫助金融和專業服務人員在社交媒體上自信地互動，並提供高品質的第三方內容.
Ambassador
getambassador.com
大使是一款自動化推薦營銷平台，簡化了管理、追蹤和獎勵客戶及聯盟的過程。
Affilae
affilae.com
Affilae是一個會員平台，幫助企業管理和優化其會員計劃，提供實時跟踪、佣金管理和自定義報告功能。
Talkable
talkable.com
Talkable 是一個幫助電商品牌通過推薦和忠誠度計劃獲取及保留高價值客戶的營銷工具。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
高地Adestra是一款電子郵件自動化軟件，提供個性化內容以促進參與和轉換，適用於全球品牌的市場營銷需求。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一款為B2B SaaS公司提供的會員管理工具，幫助招募新會員並簡化佣金跟踪。
Visibly
visibly.io
Visibly是一個平台，幫助組織管理員工和客戶的互動、溝通、體驗與支持，以提升整體參與度和滿意度。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch是一款推薦與忠誠行銷軟體，幫助企業獎勵用戶，建立忠誠社群，並提升收入，支持多種自訂化的獎勵計劃。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
每個人社會是一個員工倡導平台，使員工能輕鬆創建和分享內容，從而提升品牌知名度和業務增長。
Paiger
paiger.co
Paiger應用程式幫助銷售團隊建立個人品牌，自動化發佈內容，尋找潛在客戶，並提供LinkedIn訓練和報告。
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge是一款客戶體驗管理平台，自動收集帳戶反饋並分析收入數據，幫助企業改善客戶關係及降低流失率。
Seenit
seenit.io
Seenit是一個員工生成視頻平台，幫助企業從員工那裡收集並編輯內容，創造吸引力強的視頻，以提升招聘效果和員工參與度。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social是一款社交媒體管理軟體，幫助企業在受管制行業管理社交媒體內容和廣告，並增強客戶互動。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8是一個員工倡導平台，幫助企業通過員工分享品牌內容來提升品牌知名度和參與度，並支持銷售和招聘。
Referral Rocket
referralrocket.io
推薦火箭是一個幫助企業啟動和管理推薦計劃的平台，旨在提高客戶滿意度和獲取新客戶。
Harviist
harviist.com
Harviist是一個簡單且經濟實惠的平台，幫助企業創建和追蹤客戶推薦活動，促進真實的口碑行銷。
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io 提供個性化的品牌大使平台，讓用戶透過任務和獎勵系統參與品牌推廣，增強品牌與消費者之間的連結。
Annex Cloud
annexcloud.com
附件雲是一個客戶忠誠度平台，幫助企業透過數據分析和個性化互動增強客戶參與和忠誠度。
Perkville
perkville.com
珀克維爾是一個忠誠度和獎勵管理平台，幫助企業增強客戶保留和推薦，支持自定義計劃和積分管理。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder是一個品牌大使管理平台，幫助企業整合和激勵品牌大使，提高參與度並增強市場影響力。
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy是一款推薦營銷軟件，幫助企業建立和優化推薦計劃，提供獎勵機制和數據分析，提高轉介效率。
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) 是一個簡單的平台，幫助員工分享公司內容，並提升社交媒體互動與銷售。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP是一個員工倡導平台，幫助企業促進品牌知名度和參與，通過社交媒體分享內容，並提供分析和獎勵機制。
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一個簡單有效的工具，幫助企業和個人品牌自動啟動、管理和追蹤口碑行銷活動，轉化顧客為推廣團隊。
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs 是一款簡易的推薦計劃工具，可追蹤推薦連結及獲得的積分，並幫助用戶了解最佳推薦客戶。
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 是一款專注於個人推薦的轉介行銷應用程式，幫助 B2B 企業創造新收入，實現零初始成本的商業擴展。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 是一個整合顧客忠誠計劃、顧客回饋和推薦系統的平台，旨在提高顧客保留率和擴大客戶基礎。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是一個電子商務應用程式，可以幫助品牌建立個性化的忠誠和推薦計畫，通過賺取積分來獎勵顧客。
Partnero
partnero.com
合作夥伴是一款用於SaaS和電子商務的合作夥伴管理平台，提供會員和推薦計劃的創建、跟踪和分析工具。
OneLocal
onelocal.com
OneLocal是一個集中式平台，提供本地業務管理工具，幫助用戶簡化操作，提高可見性並促進客戶聯繫。
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster是一款幫助創作者通過會員營銷和推薦跟蹤提升眾籌活動的工具，簡化了推薦管理和增加項目曝光度的過程。
Base AI
base.ai
Base是一個B2B客戶行銷與倡導自動化平台，利用AI幫助行銷人員簡化互動、生成客戶推薦與獲取洞見。
Synup
synup.com
Synup是一款幫助企業管理在線形象的工具，通過更新業務信息、監控評價及維護社交媒體平台提高本地SEO排名。
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy 是一款幫助企業透過客戶推薦推動銷售的應用，能自動管理推薦流程和獎勵。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad是一個管理品牌身份的平台，提供簡單的界面來創建自定義品牌準則和資產，並確保所有用戶可訪問最新信息。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli是一個SaaS平台，幫助企業通過社交媒體推動銷售和品牌，簡化內容分發及績效追蹤。
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam是一個社交媒體平台，幫助受監管行業的企業合規地分享內容，擴大品牌影響力並進行線索培養。